Маргарита Симоньян: "Когда я корчилась от боли и от слёз, у них было только две темы"

Маргарита Симоньян рассказала, как Навальный и его сторонники "расчеловечивают" своих оппонентов. "Когда я корчилась там от боли и от слёз, у них было только две темы по этому поводу: "Да она всё врёт" - первое и второе - "Так ей и надо", - напомнила главред RT.

Алексей Навальный и его соратники первыми начали массово растлевать своих подписчиков и "расчеловечивать" своих оппонентов. Об этом заявила главред RT Маргарита Симоньян и привела пример из собственной жизни.

Она напомнила историю 2019 года, когда, будучи беременной, она подверглась травле со стороны соратников Навального. Эта травля была публичной, не публичной и даже физической. Речь идёт о нападках Любови Соболь на радио "Эхо Москвы".

У меня начались на середине срока преждевременные схватки, я загремела в больницу, я чуть не потеряла ребёнка. И когда я корчилась там от боли и от слёз, у них было только две темы по этому поводу: "Да она всё врёт" - первое и второе - "Так ей и надо",

- рассказала Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

Главред RT добавила, что такое поведение Навального и его сторонников связано с тем, что они на самом деле придерживаются нацистской идеологии. В подтверждение своих слов она привела ряд высказываний навальнистов об армянах и грузинах.

Напомним, Навальный начинал свою политическую карьеру как националист. Лишь затем он переориентировался на либеральную повестку. Однако его националистические высказывания не были забыты. Из-за них он был лишён статуса "узник совести".