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Маргарита Симоньян: "Нам и не снилось, что прилетит, откуда не ждали"
28 сентября 2021, 22:20 • 117 • Политика
Симоньян предупредила о "культуре отмены" и "либеральном фашизме" США. "Никому из антиутопистов от Замятина до Оруэлла, которого уже стало неприлично поминать, и Хаксли не снилось, что прилетит, откуда не ждали - со стороны свободы", - подчеркнула она.
Главред RT Маргарита Симоньян предупредила, к чему ведёт так называемая культура отмены США, и рассказала, что Россия может сделать по этому поводу. Журналистка подчеркнула, что происходящие сейчас процессы не снились даже известным фантастам-антиутопистам.
Речь идёт о таком феномене в США, когда известных и не очень личностей буквально убирают отовсюду, стоит лишь прозвучать малейшим обвинениям в их адрес. В качестве примера Симоньян привела судьбы голливудских актёров Джонни Деппа и Стивена Сигала.
- отметила главред RT в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
Она добавила, что эта "культура отмены" уже привела мир к "либеральному фашизму", который развивается всё ярче, всё пестрее и острее. Поэтому Россия просто обязана не упустить свой шанс и стать единственной в мире серьёзной силой противодействия этим феноменам, считает Маргарита Симоньян.
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