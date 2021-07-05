«Манёвром и огнём»: как «подводные марши» усиливают потенциал российских танковых войск

Военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота в ближайшее время проведут занятия по подводному вождению танков Т-72Б3М. Особенности такой боевой подготовки — управление гусеничными машинами без переключения передач, отсутствие визуальных ориентиров и необходимость в совершенстве освоить способы эвакуации экипажа при форс-мажоре. Танкисты экипированы специальными дыхательными аппаратами, благодаря которым они могут находиться под водой около 60 минут. По мнению экспертов, «подводные марши» позволяют поддерживать высокую манёвренность российских танковых войск.

В Калининградской области в ближайшее время пройдут первые занятия в летнем периоде обучения по подводному вождению танков Т-72Б3М, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Тренировка будет проходить на специализированном вододроме под городом Гусев. В ней примут участие военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота.

«Для этого экипажам предстоит оборудовать боевые машины специальными воздуховодами, после чего механики-водители преодолеют водную преграду глубиной до пяти метров, ориентируясь по приборам и не допуская остановок и резких поворотов», — говорится на сайте Минобороны РФ.

Уточняется, что основная сложность подводного вождения заключается в управлении без переключения передач. Во время погружения экипажи танков Балтфлота будут экипированы индивидуальными аварийно-спасательными средствами и изолирующими противогазами, необходимыми для эвакуации экипажа в случае остановки машины.

«Также танкисты отработают действия при затоплении боевой машины, используя изолирующие дыхательные аппараты, которые позволяют провести под водой до 60 минут. Перед допуском к вождению члены экипажа в обязательном порядке прошли легководолазную подготовку», — отмечается на сайте военного ведомства.

«Действовать при форс-мажоре»

Как говорят эксперты, отработка подводного вождения — один из самых сложных элементов боевой подготовки российских танкистов. Перед погружением военнослужащие должны безупречно усвоить технику безопасности и отработать эвакуацию в случае поломки или затопления машины.

«Самый главный навык, который приходится осваивать танкистам, — это умение действовать при форс-мажоре. У российских танков отличная проходимость, тем не менее во время езды по илу гусеницы могут увязнуть, двигатель — заглохнуть. Также никогда нельзя исключать ситуаций затопления», — пояснил в беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

По его словам, застрявший танк можно вытащить со дна с помощью техники, стоящей на вооружении инженерных войск. В таком случае эвакуация экипажа необязательна. Однако, если гусеничную машину по тем или иным причинам невозможно дотащить до берега, экипаж должен знать, как безопасно покинуть её.

По данным Минобороны, перед нырком танка в воду каждый военнослужащий получает изолирующий противогаз (дыхательный аппарат), который направляет выдыхаемый человеком воздух в регенеративный (химический) патрон, где он очищается от углекислого газа и насыщается кислородом.

В российской армии распространены изделия под индексом ИП-5, позволяющие продержаться без воздуха около 60 минут, а при отсутствии интенсивной физической нагрузки — ещё дольше.

В комплект изолирующего противогаза входят шлем-маска ШИП-2М, дыхательный мешок с клапаном избыточного давления, регенеративный патрон РП-5, карман нагрудника, брикет для дополнительной подачи кислорода ДП-Т в футляре, незапотевающие плёнки, сумка и ремни.

ИП-5 даёт военнослужащему возможность свободно всплыть на поверхность со скоростью 1 м/с и позволяет выполнять под водой несложные работы. Допустимая глубина погружения под воду с таким аппаратом составляет 7 м, масса всего комплекта — 5,2 кг.

Танк ВС РФ на вододроме

РИА Новости

© Максим Богодвид

Чтобы научиться действовать в противогазе, военнослужащие тренируются в специально оборудованных бассейнах, в которых установлен гидротренажёр (макет затопляемого танка), оборудованный системой экстренного слива воды.

Один из самых современных подобных объектов расположен в Волгоградской области на полигоне Прудбой. После модернизации осушение корпуса гидротренажёра занимает три секунды вместо прежних 15.

В таких бассейнах проводятся легководолазные тренировки, изучаются особенности управления гусеничной машиной под водой и отрабатываются навыки эвакуации.

Как сообщил Корнев, от танкистов не требуется сложных манипуляций при аварии.

«Необходимо активировать дыхательные аппараты, открыть люк и без суеты покинуть машину, затем уже включаются элементарные навыки плавания. Наверное, тяжелее всего определить план действий, не растеряться в экстренной ситуации», — рассказал Корнев.

В комментарии RT кандидат военных наук Сергей Суворов отметил важность психологического настроя танковых экипажей, которые готовятся к «подводному маршу». Тяжелее всего, как считает эксперт, приходится новичкам.

«Я неоднократно опускался в танке под воду. Сложнее всего психологическая составляющая, особенно для бойцов, которые никогда это упражнение не выполняли. Страх перед погружением естественен и понятен — уходите под воду, поднимается ил, ничего не видно, есть риск застрять или заплутать», — пояснил Суворов.

Необходимый навык

Перед погружением военнослужащие обрабатывают швы и стыки танка специальной водонепроницаемой смазкой и герметизируют машину изнутри, рассказал Сергей Суворов. На люки устанавливаются резиновые прокладки, наглухо задраиваются клапаны выпускной системы, на дульный срез пушки надевается чехол-колпак.

Чтобы силовой агрегат во время движения танка по дну получал кислород, на него монтируется воздухопитающая труба длиной три-четыре метра. Радиаторы двигателя закрываются защитными крышками, выхлопная труба оборудуется клапанной коробкой.

«На тренировках перед погружением зачастую проводится изучение дна, но в реальных боевых условиях это сделать по понятным причинам не всегда возможно. Однако танкисты могут получить представление о рельефе дна по спускам — чем он более пологий, тем лучше. Также важно оценить крутизну противоположного берега, чтобы без проблем взобраться на него», — сказал Корнев.

Экипаж танка ВС РФ на учениях

© Министерство обороны РФ

Механик-водитель ориентируется под водой при помощи гирополукомпасов. Приборы позволяют определять верное направление движения в условиях полного отсутствия видимости и визуальных ориентиров.

Как рассказал Корнев, помимо гирополукомпасов, танкисты могут использовать перископ. Этот оптический прибор встраивается в устанавливаемую на верхнем люке танка трубу, которая одновременно обеспечивает машине приток воздуха.

«Главное — не дёргаться, сохранять спокойствие, ехать на низкой передаче и не переключать её. Ещё один важный элемент — умение держать безопасную дистанцию, когда по дну проходит подразделение. При должном усвоении всех мер безопасности, психологическом настрое никаких происшествий не произойдёт», — подчеркнул Корнев.

По информации Минобороны РФ, предельная глубина погружения для российских танков составляет пять-шесть метров. Длина дистанции может быть разной, но на тренировках она, как правило, составляет около 100 м.

«Понятно, что озеро и крупную реку танку не преодолеть. Для этого на театре военных действий нужны мосты и переправы, которые входят в арсенал инженерных войск, но в целом такой навык, как подводное вождение, полезен и необходим», — отметил Суворов.

По словам эксперта, потребность в преодолении гусеничными машинами водных преград, в том числе в подводном вождении, была осознана ещё в Великую Отечественную войну, когда Красная армия испытывала массу трудностей при форсировании рек.

«Европейский театр военных действий изобилует реками. Буквально через каждые 10 км встречаются реки шириной около 10 м, а через 100 км — шириной 100 м. В эпоху холодной войны все проблемы, связанные с преодолением небольших рек без привлечения инженерной техники, были успешно решены», — рассказал Суворов.

Как считает Дмитрий Корнев, в настоящее время «подводные марши» необходимы для повышения манёвренности танковых частей. Сейчас в армии подобные упражнения проводятся не так интенсивно, как в советский период, но подавляющее большинство танковых экипажей ВС РФ имеет опыт прохождения по дну рек, отметил эксперт.

«Танки сильны манёвром и огнём. Поэтому в идеале они не должны быть сильно скованы спецификой географии. В противном случае их наступление захлебнётся. Подводное вождение облегчает перемещение в разные точки на театре военных действий и позволяет своевременно наносить удары по противнику», — резюмировал Корнев.