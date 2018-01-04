Марчук демонстрирует недоговороспособность Киева по Донбассу

Представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трёхсторонней контактной группы на переговорах в Минске Евгений Марчук (в прошлом – первый заместитель председателя КГБ УССР и глава СБУ) признался, что он не питает особых надежд на реализацию идеи введения миротворцев ООН в Донбасс. «Откровенно говоря, у меня небольшая надежда, что удастся в ближайшее время с миротворческим контингентом что-то положительное решить», – заявил Марчук в интервью президентскому «5 каналу».

Для того, чтобы не выставить в дурном свете Порошенко, который идею вооружённых миротворцев продвигал на всех возможных уровнях вплоть до Генеральной ассамблеи ООН, Марчук заметил, что украинский президент «правильно сделал». Но, по его мнению, для Украины «могут подходить два вида миротворческих операций: по поддержанию мира и принуждению к миру, и последнее предусматривает применение оружия самыми миротворческими контингентами в отношении нарушителей мира или тех, кто нападает на миротворцев». Иначе говоря, Украиной миротворцы ООН рассматриваются как иностранный легион, который воевал бы с армиями ДНР и ЛНР вместо ВСУ и карательных батальонов или же вместе с ними. «На этот вариант – принуждение к миру – Россия никогда не согласится», – убеждён Марчук. А для первого варианта – поддержания мира силами ООН – «стороны должны договориться», говорит он. Но здесь – опять тупик, поскольку с ДНР и ЛНР украинская сторона договариваться не желает.

Прошедший 2017 год Марчук назвал «в какой-то мере тупиковым годом» в плане урегулирования вооружённого конфликта в Донбассе (он его называет «войной России против Украины», а линию разграничения – «линией фронта»).

«Россия всё время пыталась нас вывести на прямые переговоры с ОРДЛО (так на Украине принято называть республики – «отдельными районами Донецкой и Луганской областей». – Ред.)», – рассказал Евгений Марчук и вспомнил «курьёзы», которые устраивали россияне: например, они пытались посадить напротив украинских переговорщиков дончан и луганчан. «Карикатура, да? Они же понимали, что мы никогда на это не пойдём… Это своеобразный такой демарш – мол, ну вот вы и договаривайтесь», – бурлил якобы непониманием бывший глава СБУ. Хотя вряд ли намерение усадить за стол переговоров конфликтующие стороны выглядит карикатурно – Россия никогда не скрывала, что видит в диалоге Киева с Донецком и Луганском ключ к урегулированию ситуации, да и в Европе были бы рады такому развитию событий.

Марчук с высоты его бывших должностей прекрасно это понимает, но играет по украинским правилам, а они состоят в том, чтобы всеми силами выдавать внутренний конфликт за межгосударственный, за «войну с Россией». Вывод российских офицеров из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК) Евгений Марчук назвал «серьёзной акцией». И объяснил, «с чего это так вдруг все отреагировали – и Госдеп США, и Франция, и Германия»: это, по его словам, «уникальный случай современной войны – когда военные и Украины, и России имеют небоевой контакт». Сейчас, говорит он, нет механизма влияния на нарушения режима прекращения огня. В бытность СЦКК украинский генерал договаривался с ВСУ, а российский – с армиями республик, теперь же Россия создала ситуацию как на переговорах: Киеву необходимо вести переговоры с Донецком и Луганском. А это в понимании украинской власти неприемлемо.

Что до способа урегулирования конфликта в Донбассе по формуле президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (она предполагает особый статус для Донбасса и проведение там выборов), то по логике представителя Украины в Трёхсторонней контактной группе в Минске, она «отзеркаливает интересы России» и, кроме того, не формализована никаким соглашением с Украиной. «Формулы Штайнмаера ни в одном из подписанных минских документов нет, и технологии её реализации нет», – заявил Марчук. Дескать, что с того, что Штайнмайер эту формулу предложил, а «нормандская четвёрка» обговорила?

Похвалил бывший глава СБУ американские «Джавелины». Но прозвучали эти похвалы более чем цинично: мол, это – боевое оружие, действует в пределах видимости, отражает вероятную танковую атаку, не применяется в наступательных операциях – так как РСЗО. «Град» лупит 40 боеприпасов по территориям», – проявил осведомлённость в военной технике Марчук. Если учесть, с какой настойчивостью Украина «лупила по территориям» Донецкой и Луганской областей, выглядят откровения украинского представителя на Минских переговорах странновато. Американский ПТРК «Джавелин», продолжал Марчук, «это не загоризонтная артиллерия, не «Точка У» на 130 км…». Сам не заметил, как развеял миф о том, что донецкое и луганское ополчение «сами себя обстреливают», который скармливали жителям Украины в 2014-2016 годах, да и на четвёртом году войны время от времени такую чушь ещё можно услышать от пропагандистов АТО.

Грядущую продажу американского летального оружия киевскому режиму Евгений Марчук назвал «символом того, что США переходят на более высокий уровень поддержки Украины». И выразил надежду, что конфликт в Донбассе разрешится скорее, чем в Нагорном Карабахе, Северной Ирландии, Колумбии или Палестине.

Выступление бывшего главы СБУ как переговорщика в Минске показательно. Марчук продемонстрировал, что украинская сторона:

– не имеет интереса к введению в Донбасс каких-либо миротворцев не на своих условиях;

– не имеет желания урегулировать вооружённый конфликт путём прямых переговоров с ДНР и ЛНР;

– не собирается прислушиваться к европейским участникам «нормандского формата» и проводить выборы на неподконтрольных территориях;

– планирует покупать вооружение у США и тем самым поддерживать войну с Донбассом;

– будет прикладывать всевозможные усилия к тому, чтобы продолжать «войну с Россией» хотя бы на словах.

В 2018-й год украинская власть вступает с теми же установками в отношении Донбасса, что и прежде – без нацеленности на прекращение войны и установление мира в государстве.