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Маргарита Симоньян: "Вот такой я страшный человек"
22 сентября 2021, 16:55 • 261 • Политика
Главред RT Симоньян сказала, что нужно делать с людьми, которые разваливают страну за деньги. "Вот такой я страшный человек", - отметила она.
Люди, которые разваливают страну за деньги – являются предателями Родины, и место его на нарах. Такое мнение высказала Главред RT Маргарита Симоньян, комментируя "притеснение" оппозиции в России.
Она отметила, что одно дело, если человек искренне не согласен с действиями властей и выражает свою позицию. И совершенно иная ситуация, если он это делает за деньги, или за обучение своих детей или самих себя в западных вузах, за квартиры, карьеры и прочее. Место таким людям – в тюрьме, подчеркнула Симоньян.
- отметила она в эфире телеканала ТВЦ.
Главред RT добавила, что считает, что в России какой-то тоталитаризм или авторитаризм. Напротив, те действия, которые предпринимаются в отношении финансируемых из-за рубежа организаций и СМИ, должны были быть сделаны раньше и в гораздо большем количестве.
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