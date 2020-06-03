Манящий неонацистов особняк Гитлера в Австрии "заселят" полицией

Власти Австрии намерены к 2022 году переоборудовать дом, в котором вырос и три года воспитывался будущий фюрер Третьего рейха.

Здание в городе Браунау-ам-Инн, близ границы с Германией, в федеральной земле Верхняя Австрия является памятником архитектуры XVII века.

Отмечается, что здание в ранние годы Гитлера считалось самым представительным в пригороде.

Однако власти страны решили модернизировать его и переоборудовать, чтобы в том числе отвадить неонацистов.

В МВД Австрии отмечают, что наилучшим решением станет переустройство особняка под полицейский участок, передаёт телеканал "360".

"Почему? Полиция является хранителем основных прав и свобод. Сотрудники полиции, проходящие обучение, считают себя партнёрами граждан, а также теми, кто защищает свободу, право на собрания и свободу слова", - отметил глава ведомства Карл Нехаммер.