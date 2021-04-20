«Маразматический парад»: в МИД РФ высказались о расследовании взрывов в Чехии и «причастности» к ним России

В 2014-м местные власти не знали, что оружейный склад в чешской Врбетице, где в тот год произошли взрывы, не используется Минобороны, а сдаётся частным компаниями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что итоги расследования инцидента чешская сторона до сих пор не подвела, и предположила, что обвинения в адрес Москвы прозвучали, поскольку «людям нужно было что-то предъявить». Ранее из Праги выслали 18 сотрудников посольства РФ из-за якобы причастности российских спецслужб к тем событиям. В ответ МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

В МИД России высказались о расследовании чешской стороной взрывов во Врбетице в 2014 году. Официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила, что с этих событий прошло семь лет, однако никаких подробностей об инциденте обнародовано не было.

«Вот вам ответ на вопрос, в том числе, кто является бенефициаром всего это парада маразматического — было следствие, было расследование, семь лет шло, ни к чему не пришло. Людям нужно было что-то предъявить — нашли Петрова и Баширова. Стыдно? Стыдно», — сказала Захарова в эфире «Вести FM».

Она также обратила внимание на особенности расследования. Как сказала Захарова, местные власти не знали, что с 2006 года склад боеприпасов не используется армией, а Минобороны сдаёт помещения склада в аренду частным оружейным компаниям.

«Огромное количество оружия, которое находилось на складах восемь лет, было без какого-либо контроля властей», — отметила представитель МИД. Она добавила, что проверок на объекте не проводилось.

Напомним, что 17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер, глава МВД Ян Гамачек провели пресс-конференцию, на которой они заявили о якобы причастности российской разведки к взрывам на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Тогда же Прага объявила о высылке 18 российских дипломатов.

В ответ МИД РФ вызвал посла Чехии в России Витезслава Пивоньку и сообщил ему о высылке 20 сотрудников дипмиссии республики. Чешская сторона впоследствии сообщила, что в российской столице останутся всего пять дипломатов.

При этом первый вице-премьер — глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что Прага не намерена раскрывать России все подробности расследования взрывов. Он полагает, что «российская сторона не должна знать всего», что об операции известно Праге. Наряду с этим он предположил, что «Россия будет защищаться».

В Кремле выводы Праги о причастности РФ к взрывам отвергли. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Москве считают заявления чешской стороны «провокационными и недружественными».

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что отказ Чехии раскрывать данные по взрыву во Врбетице в 2014 году является доказательством того, что это фейк.

«Я увидела заявление главы МИД Чехии, который заявил, что Прага не намерена раскрывать Москве все детали расследования взрывов на складе. Товарищи, это и есть доказательство того, что вся эта история — выдуманный, грязный, отвратительный фейк», — цитирует её РИА Новости.

По словам Захаровой, появление барьеров для получения информации на самом начальном этапе публикации сведений свидетельствует от том, что это «традиционный сценарий «хайли лайкли».

Высылку дипломатов чешской стороной Захарова назвала «фактом вопиющего неуважения политического истеблишмента к собственным согражданам».

«Это низкопробно, я бы охарактеризовала именно так. Это их большая проблема — то, что они сделали. Они поставили на кон и профессиональную судьбу своих дипломатов», — приводит слова Захаровой РИА Новости.

Претензии властей Праги к российскому посольству

Кроме того, в МИД России ответили на сообщение об инициативе пражских муниципальных властей по «возвращению» части земельного участка, которое используется посольством России в Праге. Как подчеркнули в МИД, упомянутые чешской стороной участки были выделены СССР в начале 1970-х годов на основании действующих советско-чехословацких соглашений.

Напомним, власти Праги хотят «вернуть» часть городского парка Стромовка, которую занимает сейчас российское посольство в столице Чехии. Как заявил староста района «Прага-7» Ян Чижински, городской совет призвал чешское правительство провести переговоры о приведении площади посольства России «в состояние, предшествовавшее вторжению войск Варшавского договора в 1968 году».

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что в случае возникновения вопросов в сфере недвижимости в прошлом Москва и Прага пользовались механизмом экспертных консультаций. У сторон есть инструменты для профессионального и компетентного диалога, говорится в заявлении.