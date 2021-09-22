Маргарита Симоньян: "Вот такой я страшный человек"

Главред RT Симоньян сказала, что нужно делать с людьми, которые разваливают страну за деньги. "Вот такой я страшный человек", - отметила она.

Люди, которые разваливают страну за деньги – являются предателями Родины, и место его на нарах. Такое мнение высказала Главред RT Маргарита Симоньян, комментируя "притеснение" оппозиции в России.

Она отметила, что одно дело, если человек искренне не согласен с действиями властей и выражает свою позицию. И совершенно иная ситуация, если он это делает за деньги, или за обучение своих детей или самих себя в западных вузах, за квартиры, карьеры и прочее. Место таким людям – в тюрьме, подчеркнула Симоньян.

Вот такой я страшный человек,

- отметила она в эфире телеканала ТВЦ.

Главред RT добавила, что считает, что в России какой-то тоталитаризм или авторитаризм. Напротив, те действия, которые предпринимаются в отношении финансируемых из-за рубежа организаций и СМИ, должны были быть сделаны раньше и в гораздо большем количестве.