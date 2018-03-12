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Марафонцев лыжной гонки в Норвегии свалило пиво

12 марта 2018, 20:54  •  159 • В мире
Болельщики закидали пивом лыжников, которые вышли на марафонскую гонку на этапе Кубка мира.
В норвежском городе Холменколлен лыжников, участвовавших на этапе Кубка мира, закидали пивом. Фанаты, наблюдавшие за соревнованиями, бросали в спортсменов банки с хмельным напитком. Марафон в 50 километров состоялся 10 марта.
По информации издания Dagbladet, банка с пивом прилетела в шведа Даниэля Рикардссона. Лидировавший в общем зачете норвежец Йоханнес Клебо наступил на крышку от бутылки и упал.
Отметим, что в результате гонки выиграл представитель Швейцарии Дарио Колонья, вторым приехал норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, третьим - россиянин Максим Вылегжанин.
Поведение фанатов вызвало возмущение граждан. Наблюдавшая за ходом мужской гонки Астрид Якобсен заявила, что такая ситуация неприемлема.
По ее словам, всех болельщиков невозможно обыскать, однако они сами должны понимать, что соревнования - не повод устраивать отвязную вечеринку.

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