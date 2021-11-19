|
Маргарита Симоньян: "Когда я корчилась от боли и от слёз, у них было только две темы"
19 ноября 2021, 20:55 • 211 • Политика
Маргарита Симоньян рассказала, как Навальный и его сторонники "расчеловечивают" своих оппонентов. "Когда я корчилась там от боли и от слёз, у них было только две темы по этому поводу: "Да она всё врёт" - первое и второе - "Так ей и надо", - напомнила главред RT.
Алексей Навальный и его соратники первыми начали массово растлевать своих подписчиков и "расчеловечивать" своих оппонентов. Об этом заявила главред RT Маргарита Симоньян и привела пример из собственной жизни.
Она напомнила историю 2019 года, когда, будучи беременной, она подверглась травле со стороны соратников Навального. Эта травля была публичной, не публичной и даже физической. Речь идёт о нападках Любови Соболь на радио "Эхо Москвы".
- рассказала Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
Главред RT добавила, что такое поведение Навального и его сторонников связано с тем, что они на самом деле придерживаются нацистской идеологии. В подтверждение своих слов она привела ряд высказываний навальнистов об армянах и грузинах.
Напомним, Навальный начинал свою политическую карьеру как националист. Лишь затем он переориентировался на либеральную повестку. Однако его националистические высказывания не были забыты. Из-за них он был лишён статуса "узник совести".
Подпишитесь на нас
211
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 ноября 2021, 16:45
|
14 ноября 2021, 15:30
|
17 ноября 2021, 19:20
|
12 ноября 2021, 22:05
|
16 ноября 2021, 01:55
|
13 ноября 2021, 16:45
|
14 ноября 2021, 06:10