Марии Захаровой отвели роль в американских бунтах: "Уже можно или... пока рано?"

Бунты в США начались с убийства чернокожего мужчины сотрудником полиции. Эксперты уже признали, что смерть была насильственной, расследование ведётся. Однако тысячам активистов этого мало, и протест становится отнюдь не мирным. Акции протеста переросли в вылазки мародёров. Люди вынуждены сами защищать свои дома и магазины, пока власти призывают к спокойствию.

Безусловно, за ситуацией наблюдают во всех странах мира. Российские дипломаты лишь выразили недоумение в связи с нападениями на мирных граждан, среди которых, к слову, могут быть и наши соотечественники. Сегодняшние бунты в США сравнивают с происходившим в 2014 году на Украине. Действительно, США сегодня на грани гражданской войны, заверяют эксперты. Но никому из русских дипломатов даже в голову не пришло прибыть на площади в США и раздавать условные печенья, как это делали американские представители в Киеве. Тем не менее именно на эту тему и иронизируют сегодня в социальных сетях.

Ранее министру иностранных дел России Сергею Лаврову отводили роль вероятного раздатчика печенек в США. Теперь и официальному представителю МИД России Марии Захаровой отвели роль. Безусловно, в меме, а не в реальности.