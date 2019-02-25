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Мантуров пообещал вернуть льготные автокредиты в первый день весны
25 февраля 2019, 23:54 • 49 • Политика
В Минпромторге России Денис Мантуров заявил о том, что выдача льготных автокредитов по программам "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" возобновятся в первый день весны.
Российское правительство готово возобновить функционирование адресных программ льготного автокредитования. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
Речь идет о программах "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". По словам министра, в кабмине удалось согласовать объемы бюджетных ассигнований.
"Рассчитываем, что это даст дополнительный прирост производства и поддержит автомобильную промышленность", - добавил он на встрече с главой государства Владимиром Путиным.
Согласно предварительным данным, речь идет о поддержке в размере трех миллиарда рублей. Функционировать программы начнут уже с 1 марта 2019 года.
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