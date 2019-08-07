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Манёвры на орбите: как Россия укрепляет свою космическую группировку

07 августа 2019, 02:54  •  46 • В России
Орбитальная группировка ВКС России пополнилась новым военным спутником связи «Космос-2539». Об этом сообщило Минобороны РФ. Аппарат был выведен на орбиту ракетой-носителем «Протон-М», запущенной с «Байконура». За минувшие шесть лет отечественная орбитальная группировка обновилась на 80%. При этом Россия занимает второе место в мире после США по количеству спутников — более 150 единиц. По словам аналитиков, Москва, укрепляя свою орбитальную группировку, делает ставку на улучшение характеристик аппаратов, а не на увеличение их численности.
 
Старт ракеты-носителя «Протон-М» РИА Новости © Алексей Филиппов
 

Космические войска России (входят в состав ВКС) приняли на сопровождение спутник связи военного назначения «Космос-2539» («Благовест 14Л»). На орбиту аппарат был выведен ракетой-носителем «Протон-М», которая стартовала утром 6 августа с космодрома «Байконур» (Казахстан). Об этом говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, системы и агрегаты космического аппарата (КА) функционируют нормально. Со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Управление «Космосом-2539» осуществляют наземные средства Воздушно-космических сил России.

По состоянию на май 2019 года орбитальная группировка спутников военного и двойного назначения насчитывала 156 КА. Такие данные озвучил президент РФ Владимир Путин на майском совещании в Сочи, посвящённом развитию оборонной промышленности и Вооружённых сил России.

Согласно подсчётам американской некоммерческой организации «Союз обеспокоенных учёных» (Union of Concerned Scientists), по численности спутников Россия занимает второе место в мире после Соединённых Штатов. Отечественные аппараты располагаются на геостационарной, эллиптической и околоземной орбитах. Около 70% российских КА находятся под управлением ВКС.

За последние несколько лет состав орбитальной группировки был обновлен почти на 80% и увеличен в 1,5 раза. К примеру, в 2010 году общая численность спутников (включая гражданские) составляла 110 аппаратов, а в 2016 году — 121.  

Единая космическая система

 

Орбитальная группировка имеет огромное значение для национальной безопасности РФ. Спутники обеспечивают связь, передачу данных, разведку, фиксацию переброски войск, целеуказание для крылатых и баллистических ракет, навигацию для наземных, воздушных и морских платформ. Немаловажное значение имеют метеорологические аппараты, отслеживающие перемещение воздушных масс, состояние снегового и ледового покрова.

«Как правило, спутники связи и системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) располагаются на геостационарной орбите. Это примерно 36 тыс. км над Землёй. Так называемые спутники наблюдения поверхности, которые производят съёмку в интересах военной разведки, пролетают на высоте несколько сотен километров. Это низкая околоземная орбита», — пояснил RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

  • Первый искусственный спутник Земли ПС-1
  • © Wikimedia commons

Советский Союз стал первопроходцем в создании орбитальной группировки. 4 октября 1957 года СССР совершил запуск первого искусственного спутника Земли — ПС-1. Этот день считается профессиональным праздником военнослужащих Космических войск России. С 1970 по 1991 год Советский Союз запускал около сотни КА ежегодно.

В задачи этого рода вооружённых сил входят мониторинг космического пространства, отслеживание ракетных пусков в разных уголках планеты, управление орбитальной группировкой, сопровождение КА, проведение контрольно-измерительных мероприятий. Ключевую роль в структуре Космических войск играют 11 отдельных командно-измерительных комплексов (ОКИК), расположенных на территории РФ.

По информации Минобороны, спутники собраны в Единую космическую систему. Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что такой подход позволил «усилить контроль над районами стартов баллистических ракет на континентальной части Северной Америки и районами патрулирования подводных лодок иностранных государств».

Приоритетное внимание руководство РФ уделяет развитию системы глобального позиционирования ГЛОНАСС, которая активно используется для военных и гражданских нужд. Это аналог американской GPS, обеспечивающей навигацию. Российская система состоит из 24 спутников и сети наземных станций (в том числе зарубежных), принимающих данные из космоса.

Работы по созданию ГЛОНАСС стартовали ещё в 1970-х годах. Первый аппарат системы был запущен 12 октября 1982 года. 24 сентября 1993 Россия официально начала эксплуатацию ГЛОНАСС в составе 12 КА. В декабре 1995 года число спутников увеличилось до 24, но за последующие шесть лет уменьшилось до шести единиц.

С целью возрождения проекта ГЛОНАСС правительство РФ запустило федеральную целевую программу (ФЦП) «Глобальная навигационная система». К концу 2008 года количество спутников возросло до 18 единиц, в 2014 году — до 24, не считая нескольких резервных аппаратов, которые также находятся на орбите.

«Две дюжины спутников — это оптимальная численность группировки ГЛОНАСС, которая позволяет системе справляться с возложенным на неё функционалом. Отечественные спутники не требуют корректировки, в отличие от аппаратов GPS, однако их недостатком является небольшой гарантийный ресурс. Спутники ГЛОНАСС живут примерно пять-семь лет. Поэтому приходится осуществлять их частую ротацию», — пояснил Корнев.

Качество вместо количества

 

На майском совещании в Сочи Владимир Путин поручил оборонной промышленности улучшить тактико-технические характеристики КА. Президент обратил внимание на необходимость увеличить разрешающую способность аппаратуры наблюдения, объём и скорость передаваемой информации и срок «активного существования» спутников.

В беседе с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский напомнил, что в России действует программа развития космической группировки на период до 2025 года. Документ предполагает разработку и производство спутников нового поколения.

«Это космическая связь, оптико-электронная и радиотехническая разведка, обеспечение работы системы предупреждения о ракетном нападении. Также существует потребность в создании спутников, обеспечивающих метеорологическое сопровождение авиации и кораблей на просторах Мирового океана», — сказал Мураховский.

По словам эксперта, на сегодняшний день развитие орбитальной группировки РФ тормозит нехватка отечественной электронной компонентной базы. 

  • Система первичной обработки телеметрической информации, поступающей со спутников
  • © Министерство обороны РФ

При этом Дмитрий Корнев полагает, что в условиях санкций Россия может без риска закупать комплектующие в азиатских странах, включая Китай. Замена зарубежных систем и агрегатов в силу объективных обстоятельств — достаточно долгий и сложный процесс, напомнил собеседник RT.

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«Несмотря на ряд трудностей, с которыми сталкивается оборонная отрасль, Россия демонстрирует способность создавать новые уникальные аппараты. Речь идёт о так называемых спутниках-инспекторах, которые наделали много шума на Западе. Они способны приближаться к другим КА и, предположительно, выводить их из строя», — уточнил Корнев.

Как пояснил эксперт, совершение манёвров на орбите — это очень энергозатратный процесс. Выполнение подробных задач обычно заметно уменьшает гарантийный срок спутника, который работает на аккумуляторных и солнечных батареях. Однако отечественные учёные смогли разработать аппараты, которые маневрируют весьма продолжительное время.

«Военно-политическое руководство РФ осознаёт колоссальное значение спутников для обороноспособности страны. Сейчас делается ставка на повышение качества аппаратов. Такой подход способствует научно-техническому прогрессу и бережёт государственные финансы. На мой взгляд, России не нужно гнаться за количественными показателями. Главное, чтобы орбитальная группировка удовлетворила потребности нашей армии», — подытожил Корнев.

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