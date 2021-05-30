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Маргарита Симоньян о подготовке госпереворота: "Недолго и недорого"

30 мая 2021, 14:40  •  314 • Политика
Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о подготовке госпереворота в Белоруссии: "Недолго и недорого".
Симоньян отметила, что в настоящее время всё большее значение начинают играть цифровые технологии. Сегодня с помощью этого инструмента можно разрушать целые страны, что уже произошло в Ливии и чуть не произошло в Белоруссии.
Когда один Telegram-канал (NEXTA) чуть не подложил Белоруссию под коллективный Запад на много лет. Чуть не довёл до гражданской войны целую страну. Очень недолго и очень недорого, - отметила главред RT, выступая на телеканале "Россия 1".
Она также считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не должен оправдываться за то, что посадил в Минске самолёт ради задержания основателя NEXTA Романа Протасевича. По словам журналистки, этот молодой человек делал всё, чтобы разрушить свою страну. И если для его поимки требуется посадить самолёт, то это нужно сделать.
Симоньян также обратила внимание, что во время посадки самолёта никто не пострадал, хотя Запад пытается всё подать так, будто белорусские спецслужбы едва ли не сбили гражданский лайнер. При этом об аналогичных операциях, проведённых ранее спецслужбами США и Украины, вспоминать на Западе не принято.

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