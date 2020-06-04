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Марии Захаровой отвели роль в американских бунтах: "Уже можно или... пока рано?"
04 июня 2020, 21:55 • 55 • Политика
Протесты в США продолжаются больше недели, но ни разу русские дипломаты не позволили себе провокаций, как это происходило в ряде случаев с американскими коллегами. Впрочем, Марии Захаровой в мемах на тему акций в США уже отвели свою роль. "Уже можно или... пока рано?", - иронизируют авторы мема.
Бунты в США начались с убийства чернокожего мужчины сотрудником полиции. Эксперты уже признали, что смерть была насильственной, расследование ведётся. Однако тысячам активистов этого мало, и протест становится отнюдь не мирным. Акции протеста переросли в вылазки мародёров. Люди вынуждены сами защищать свои дома и магазины, пока власти призывают к спокойствию.
Безусловно, за ситуацией наблюдают во всех странах мира. Российские дипломаты лишь выразили недоумение в связи с нападениями на мирных граждан, среди которых, к слову, могут быть и наши соотечественники. Сегодняшние бунты в США сравнивают с происходившим в 2014 году на Украине. Действительно, США сегодня на грани гражданской войны, заверяют эксперты. Но никому из русских дипломатов даже в голову не пришло прибыть на площади в США и раздавать условные печенья, как это делали американские представители в Киеве. Тем не менее именно на эту тему и иронизируют сегодня в социальных сетях.
Ранее министру иностранных дел России Сергею Лаврову отводили роль вероятного раздатчика печенек в США. Теперь и официальному представителю МИД России Марии Захаровой отвели роль. Безусловно, в меме, а не в реальности.
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