Марафон победы: в Госдуме предлагают учредить День освобождения Крыма от фашистов 12 мая

В России может появиться новый День воинской славы — 12 мая. Депутат Госдумы Дмитрий Белик разработал законопроект, в котором предлагает таким образом отметить важное историческое событие — освобождение города Севастополя и Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Он рассказал RT, что документ одобрил профильный экспертный совет ГД, его планируется внести на рассмотрение нижней палаты до 9 мая. Инициатива нашла поддержку у общественников и властей Крыма и Севастополя.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик разработал законопроект (есть в распоряжении RT), в котором предлагает учредить в России новую праздничную дату 12 мая — День полного освобождения города Севастополя и Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Парламентарий пояснил, что в этот майский день 1944 года военные части фашистской Германии были окончательно разгромлены на территории Крымского полуострова.

«Тогда на мысе Херсонес состоялись последние бои, фашистские войска были полностью уничтожены Красной армией и выбиты с территории Крыма. Это прежде всего историческая память, у которой нет сроков давности. Такой даты не могло быть раньше в законе «О днях воинской славы и памятных датах», поскольку Крым и Севастополь вернулись в состав России относительно недавно. Теперь 12 мая должно стоять наряду с такими датами, как освобождение Ленинграда от блокады и победа на Курской дуге», — считает Белик.

Он добавил, что новый праздник не предполагает введения соответствующего местного или общероссийского выходного дня.

Поводом для разработки законопроекта стали обращения ветеранов Великой Отечественной войны, принимавших участие в боях на территории полуострова. Документ на днях одобрил профильный экспертный совет Госдумы. Его планируется внести на рассмотрение нижней палаты парламента до 9 мая.

В действующей редакции закона «О днях воинской славы и памятных датах России» закреплены 17 дней воинской славы. Среди них — наиболее значимые победы русской и советской армий. Например, День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (18 апреля), День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (24 декабря) и День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (2 февраля).

Бои под Севастополем, 1943 год

© Евгений Халдей/Agentur Voller Ernst/dpa-Zentralbild

Полномочный представитель межгосударственного союза городов-героев и воинской славы в Севастополе Александр Лазебный поддержал инициативу.

«Севастополь был одним из первых городов, которые приняли на себя удар. После чего он 250 дней сражался, оттягивая на себя значительные силы вехмахта. С падением Севастополя (летом 1942 года. — RT) вся военная мощь противника обрушилась на Ленинград и Сталинград. Сейчас нередки случаи искажения истории, фактов. Поэтому роль защитников и освободителей Севастополя должна быть увековечена», — сказал Лазебный.

Крымский полуостров был оккупирован немецкими войсками в 1942 году и полностью освобождён вооружёнными силами СССР в мае 1944-го, отметил общественник.

Схожего мнения придерживается депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара. Он уверен, что новый праздничный день поможет развитию патриотизма среди молодёжи.

«Роль, которую сыграл Крым в Великой Отечественной войне, уникальна с точки зрения исторической памяти и подвига советского народа. Если будет учреждена такая дата на государственном уровне, это станет фактором патриотического воспитания нынешней молодёжи и будущих поколений. Крым и Севастополь воссоединились с Россией только четыре года назад, и важно придать истории полуострова особое значение на федеральном уровне. Кроме того, это дань памяти тем, кто освобождал полуостров от немецко-фашистских захватчиков», — пояснил Ганжара.

Он подчеркнул, что на территории полуострова во время Великой Отечественной войны погибло большое число советских солдат.

Ветераны Великой Отечественной войны перед началом военного парада в Севастополе, посвящённого 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и 73-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

© Илья Питалёв / РИА Новости

Крымский политолог Владимир Джаралла полагает, что до принятия законопроекта необходимо провести общественное обсуждение с жителями Севастополя.

«Разумеется, подобные инициативы справедливы, весьма полезны, их можно лишь одобрять. Однако в данном случае есть несколько нюансов. Например, освобождение Севастополя традиционно празднуют в городе 9 мая. Дело в том, что именно 9 мая город был освобождён, а 12 мая по сути завершились бои, которые здесь проходили. То есть для севастопольцев 9 мая — это сразу несколько праздничных событий, что для них особенно приятно. Поэтому необходимо узнать реакцию самих жителей города Севастополя», — сказал эксперт.

Он добавил, что общественное обсуждение законопроекта позволит выяснить позицию широкой аудитории, а не только организаций ветеранов.

Крым стал российским регионом после референдума в 2014 году, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.