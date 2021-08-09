Маргарита Симоньян: "Я больше не смотрю Олимпиаду. Никакую. Тьфу"

Маргарита Симоньян высказалась о победе израильской художественной гимнастки, которая не удержала в руках ленту во время одного из этапов выступления, но всё равно обошла соперницу из России по итогам оценок судей: "Я больше не смотрю Олимпиаду. Никакую. Тьфу".

Главред RT Маргарита Симоньян на своей странице в Instagram высказалась об итогах соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

Напомним, жюри присудило победу в индивидуальном многоборье спортсменке из Израиля Линой Ашрам, которая не удержала в руках ленту во время одного из этапов выступления. В итоге представительница России Дина Аверина заняла лишь второе место. Отставание между ними составило менее 0,2 балла.

По мнению журналистки, израильская гимнастка получила не золото, а "железобетонный позор". Ей вообще не стоило подниматься на пьедестал после очевидно несправедливого судейства, считает Симоньян.

Единственное, что теперь остаётся Ашрам, если ей важна её репутация, - отказаться от статуса олимпийской чемпионки, уверена главный редактор RT.