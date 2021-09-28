Маргарита Симоньян: "Нам и не снилось, что прилетит, откуда не ждали"

Симоньян предупредила о "культуре отмены" и "либеральном фашизме" США. "Никому из антиутопистов от Замятина до Оруэлла, которого уже стало неприлично поминать, и Хаксли не снилось, что прилетит, откуда не ждали - со стороны свободы", - подчеркнула она.

Главред RT Маргарита Симоньян предупредила, к чему ведёт так называемая культура отмены США, и рассказала, что Россия может сделать по этому поводу. Журналистка подчеркнула, что происходящие сейчас процессы не снились даже известным фантастам-антиутопистам.

Речь идёт о таком феномене в США, когда известных и не очень личностей буквально убирают отовсюду, стоит лишь прозвучать малейшим обвинениям в их адрес. В качестве примера Симоньян привела судьбы голливудских актёров Джонни Деппа и Стивена Сигала.

Никому из антиутопистов от Замятина до Оруэлла, которого уже стало неприлично поминать, и Хаксли не снилось, что прилетит, откуда не ждали - со стороны свободы. Что эта свобода придумает так называемую культуру отмены, которая сейчас так распространена в США,

- отметила главред RT в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

Она добавила, что эта "культура отмены" уже привела мир к "либеральному фашизму", который развивается всё ярче, всё пестрее и острее. Поэтому Россия просто обязана не упустить свой шанс и стать единственной в мире серьёзной силой противодействия этим феноменам, считает Маргарита Симоньян.