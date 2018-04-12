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Маргинальный фронт Трампа
12 апреля 2018, 11:09 • 187 • Аналитика
Печень - крупная железа у животных и человека, вырабатывающая желчь, участвующая в процессах пищеварения, кровообращения, обмена веществ. Печёночные колики.
С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка.
10 апреля стало известно об аресте еще одного российского судна. В порту города Южный Одесской области арестовано судно-земснаряд компании Trans Services Maritime с портом приписки в Туапсе, сообщают АиФ.
Как написал на своей странице в соцсети генпрокурор Украины Юрий Луценко, экипаж судна незаконно добывал песок в районе Каркинитского залива на северо-западном побережье Крыма. Украинская прокуратура возбудила дело по ч. 3 ст. 240 УК Украины — нарушение правил охраны или использования недр, совершенные на территориях природно-заповедного фонда. Наказание по этой части статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
Луценко утверждает, что песок использовался на строительстве Крымского моста, и намекает на возможность новых захватов судов. По утверждению генпрокурора, в украинские порты заходят и другие суда этой компании.
Капитана захваченного ранее крымского судна «Норд» Владимира Горбенко в тот же день освободили из СИЗО Херсона под залог. Покинуть Украину он не может, так как в отношении него продолжаются следственные действия. Российскому капитану грозит 5 лет лишения свободы по статье «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства».
11 апреля не изменилась ситуация с освобождёнными моряками «Норда» — они до сих пор не могут покинуть территорию Украины. Киев требует от россиян украинских документов, заявляя, что моряки остаются гражданами Украины.
Экспертные оценки: Анатолий Вассерман
Украинскими пиратами захвачено второе российское крымское судно, экипаж которого добывал песок на побережье Крыма. В это же самое время продолжается история с издевательствами над экипажем захваченного ранее судна «Норд». Портал «КерчьИНФО» опубликовал расшифровку телефонного разговора одного их моряков рыболовецкого судна. Мы здесь читаем ряд очень горьких высказываний: «Тут такой беспредел, я тебе отвечаю. Простых моряков... Нервов уже нет. Никакой поддержки». Слова «Никакой поддержки» всё-таки, на мой взгляд, несколько преувеличены. Поддержка оказывается достаточно серьёзная: привлечено к делу довольно много представителей одного из самых многочисленных видов хищников, а именно адвокатов. Это, мягко говоря, не дешёвое удовольствие. Насколько я могу судить по известной мне части адвокатских расценок, у судовладельца просто не могло бы хватить на это собственных средств. Так что поддержка оказывается, хотя и негласная.
То, что Крым — земля русская, рано или поздно будет вынужден признать весь мир. То, что проблема взаимоотношений Украины с остальной Россией рано или поздно будет решена путём воссоединения (причём, мирного воссоединения на основе волеизъявления русского большинства граждан Украины) — это меня совершенно «не сомневает». Но что делать с этими пиратами сейчас? Устраивать открытую войну — много для них чести. Понятно, что в любом серьёзном бою мы их разобьём. Но дело не в Украине, не в её вооружённых силах — дело в том, что деятельность Украины против остальной России нацелена исключительно на привлечение внимания создателей Украины, то есть Европейского Союза и Соединённых Государств Америки. Если сейчас нам вменяют в вину откровенные инсценировки комик-труппы «Белые каски» в Сирии, которым уже и на Западе практически никто не верит, то весьма возможно, что в случае прямого боевого столкновения между Российской Федерацией и Украиной на нас-таки наедут при полной поддержке общественного мнения большинства западных стран.
И что в таком случае делать? Ну, во-первых, никто не отменял правило «Если в сердце дверь закрыта, надо в печень постучать». То есть применить силу против киевских террористов рано или поздно, так или иначе — необходимо. Но делать это надо по возможности аккуратно, так, чтобы вспомнились легенды о вежливых людях. Если юридические, дипломатические шаги и закулисные переговоры спецслужб не приведут к результату в связи с пиратскими захватами наших судов с экипажами, то придётся рассмотреть вариант, который часто применяет Израиль, а именно спецоперацию уже силовых подразделений спецслужб по освобождению заложников. Да, к сожалению, приходится говорить именно об этом. Применять силу против русских, пусть даже забывших на какое-то время, что они русские, не хочется. Гражданская война — самая тяжкая и грязная, поскольку в ней с обеих сторон действуют сыновья одной матери-родины, пусть даже часть заслуживает библейского эпитета «блудный сын». Но такой вариант исключать нельзя, но надо только провести его так, чтобы, с одной стороны, не было почвы для официальных придирок; а с другой стороны, чтобы большая часть тех, кого генерал Паттон назвал «мерзавцами по ту сторону фронта», пострадала не смертельно. Но надо сказать, что чем больше перевес одной из сторон, тем больше у неё, помимо всего прочего, возможностей наносить не смертельные повреждения. Кстати, насчёт Паттона. Напомню его фразу, которую он сказал своим солдатам: «Я не прошу вас умирать за свою родину, я прошу вас сделать так, чтобы мерзавцы по ту сторону линии фронта умерли за свою родину». Правда, надо сказать, что он изрядно прихвастнул: потери среди его солдат были значительно больше, чем среди солдат, выполнявших аналогичные действия под командованием других генералов. Но сказано красиво.
Но силовой вариант с применением спецназа возможен, допустим, для освобождения арестованного капитана судна «Норд» (возможно, арестуют и капитана землеснаряда). Но что делать с экипажами, которые формально отпущены, но которых не выпускают из Украины? Украина не признаёт, как известно, паспортов граждан Российской Федерации, выданных в Крыму. Соответственно, варианты действий для России. Первый: доставить морякам их украинские паспорта, если они не уничтожены, и таким образом крымчане будут выпушены из Украины. Но, получается, это будет признанием со стороны нашей власти нелегитимности крымских документов. Второй вариант: возможно временно прописать моряков в каком-то другом регионе России, выдать паспорта, допустим, тамбовские. Но это тоже будет признанием нелегитимности крымских документов. Что же делать с паспортами? Ведь именно для того и затеяна вся эта цепочка провокаций, чтобы вынудить нас признать нелегальность паспортов, выдаваемых в Крыму, и принадлежность к Украине всех живущих в Крыму. Тут тоже необходимы какие-то операции в стиле уже упомянутого израильского спецназа. Насколько я могу судить, вряд ли военно-морские силы Украины способны предотвратить, например, всплытие подводной лодки без опознавательных знаков посередине акватории Одесского порта (или Бердянского порта, применительно к экипажу рыболовецкого судна «Норд»). Таким образом, если экипаж будет заранее извещён о том, где и когда ему желательно оказаться, то он сможет довольно комфортным образом эвакуироваться из зоны необъявленных боевых действий против Российской Федерации. Возможны и другие варианты, но я совершенно уверен, что как только будет принято решение о противодействии насилию силой, немедленно будут разработаны эффективные методы такого противодействия.
Но что совершенно точно — поддаваться на паспортный шантаж нельзя ни в коем случае, Крымские паспорта — легальные и единственные удостоверения личности жителей Крымского полуострова как региона России, это не должно ставиться под сомнение никак и никогда. Крым, согласно волеизъявлению его жителей, стал сперва независимым от Украины государством, а потом вошёл в состав Российской Федерации. И если кто-то настолько нагл, что отказывает в признании народному волеизъявлению, он тем самым нарушает основополагающие положения международного права. Конечно, с нелёгкой американской руки сейчас многие считают международным правом исключительно американские капризы — ну так пора им уже и переучиваться.
Кстати, замечу, что очень часто говорят о противоречии между двумя основными принципами международного права, а именно сохранением территориальной целостности и правом народа на самоопределение. Так вот, никакого противоречия тут нет, поскольку эти принципы подходят к одной и той же государственной границе с противоположных сторон — неприкосновенность снаружи, а самоопределение изнутри. То есть действительно никто не вправе вторжением в другие государства менять их границы, но каждый народ (причём народ не только в этническом смысле как люди одного происхождения, а в культурном смысле — люди, считающие себя принадлежащими к единой культуре) имеет право самостоятельно решать свою судьбу. И в этом смысле, например, Арцах (он же Нагорный Карабах) или Приднестровье несомненно вправе быть независимыми, поскольку это право они добывали сами. А вот Косово право на независимость не имеет, ибо там вмешались иностранные державы, а жители самого Косова так и не смогли отвоевать свою независимость. Да, в общем-то, и не пытались её отвоёвывать. Они действовали как типичные террористы, воюя не против государственных служб, а против мирных граждан.
Крым доказал свою независимость, ибо вопреки расхожей легенде войска Российской Федерации не вмешивались непосредственно в то, что происходило в Крыму, они только предотвратили исполнение военными силами Украины, размещёнными в Крыму, заведомо незаконного приказа из Киева о применении вооружённых сил против мирных граждан. А всё остальное, что происходило в Крыму — дело рук самих его жителей. Хотя какие-то украинские военные части, действительно, были блокированы частями Черноморского флота Российской Федерации, основную часть задач жители Крыма решили самостоятельно. Блокада путей, ведущих из Крыма на Украину — это уже целиком было делом местных жителей. Так что любой, кто пытается отрицать это волеизъявление, тем самым выступает против общепринятых основ международного права и, по сути, сам становится преступником.
Сегодня — 11 апреля 2018 года. Мир ждёт удара Америки по Сирии и возможных вариантов ответа России. И в этой ситуации мы видим захваченное украинцами уже второе судно. Также сегодня ночью резко обострилась обстановка в Донбассе, ВСУ ведут огонь из тяжёлого вооружения прямо по Донецку, есть жертвы. И часть политологов считает, что в той ситуации, когда мир стоит на грани новой мировой войны, Россия не может распылять силы и вынуждена сейчас временно отвлечься от Украины. Поэтому украинские бандиты делают что хотят, и наказания им в ближайшее время не будет. А другие люди считают, что под нейтральные или возмущённые, но в любом случае необязательные заявления Захаровой и Пескова по поводу наших захваченных кораблей, наши, скажем так, менее публичные организации очень и очень серьёзно работают над освобождением крымских моряков. Какая версия кажется более убедительной?
Насколько я могу судить, силы, задействованные для решения проблемы прозападных террористов в Сирии и силы, необходимые для решения проблемы прозападных террористов на Украине, существенно разные. И чисто в военном отношении мы вполне можем вести эти операции одновременно. Но вот силы дипломатического прикрытия, действительно, одни и те же, и их распылять нежелательно. Поэтому я думаю, что сейчас наши власти предоставляют Киеву возможность как можно нагляднее продемонстрировать всему миру свою террористическую сущность и вмешаются, когда необходимая психологическая подготовка будет в достаточной мере проведена.
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