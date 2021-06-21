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Маргарита Симоньян назвала предавшего Россию министра: "Чего изволите?"

21 июня 2021, 11:05  •  108 • Политика
Маргарита Симоньян, размышляя о жизни страны в 90-е, напомнила о тех единственных, кому жилось неплохо. Как правило, сейчас они находятся по ту сторону океана. Среди таких и министр из 90-х, общавшийся с американскими шефами с позиции: "Чего изволите?"
Редактор RT Маргарита Симоньян в эфире программы "60 минут" объяснила, какой "короткой передышки" США вновь хотелось бы в отношении России. Той, что была в 90-х годах, когда мы все жили, мягко говоря, не лучшим образом:
"Что касается Байдена. Конечно, он бы хотел, и все бы они хотели... Более того, они над этим работают каждый день, каждый час, каждый год - все эти Навальные и все иноагенты, которых мы наконец-то начали называть иноагентами, существуют у нас на их деньги только для того, чтобы мы превратились... как он (Байден. - Ред.) сказал, в короткую передышку после Горбачёва".
Вопрос лишь в том, для кого эта передышка, продолжила Симоньян:
"Это же не для нас передышка, а для них. Тебе хорошо в 90-е жилось? Нет, конечно. И мне не очень. И я не знаю ни одного человека, если честно, кому в 90-е жилось лучше, чем сейчас. Может, разве что министру иностранных дел Козыреву, которого, наверное, они хотели бы сейчас видеть министром... Который теперь живёт в Майами и который общался с ними исключительно с позиции "Чего изволите?"
Безусловно, у США была передышка, и заключалась она в разграблении России:
"Они забирали какие угодно наши ресурсы. Помните, как мы начинали бороться в 2000-е, когда уже Путин стал нашим президентом. Сколько было крика! И по поводу ЮКОСа, и поводу "Сахалина-1" и "Сахалина-2"... Это сейчас уже даже не вспоминается. А надо вспоминать!" - подчеркнула главред телеканала.

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