Мао Цзэдун в гостях у Сталина

Вождь коммунистов Китая лишь дважды выезжал за рубеж и оба раза – в СССР

70 лет назад, 16 декабря 1949 года, в Москву прибыл председатель ЦК КПК, создатель современного китайского государства Мао Цзэдун. На Северном (ныне Ярославский) вокзале его встречали члены Политбюро ЦК ВКП(б) Вячеслав Молотов и Николай Булганин. Гость, находившийся во власти тревожных раздумий, был задумчив и насторожен. Как встретит его Сталин? Найдут ли они общий язык?

Мао прошёл вдоль выстроенного почётного караула и выступил с короткой речью, которую заключил словами: «Десять тысяч лет дружбе и сотрудничеству Китая и СССР!» После этого он отправился на дачу Сталина, которую ему любезно предоставил хозяин.

Вечером того же дня Мао встретился с главой Советского Союза. Оба лидера были уже знакомы, но лишь заочно, по переписке. В то время Мао ещё не был председателем КНР, но уже мечтал стать властелином всего Китая…

Летом 1947 года Сталин выразил согласие на приезд Мао в Советский Союз. Однако это могло вызвать осложнения со страной, которая имела с СССР дипломатические отношения – Китайской республикой. И потому Москва дала отбой, проявив лукавство: мол, отсутствие Мао может повредить положению на фронтах в Китае. Коммунисты воевали тогда со сторонниками партии Гоминьдань во главе с Чан Кайши.

Сталин вёл сложную игру – уверял Вашингтон, что хочет иметь дело с Чан Кайши, удерживая США от вмешательства во внутреннюю борьбу в Китае. Однако Сталин помогал и Мао, открыв для него свои арсеналы.

Спустя год, в 1948-м, Мао снова засобирался в Москву, но его опять охладил Сталин. Причина отказа была всё та же. Сталин и позднее под разными предлогами отодвигал встречу с Мао. Возможно, советский вождь ждал исхода военного противостояния Мао и Чан Кайши, к тому же не хотел слишком афишировать свои отношения с лидером китайских коммунистов.

После провозглашения 1 октября 1949 года Китайской Народной Республики вновь встал вопрос о поездке Мао в Москву – уже как главы правительства. На сей раз Москва не возражала. Китайский лидер сообщил о своем желании посетить советскую столицу в декабре, чтобы «лично поздравить товарища Сталина с днем рождения»…

Необходимое отступление. В конце 40-х годов Сталин ещё надеялся на улучшение отношений с бывшими союзниками, хотя в то время уже сколачивался военный блок, направленный на противоборство с СССР. 27 января 1949 года в интервью генеральному директору американского агентства «Интернэйшнл ньюс сервис» в Европе Кингсбэри Смиту, опубликованному в «Правде», Сталин заявил, что «правительство СССР могло бы сотрудничать с правительством Соединенных Штатов Америки в проведении мероприятий, которые направлены на осуществление Пакта Мира и ведут к постепенному разоружению».

Через несколько дней пресс-секретарь президента США Чарльз Росс ответил: «Г-н Трумэн готов встретиться с генералиссимусом Сталиным в Вашингтоне или, например, в Исландии, а если это не устроит г-на Сталина, то президент США готов рассмотреть его иные предложения».

Однако Сталин, сославшись на плохое самочувствие, отказался лететь так далеко. Он предложил Трумэну встретитьсяна территории СССР, Чехословакии или Польши, на что американский президент ответил… молчанием. Образование НАТО было уже делом решённым, к тому же Трумэн не был уверен, что со Сталиным удастся договориться. Они уже вели переговоры летом 1945 года в Потсдаме, и от той встречи у американца остались не самые лучшие воспоминания. Наверное, как и у Сталина...

В апреле 1949 года был создан военный блок НАТО, где главные роли играли США, Великобритания и Франция. Тем не менее в сентябре Сталин пытался заключить союз с этими странами, добавив туда Китай. Однако идея не нашла поддержки у партнёров.

Думал ли Сталин о создании военного блока социалистических стран в противовес НАТО? Такого предложения от него не исходило, но это не значит, что мысли такой у него не было. И вполне возможно, он представлял в будущем военный союз СССР и Китая…

Встреча Сталина и Мао Цзэдуна с виду была тёплой, сердечной. Однако обнаружились и разногласия. Гость, в частности, хотел, чтобы Советский Союз помог ему в захвате Тайваня, куда бежали гоминьдановцы. «Оказание помощи не исключено, но формы помощи нужно обдумать, – ответил Сталин. – Главное здесь – не дать повода американцам для вмешательства. Что касается штабных работников и инструкторов, то их мы можем дать в любое время. Остальное обдумаем».

21 декабря 1949 года состоялось чествование Сталина, которому исполнилось 70 лет. Поздравление Мао был ярким и эмоциональным. Сталин совершил ответную любезность – на приёме, когда зазвучали здравицы в честь руководителей и народов социалистических стран, первым он предложил тост за Мао.

Однако, по словам Андрея Громыко, который был в то время заместителем министра иностранных дел, их общение было тяжелым. В своих мемуарах «Памятное» Громыко писал: «Мне, как участнику этих бесед и встреч, бросилось в глаза, что между двумя лидерами – Сталиным и Мао Цзэдуном разговоры завязывались, так сказать, с заминкой. Обменивались они несколькими фразами, разумеется, через переводчика, а затем наступала пауза, которая, однако, длилась далеко не минуту. Это отмечалось и за обедом, где два лидера сидели рядом… На следующий день я услышал от других товарищей, что, по их мнению, за обедом у «большой двойки» не хватало сердечности. Через несколько дней атмосфера в общем не изменилась...»

Считал ли Мао, что вскоре (или уже тогда?) может заменить стареющего Сталина в качестве лидера мирового коммунистического движения. Если да, то понравиться советскому вождю это не могло. Впрочем, Сталин и во время общения с Мао, и позже не раз доказывал, что он не потерял хватку…

Встреча Мао Цзэдуна на Северном (Ярославском) вокзале в Москве 16 декабря 1949 года

Беспрецедентно длинный, двухмесячный визит Мао в СССР зимой был успешный. Два государства-гиганта заявили о своём стремлении развивать отношения в разных областях. 14 февраля 1950 года СССР и КНР подписали Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи. Благодаря этому древняя «спящая империя» была преобразована, были созданы современные отрасли экономики, значительно укрепилась военная мощь республики.

Вскоре Китаю представилась возможность испытать свою армию. Когда началась война в Корее, Пекин бросил на спасение союзников свои резервы. Как утверждал генерал-майор профессор Национального университета обороны НОАК Сюй Янь, численность китайских военных, воевавших на стороне КНДР, достигала почти 3-х миллионов.

…При Сталине Мао больше не приезжал в СССР. Он не появился в Москве и на похоронах советского лидера в марте 1953 года, прислав вместе себя премьера Государственного административного совета КНР Чжоу Эньлая. Тем не менее Мао всегда уважительно отзывался о Сталине.

В 1957 году состоялся второй визит Мао Цзэдуна в Советский Союз. В беседе с Громыко, который встречал гостя уже в ранге министра иностранных дел, Мао заверял, что «Китай никогда не пойдет на ухудшение отношений с Советским Союзом и будет совместно с вами выступать в борьбе за мир».

Увы, вскоре отношения между двумя странами стали ухудшаться. Апофеозом конфронтации стал кровопролитный пограничный конфликт на острове Даманский в марте 1969 года…

В заключение отметим, что Мао Цзэдун лишь дважды выезжал за рубеж. И оба раза – в Советский Союз. По одному этому можно судить, какое значение он придавал отношениям Китая и СССР.

На фото: встреча Мао Цзэдуна на Северном (Ярославском) вокзале в Москве 16 декабря 1949 года