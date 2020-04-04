Марин Ле Пен: "Этот кризис показал ужасную слабость Евросоюза"

Глава французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен рассказала в интервью РИА Новости, насколько Европа оказалась подготовленной к эпидемии коронавируса и почему, смог ли в этой ситуации сделать что-то позитивное Евросоюз, а также как этот кризис отразится на будущем Франции и ЕС в целом."

— У меня есть к вам вопросы, связанные с санитарным кризисом во Франции. Начнем с управления этим кризисом. Считаете ли вы, что были приняты правильные меры, чтобы защитить здоровье французов? Как вы можете прокомментировать недостаток масок?

— Я думаю, что мы столкнулись с полной неподготовленностью, и в связи с этой неподготовленностью были срочные решения, которые должны были быть приняты, но их не приняли, много энергии было потрачено на то, чтобы избежать ответственности, а не справиться с неподготовленностью. Эта неподготовленность непостижима, потому что есть десятки отчетов в шкафах руководителей Франции, планы на случай пандемии — и ничто из этого не использовалось. Эта неподготовленность и это отсутствие запасов масок, отсутствие национального производства масок имели очень серьезные последствия, потому что это помешало преуспеть на первом этапе эпидемии — а именно в проведении тестов, изоляции зараженных — и побороть эпидемию. Поэтому мы во Франции сейчас находимся в полной изоляции и сталкиваемся с провалом государства. Нет масок, тестов, нет лекарств, антибиотиков. Это не ситуация, которая соответствует шестой мировой державе.

— В Европе за время этого кризиса мы наблюдали невиданное развитие событий в политическом плане. Мы видели, как Китай, Россия или даже Куба отправляли помощь Италии, что привело к определенным мыслям на европейском уровне. Франция уже обвиняла Россию в том, что она воспользовалась этой помощью. Что вы думаете об этой ситуации?

— Я думаю, что ЕС был неэффективным и вредным. Потому что когда я 29 января требовала закрыть границы, особенно наиболее затронутых эпидемией регионов, ЕС дал указание продолжить передвижение людей, и то, что они дали обратное указание, повлияло, я думаю, на то, что решение о закрытии границ было запоздалым. Кроме того, структуры, которые должны были быть эффективными, — не были, европейских платформ, которые должны были подготовить к эпидемии, не было, эффективность центра по профилактике и борьбе с заболеваниями — без комментариев... Число жертв... Ничего не было сделано. И доводы о том, что Европа должна стать промышленной державой… Вспомните, что Европа — держава с независимой политикой, но выходит, что Европе не хватает всего, на самом деле, Европа полностью зависима в важных вещах, полностью зависима от Китая. Этот кризис показал слабости ЕС, который сейчас кажется только жандармом, а не спасителем.

— Можно сказать, что Европа после коронавируса не будет такой, как до коронавируса. Не окрепнет ли она после провала, о котором вы говорили?

— Президент (Французской. — Прим. ред.) Республики полностью сменил позицию. Он теперь говорит, что нужно больше французского производства, больше суверенитета. Это то, о чем мы говорили в партии на протяжении многих лет вопреки всем, за что нас высмеивали. Если бы только после слов, которые он говорит, завтра были действия, которые позволили бы стране получить важную часть суверенитета.

— Вы думаете, этот кризис усилит или ослабит президента страны?