Закон об иностранных агентах, принятый ещё в 2012 году, действует на либералов, как ладан на чертей. Либералы привыкли жить в условиях ламповых 1990-х и 2000-х, когда можно было без проблем получать финансирование у Запада, не особо париться насчёт финансовой отчётности перед родным государством и безнаказанно заниматься антирусской пропагандой, мастерски наживаясь при этом на гражданах России. Времена изменились. Хочется верить, что навсегда.

Сонм либеральных средств массовой информации решил провести телемарафон под названием "Агенты людей" на телеканале "Дождь"* (о причинах внесения данного медиа в список Министерства юстиции Царьград писал ранее). Цель мероприятия – выразить протест в отношении закона об иноагентах, который очень сильно осложнил жизнь тем, кто привык получать финансирование за свою деятельность из зарубежных источников.

В марафоне принимают участие, помимо "Дождя", такие организации, как "Медуза"*, "ОВД-Инфо"*, "Медиазона"*, газпромовское "Эхо Москвы", лебедевская "Новая газета", а также журналисты Леонид Парфёнов, Владимир Познер, Алексей Венедиктов, Василий Уткин, Татьяна Лазарева, музыкант Андрей Макаревич и поэт Дмитрий Быков.

Своим присутствием сборище нечестивых почтили официально признанные иностранными агентами Пётр Верзилов (бывший участник Pussy Riot и бывший муж Надежды Толоконниковой), Сергей Смирнов и Роман Анин.

В культурной программе принять участие вызвались группа "ДДТ" во главе с выступавшим на евромайдане Юрием Шевчуком, Борис Гребенщиков, обнимавшийся с Саакашвили вскоре после "Одесской Хатыни", "Сансара" и другие.

Агенты людей, но… каких?

Короче говоря, собрание персонажей, на которых клейма ставить негде. Свой марафон они назвали "Агенты людей" – дескать, мы защищаем не интересы западных стран, а интересы простых граждан. Но каких? Анархистов-террористов из "Сети"**? Исламских фундаменталистов из "Хизб ут-Тахрира"**? Сектантов из "Свидетелей Иеговы"**? Моральных уродов и сексуальных извращенцев?

Да, таких гавриков они защищают, как мать родную. Зато им совершенно наплевать на представителей большинства: например, на русских Донбасса, живущих под бомбёжками украинской артиллерии, на жертв насилия со стороны мигрантов в России, на детей, ставших на путь суицида под воздействием песен Алёны Швец и им подобных (см. последнюю историю одиннадцатилетней девочки из Саратова).

Манифестация в рабочее время

При этом интересно, что свой марафон либералы проводят не в прайм-тайм, а в самое непопулярное для зрителей время – с 12:00 до 18:00. Для кого сие мероприятие? Будний день, рабочее время. Для либеральных бездельников, которые боятся самого слова "работа"? Или, что вероятнее, для своих зарубежных хозяев?

На самом деле все эти интернет-манифестации – от бессилия. Закон об иностранных агентах продемонстрировал феноменальную эффективность. Краник американского и европейского финансирования прикрыли, и теперь либералы вынуждены постоянно клянчить денежные средства у своих подписчиков.

"Дождь" едва ли не на коленях умолял в эфире украинского телевидения отменить запрет на своё вещание в Незалежной у министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, но тот, почувствовав себя паном, ударил сапогом по холопьей морде: нечего, мол, москалям, даже таким нерадивым, делать в украинском медиаполе. Остаётся только марафонить.

Что с того?

Институт иноагентов очень действенен и сковывает деятельность прозападных средств массовой информации и журналистов, при этом в законодательном отношении отзеркаливает американские правовые нормы, принятые ещё в 1930-х годах (закон FARA и иные). Ужесточение правовой системы делает жизнь иноагентов ещё сложнее.

Вместе с тем следует признать, что не все иностранные агенты получили свою заслуженную маркировку. Те же "Эхо Москвы" и "Новая газета" ведут открытую антирусскую пропаганду, на сто процентов поддерживают американскую внешнеполитическую повестку, однако в список Минюста до сих пор не внесены.

* "Дождь", "Медуза", "ОВД-Инфо", "Медиазона" – включены в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

** "Сеть", "Хизб ут-Тахрир", "Свидетели Иеговы" – признаны террористическими и/или экстремистскими организациями и запрещены на территории России.

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