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Мантуров прокомментировал аресты сотрудников Минпромторга

03 апреля 2021, 02:55  •  27 • Политика
Несколько задержаний и последующих арестов сотрудников Минпромторга России не являются показателями уровня работы министерства, заявил 2 апреля глава ведомства Денис Мантуров.
«То, что за последнее время произошло два таких случая, — это не значит, что в министерстве большое количество нарушений. При этом мы сами заинтересованы в первую очередь в том, чтобы работники были честными и соответствовали всем требованиям, которые предъявляются государственной службой. Если есть сомнения в правомерности действий — задача следствия установить истину и дать им оценку», — цитирует его ТАСС.
Министр указал, что в Минпромторге регулярно проводятся проверки Счетной палаты, Казначейства, Контрольно-ревизионного управления президента и Генеральной прокуратуры.
«Так было, есть и будет всегда. Если есть какое-то нарушение и оно сопряжено именно не с административным, а с уголовным процессом, то здесь никаких исключений ни для кого из правил не будет», — подчеркнул Мантуров.
По словам главы ведомства, задержания и аресты сотрудников министерства свидетельствуют о контроле государства за исполнительной властью, а не о повышенном внимании к Минпромторгу.
«Если вы обратили внимание, недавно губернатора одного из регионов задержали. Это контроль и надзор за работой и деятельностью исполнительной власти в целом», — добавил министр.
1 апреля задержали директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павла Серватинского по уголовному делу о превышении должностных полномочий. На следующий день Хамовнический районный суд Москвы заключил его под арест.
29 марта были задержаны два сотрудника ведомства по подозрению во взяточничестве. Речь идет о специалистах отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники министерства Андрее Бандурове и Сослане Гериеве.
Обвиняемые были также арестованы на два месяца — до 26 мая.
31 марта в Минпромторге отметили, что ведомство всегда содействует следственным органам и предоставляет необходимую для установления истины информацию.

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