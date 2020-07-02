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Маргарита Симоньян: Много внимания уделяем тем, кто против. Это ошибка. Давайте уже говорить с большинством, которое «за»

02 июля 2020, 22:25  •  93 • В России

Глава RT Маргарита Симоньян в эфире Радио «Комсомольская правда» сказала, что не нужно ничего объяснять противникам поправок.

- А им что оттого, что есть другая точка зрения? – задала вопрос Симоньян. - Они вам начнут рассказывать: да нет, это все ерунда. Они же не поверят в то, что это правда. Знаете, что мы делаем неправильно? Мы слишком много внимания уделяем тем, кто против, и слишком мало внимания уделяем тем, кто за. А ведь тех, кто за, как показало это голосование, просто подавляющее, абсолютное большинство. Ну, давайте просто мы с вами поздравим этих людей.

Маргарита Симоньян: Мы слишком много уделяем внимания тем, кто против. И слишком мало тем, кто за

Глава RT уверена, что нельзя не разговаривать с большинством.

- Президент обязан разговаривать со всеми. Но давайте мы будем все-таки начинать с тех, которых большинство. Нельзя же разговаривать только с теми или в основном с теми, которых меньшинство, и совершенно не разговаривать с теми, которых большинство. Поэтому давайте наш с вами разговор начнем все-таки с большинства, с эмоций, которые сейчас испытывает большинство. Я думаю, что вы, как и я, испытываете сейчас радостные эмоции, - сказала журналистка.

В пример она привела выступление эксперта на одной из радиостанций.

- Знаете, меня очень позабавил комментарий на другой радиостанции, где говорили о том, что это голосование не по Конституции, а на самом деле - за или против Путина. Там оппозиционный человек говорил: как здорово, что, получается, против Путина у нас 20% человек. Если это так, если действительно это голосование не по поводу Конституции, а по поводу лично Путина, то я хочу расстроить людей с вашей конкурирующей радиостанции. Потому что результаты этого голосования говорят о том, что это лучший результат Путина за все 20 лет его президентства (просто погуглите предыдущие результаты), - объяснила глава RT.

Симоньян назвала поправку, которую считает самой важной.

- Для меня, конечно, самой важной была та, которая касается возможности Путина баллотироваться снова, - призналась она. - Я всегда очень скептически и с неудовольствием отношусь к тем нашим инициативам, которые просто слепо копируют американскую кальку. Мне было неприятно, что наша Конституция с нее просто списана и слизана во многом. Это просто унизительно для такой великой страны, как наша. У нас свой путь, у нас свой менталитет, у нас свои идеи, ценности, принципы. Почему мы должны быть, как они? Это же просто недостойно нас. Мы что, сами не можем? Начиная с того, что наша история, мягко говоря, длиннее. И вообще, никого не хочу обижать, но страна у нас, безусловно, великая, и почему должны копировать чей-то свод правил о том, как должно быть устроено государство? Тем более, как показали последние два-три месяца, это государство (имею в виду, американское) устроено чудовищно. Государство, которое не смогло справиться с COVID – со всей своей знаменитой медициной, с огромными деньгами, несравнимыми с нашими возможностями (я имею в виду, государственные финансы).

В пример глава RT привела расовые погромы, которые происходили в Штатах.

- Это что, мы вот так хотим, мы вот это считаем образцом государственного устройства? Почему мы должны копировать те правила, которые для себя разработало государство, не сумевшее за 150 лет справиться с последствиями рабства? У нас тоже было рабство. Сейчас у нас кто-нибудь вспоминает о том, что это потомки крепостных? Да мы все с вами потомки крепостных. (Я, наверное, нет, потому что мои предки не жили в России при крепостном праве, я армянка, как известно.) Кто-то вообще об этом вспоминает, это является какой-то частью нашего политического дискурса – то, что мы совершенно забыли и похоронили в учебниках истории? Наша страна с этим справилась давным-давно, а их страна не может с этим справиться до сих пор. И мы будем копировать их Конституцию? Смешно же, - сказала она.

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