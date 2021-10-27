Маргарита Симоньян посвятила стих "навальнятам": "Взвейтесь-развейтесь"

Команда Навального попыталась объясниться за провал протестов и "Умного голосования". Симоньян резюмировала оправдания навальнистов коротким четверостишием.

После провала протестов и "Умного голосования" на выборах в Госдуму соратники Алексея Навального опубликовали большой пост с оправданиями. Главред RT Маргарита Симоньян ужала их объяснения до короткого четверостишия.

Во время сентябрьских выборов в Госдуму российская оппозиция отвернулась от "Умного голосования" Навального, так как оно предложило голосовать за депутатов КПРФ. Также соратников сидящего в тюрьме "борца с режимом" обвинили в том, что они ни на что не способны без своего "фюрера".

На это "команда Навального" ответила, что не собирается оправдываться перед критиками, поскольку занимается более важным делом - сражается с "Единой Россией" и готовит "неожиданный удар" по "левиафану". Все эти оправдания Симоньян суммировала в коротком стихотворении.

Взвейтесь-развейтесь, мои бюллетени, Левиафану мы покажем пельменя. Срочно донатьте на наше УГ, Мы вам за это отменим ЕГЭ.

- написала главред RT в Twitter в качестве комментария к посту "команды Навального".

Напомним, что главный актив "борцов с режимом" составляют несовершеннолетние. Именно их навальнисты активно рекрутировали в соцсетях для участия в несанкционированных акциях.