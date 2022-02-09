Маргарита Симоньян - американцу Макфолу: "Вас мы не потянем"

Маргарита Симоньян отреагировала на едкий комментарий бывшего посла США в России Майкла Макфола. "Вас мы не потянем", - написала редактор RT.

Редактор RT Маргарита Симоньян ответила на комментарий бывшего посла США в России Майкла Макфола, известного тем, что всю свою постдипломатическую жизнь он посвящает рассказам о "плохой России". Например, в интервью Ксении Собчак Макфол пожелал русским мирной революции после окончания президентского срока Владимира Путина.

Или, например, Макфол призывал выставить русским ультиматум о возвращении Крыма. Словом, бывший посол США в России - личность одиозная. А беседа с Симоньян у него состоялась следующая. Оценивая один из материалов RT, Макфол написал, обращаясь к Маргарите Симоньян:

Вы, ребята, можете найти кого-то с большим опытом как в США, так и в России, чем Скотт Риттер.

Редактор RT сказанное без внимания не оставила. Ответила иронично:

Во всём мире, Майкл, только один настоящий эксперт. Это вы. Но вас мы не потянем.