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Маргарита Симоньян на ток-шоу преподала урок русского языка американцу Майклу

27 июня 2021, 22:55  •  83 • Политика
В студии обсуждалась ситуация с британским эсминцем в Чёрном море.
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян выложила у себя на странице во "Вконтакте" отрывок своей речи на ток-шоу "Своя правда" по поводу ситуации, которая произошла с британским эсминцем в Чёрном море.
Сначала она обратилась к зрителям, посоветовав им, слушая информацию о Литвиненко и Скрипалях, вспомнить эту историю, вспомнить как "врёт Британия".
После она обратилась к американскому журналисту Майклу Бому, который тоже принимал участие в телепередаче.
"Майкл, есть такое выражение: "Ничтоже сумняшеся". Так вот, ничтоже сумняшеся, я в этом не сомневаюсь, мы долбанём по этому Defender в следующий раз, мы не позволим англичанам демонстрировать, что Крым не наш! Что будет дальше - большой вопрос", - сказала она. - Они пытаются показать - правда же, Майкл? - что Крым не наш, как они считают, он принадлежит к украинским территориальным водам. Так не будет. Мы будем защищать Крым, как мы защищали всегда всё, что наше".

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