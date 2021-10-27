|
Маргарита Симоньян посвятила стих "навальнятам": "Взвейтесь-развейтесь"
27 октября 2021, 18:05 • 68 • Политика
Команда Навального попыталась объясниться за провал протестов и "Умного голосования". Симоньян резюмировала оправдания навальнистов коротким четверостишием.
После провала протестов и "Умного голосования" на выборах в Госдуму соратники Алексея Навального опубликовали большой пост с оправданиями. Главред RT Маргарита Симоньян ужала их объяснения до короткого четверостишия.
Во время сентябрьских выборов в Госдуму российская оппозиция отвернулась от "Умного голосования" Навального, так как оно предложило голосовать за депутатов КПРФ. Также соратников сидящего в тюрьме "борца с режимом" обвинили в том, что они ни на что не способны без своего "фюрера".
На это "команда Навального" ответила, что не собирается оправдываться перед критиками, поскольку занимается более важным делом - сражается с "Единой Россией" и готовит "неожиданный удар" по "левиафану". Все эти оправдания Симоньян суммировала в коротком стихотворении.
- написала главред RT в Twitter в качестве комментария к посту "команды Навального".
Напомним, что главный актив "борцов с режимом" составляют несовершеннолетние. Именно их навальнисты активно рекрутировали в соцсетях для участия в несанкционированных акциях.
Подпишитесь на нас
68
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 октября 2021, 12:40
|
26 октября 2021, 07:40
|
24 октября 2021, 11:55
|
22 октября 2021, 03:20
|
27 октября 2021, 02:55
|
25 октября 2021, 05:25
|
21 октября 2021, 06:20