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Маргарита Симоньян посвятила стих "навальнятам": "Взвейтесь-развейтесь"

27 октября 2021, 18:05  •  68 • Политика
Команда Навального попыталась объясниться за провал протестов и "Умного голосования". Симоньян резюмировала оправдания навальнистов коротким четверостишием.
После провала протестов и "Умного голосования" на выборах в Госдуму соратники Алексея Навального опубликовали большой пост с оправданиями. Главред RT Маргарита Симоньян ужала их объяснения до короткого четверостишия.
Во время сентябрьских выборов в Госдуму российская оппозиция отвернулась от "Умного голосования" Навального, так как оно предложило голосовать за депутатов КПРФ. Также соратников сидящего в тюрьме "борца с режимом" обвинили в том, что они ни на что не способны без своего "фюрера".
На это "команда Навального" ответила, что не собирается оправдываться перед критиками, поскольку занимается более важным делом - сражается с "Единой Россией" и готовит "неожиданный удар" по "левиафану". Все эти оправдания Симоньян суммировала в коротком стихотворении.
Взвейтесь-развейтесь, мои бюллетени,
Левиафану мы покажем пельменя.
Срочно донатьте на наше УГ,
Мы вам за это отменим ЕГЭ.
- написала главред RT в Twitter в качестве комментария к посту "команды Навального".
Напомним, что главный актив "борцов с режимом" составляют несовершеннолетние. Именно их навальнисты активно рекрутировали в соцсетях для участия в несанкционированных акциях.
Взвейтесь-развейтесь, мои бюллетени,
Левиафану мы покажем пельменя.
Срочно донатьте на наше УГ,
Мы вам за это отменим ЕГЭ. pic.twitter.com/NhAhQ2YNag
— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) October 27, 2021

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