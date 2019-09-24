Манкурты и победа над Гитлером • 209 • Аналитика «За пять последних лет мы выработали собственный сценарий, свой ритуал празднования Дня Победы во Второй мировой войне, приближенный к общеевропейской традиции. В отличие от наших соседей, мы не страдаем дальтонизмом и видим полную цветовую гамму её величества истории», – сказал Порошенко









Наше «общее» европейское счастье

Господин Порошенко (на тот момент уходящий президент Украины) озвучил достаточно интересные вещи (не им придуманные), которые имеет смысл обсудить. В конце концов, как бы мы ни оценивали его личные и профессиональные качества, он на тот момент был прежде всего президентом Украины, то есть практически профессиональным политиком (ну, или должен был таковым быть) и речи его — это выражение определённой политической позиции и определённой идеологии, существующих вне зависимости от самого господина Порошенко.



И, как мы все очень хорошо понимаем, эта самая политика и эта самая идеология разрабатываются далеко за пределами Украины. Так вот, касательно общеевропейской традиции. Тут всё получается очень забавно: Третий рейх в какой-то мере был своего рода образом, «бета-версией» будущего Евросоюза (это с сателлитами и оккупированными территориями). Это, конечно, если внимательно изучать историю. Которая общедоступна и особых усилий для своего постижения не требует.



Страны от Норвегии до Болгарии и от Финляндии до Испании ориентировались на Берлин и противостояли «русским большевикам». Как бы да, единая Европа уже тогда имела место быть, и это совсем не пустая фразеология. Как хорошо известно, один Сталинград стоил господину Адольфу Гитлеру гораздо дороже, чем захват всей Европы. Не хотели европейцы с оружием в руках защищать свою свободу. Совсем не хотели.



И в общем и целом уже тогда (на рубеже 30-х и 40-х) объединение Европы (практически бескровное!) состоялось. Это своего рода исторический факт, который мало кому нравится. Ну да, разные французские и сербские партизаны пытались бороться с гидрой нацизма, но всё это было не слишком убедительно. Рейх вполне себе мог состояться (с учётом бурного роста германской армии и промышленности), если бы не война с СССР.



Да, конечно, ещё англосаксы активно воевали с Гитлером (с определённого момента), как без них. Вот только… они могли просто «не позволить» захватить ему Австрию и Чехословакию, да и вообще «дать по рукам» ещё в момент оккупации Рейнской демилитаризованной зоны. И всё: нет никакого Третьего рейха. Напомним: в 30-е годы Британская империя и США — великие державы. СССР — непонятно что. Политических и экономических рычагов для воздействия на ситуацию в Европе у Лондона и Вашингтона было на порядок больше, чем у советской России.



СССР мог делать любые (самые честные и смелые!) заявления, в Европе это было мало кому интересно. То политическое влияние в Европе, которое СССР получил после 1945-го года, почему-то иногда пытаются переносить на 30-е годы, но, простите, это просто-напросто абсурд. В 30-е годы СССР на ситуацию в Европе мог влиять очень слабо. К сожалению.



То есть, если в 30-е годы США, Британия и Франция (как победители в ПМВ) имели чёртову уйму возможностей для блокирования и даже разрушения Третьего рейха, то СССР таких возможностей попросту не имел. Не надо обольщаться. Поэтому «победа» США и Британии над Гитлером выглядит достаточно странно. А где вы раньше были, господа?



Америка — это не Европа, что логично. Но и британцы считают себя не совсем «европейцами». Классика жанра, знаменитый заголовок британских газет: «Над Британским каналом туман, континент изолирован» (у нас почему-то цитируют «над Ла-Маншем», что очень странно). То есть для бриттов есть Англия, а есть континент. И это очень чётко в британской психологии прописано. То есть Британия — это Британия, Европа — это Европа.



И поэтому «общеевропейская традиция празднования Дня Победы» — звучит очень странно. Практически вся континентальная Европа («крепость Европа») сражалась «против большевизма и англосаксонской плутократии». Это я германские газеты той эпохи цитирую. Ну и понятно, что и русский большевизм, и англоязычная плутократия объявлялись филиалами одного и того же «мирового сионизма». Уже интересно? Безусловно, интересно, но мы не будем здесь развивать эту животрепещущую тему.



Какой такой «общеевропейский День Победы»? Кого над кем? Нет, в рамках пропаганды можно изобразить всё что угодно, вот только работать это будет только с «упоротыми адептами». Любой нормальный человек будет задавать вопросы. Неприятные вопросы.



Крах СССР и полное переписывание истории

А интересно получилось после 1991-го: началось объединение Европы, и ежели поначалу Франция и Германия играли роль своего рода «дуополии», то потом французов явно отодвинули на второй план. Потому — Германия, которая и развязала две мировые войны, в которой и «рулил процессом» Адольф Гитлер. Поэтому очень многим и пришлось «срочно переобуваться в воздухе» и изобретать что-то по-настоящему фантастическое.









Кстати, очень характерный пример, как из чёрного сделать белое и наоборот. После 1991-го было решено в Европе (и не только), что Россия — это очень плохо, а Германия — хорошо (пусть и не так, как США). И началось самое весёлое и интересное. Началось переписывание истории. Весьма и весьма рекомендую почитать на данную тему украинскую и белорусскую прессу (про польскую и прибалтийскую лучше промолчать). На тему ВМВ и победы в ней почитать.



Будете по-настоящему удивлены. В смысле — возможностями пропаганды. Как из мальчика сделать девочку, а из рыбы — мясо… А политическая потребность потому что возникла. И людям пришлось приспосабливать праздник Победы к реалиям, в которых Россия — враг, а Германия — друг. И началось нечто просто неописуемое. Берутся некие исходные факты, как-то: была большая война (она действительно была!), пострадало население Беларуси, Украины (действительно так!), хорошие парни победили… а вот кто хорошие парни — вопрос отдельный.



В польской прессе зачастую писалось, что, так как «поблизости» войск Англии и США не было, страну освобождали «советы». Вот так-то. Но Польша — понятно (хотя одну треть современной территории, бывшей немецкой, им подарил Сталин). Гораздо больше удивления в России вызвала враждебная реакция властей Беларуси на георгиевскую ленточку. То есть как раз в России это вызвало шок и непонимание. Ещё большее непонимание вызвала реакция властей РБ на «Бессмертный полк». Который прошёл везде: от Британии до Австралии. Без особых проблем.



Хотя, как мы все прекрасно понимаем, и в Британии, и в Австралии вполне себе имеет место быть и своя история, и своя память. От нашей полностью отличная, если что. Но и в США, и в Мексике (!) эти самые полки прошли. Без вопросов. А вот в Полесье, у братских белорусов возникли вопросы. А что вы хотите — переписывание истории. Нет, понятно, в Киеве — там хунта. Но в Минске вроде бы никакой хунты нет, а вот реакция на «Бессмертный полк» и георгиевскую ленточку во многом аналогичная.



Как чёрт на ладан, примерно так это можно описать. И вот «хорошо» быть украинским политиком — Россия там официально «страна-агрессор». А вот политикам белорусским приходится изображать некую «дружбу». И им приходится буквально из штанов выпрыгивать, объясняясь по данному вопросу. Почему Беларусь вся такая «пророссийская», но вот полк и ленточка там не нужны. Да потому что «свято место пусто не бывает», и как раз в сегодняшней Белоруссии, как и в сегодняшней Украине, это самое «свято место» уже плотно занято. Да, именно так, плотно занято «европейскими ценностями». Кстати, белорусов уже начинают потихоньку пугать, что Россия не просто «агрессивная империя», но ещё и самая «гомофобская» страна в Европе. Что, понятно, никак не соответствует менталитету толерантных европейских белорусов. И да, для молодёжи это уже аргумент. Атака на нефтепромыслы Саудовской Аравии. Как и почему проспали удар



Согласитесь, если «циничный Бандера» выглядит странно, вообще что-то там празднуя 8-9 мая (в смысле победы кого-то над кем-то), то «главный и последний союзник» выглядит просто дико, долго и путано объясняя, почему Беларуси нужны/не нужны «ленточка и полк». Пройди данное мероприятия в РБ с массовым использованием данного символа, в России это бы просто не заметили. Это же нормально и естественно. Беда в том, что для белорусов общее с русскими понимание Великой Отечественной уже не нормально и не естественно.



«Еврошенген» Гитлера

Беда как раз в том, что в той самой войне такие «шенгенские» страны, как Германия и Италия, Хорватия и Венгрия, Финляндия и Румыния, Испания и Болгария, в едином строю сражались против советской России. Если брать добровольцев, «сражавшихся с большевизмом», то там весь сегодняшний Евросоюз, вот как-то так. И как-то очень удобен становится вариант истории, когда Сталин точно так же «виноват» во Второй мировой, как и Гитлер, да и вообще он чуть ли не сам начал эту самую войну.







А немцы — вообще хорошие и демократические, и вот если бы не Гитлер… Но союзники сделали Гитлеру «укорот», и вообще всё стало хорошо в Европе. Но не в России. Понимаете, нравится нам это или нет, но в сердцевине современной России как раз не олигархи, не Путин, не нефть и не Шойгу, не буддизм и не православие, не Яндекс-сервисы и не турецкий «безвиз». Там как раз 9 Мая.



Многим это не нравится. Потому как 9 Мая — это как раз тот «базовый элемент», исходя из которого строится вся остальная психология и идеология общества. Победа в той войне — это как раз «эталонный метр» из «Палаты мер и весов» и нулевая точка отсчёта. В принципе, даже в России уже были скандалы вокруг «победобесия» и «можем повторить». То есть вот эта самая идеология и психология «победителей во Второй мировой» — это не мелочь и не «сбоку бантик», как почему-то думают некоторые.



Потому как невозможно (абсолютно невозможно!) соединить в одно целое психологию победителей и логику евроинтеграции. Это несовместимо по определению, вот почему Ельцин не особо праздновал 50-летие Победы (как-то без пафоса), вот почему вокруг этой самой исторической даты (75 лет уже скоро! Три четверти века! Это как в 1886-м бурно и со скандалом обсуждать Отечественную войну 12-го года…) кипят такие страсти.



После украинского «майдана» (внезапно) Победа и георгиевская лента превратились в некие живые символы современной России («спасибо» необандеровцам). Точно так же Европа (та самая Европа, которая пошла за Гитлером на восток) однозначно поддержала хунту и ввела против России санкции. То есть «выбор был сделан». Все разговоры о том, что кто-то там чем-то недоволен, — это классические разговоры в пользу бедных. Никакого криминала в возрождении нацистской идеологии «победившие европейцы» не увидели. Что, в общем и целом совсем не удивительно, учитывая их историю.



С их точки зрения, «победу над Германией Гитлера в конечном счёте одержала демократическая Германия», а Россия тут сбоку припёка, да ещё и Восточную Европу полвека оккупировала, по крайней мере «по деньгам» сегодня так «выгодней». А насчёт нацистов в Прибалтике и на Украине, так они (перефразируя фразу Геринга) «сами решают, кто тут нацист, а кто не нацист».



«Линия разлома»

То есть, например, Россия, конечно, может полноценно вернуться в Совет Европы, но вот толку от этого будет немного. Слишком у нас разное понимание событий ВМВ в Европе. Ну и, как мы знаем, во многих европейских странах (наряду с нацистской) запрещена и советская символика. То есть людей плавно подводят к выводу, что это были «две тоталитарные системы». О каком «взаимодействии и взаимопонимании» тут можно говорить, понять очень непросто. Если для нас Сталин и Знамя Победы — это центральные политические символы, а для них это «нечто преступное» (как и современный российский «режим»), то говорить о «взаимопонимании» достаточно сложно. Мы не можем иметь «две отдельные идеологии» — одну «для себя», другую «на экспорт», так не бывает, по крайней мере, в России.



И пошла в совхозе служба!



Чего бы «они» хотели, как раз великолепно видно на примере Прибалтики, Польши, Беларуси и Украины (я думаю, эти страны можно поставить в один ряд). То есть полное и кардинальное переписывание истории, полный разворот на 180 градусов в идеологии и по итогам какая-нибудь акция типа: «Беларусь помнит». Помнит, простите, что? Бонапартия, научившего поляков побеждать? На Украине г-н Порошенко одной фразой поздравил ветеранов УПА (запрещённой в РФ) и Красной Армии. Тоже вполне по-европейски. В Польше (где немцы вполне себе устроили геноцид в ходе оккупации) сносят памятники советским воинам-освободителям.



Вот что-то подобное наши европейские друзья и хотели бы видеть в России. Что как бы вроде и не за нацизм, нет… ни в коей мере, что вы! Хотя в Эстонии или Латвии вполне себе нацисты и маршируют… Но в целом вроде и победа присутствует (общеевропейская!) и «память» (о чём, простите?) и «нескрываемая боль», и «первый час мира», и бла-бла-бла… Ещё раз: весьма любопытно глянуть на то, что происходит в Минске и Киеве (как там переписывается история и как там «успешно связали» Великую Отечественную, НАТО и европейские ценности), ну и присмотреться к определённым конфликтам, возникшим в сегодняшней России вокруг известных медиаперсон и их категорического неприятия «победобесия».



Дело в том, что (в разных пропорциях, конечно) и на Украине, и в Беларуси, и даже в России выросло поколение «манкуртов» с полностью «перепрошитым» сознанием, готовых позитивно реагировать на флаг радужный и негативно — на флаг красный. И да, единственный рабочий вариант «евроинтеграции» сегодня лежит как раз через полную и безоговорочную «манкуртизацию». Эту цену придётся заплатить всем «возжелавшим европейских ценностей». Иного не дано. Латынина соврать не даст.



Господин Порошенко (на тот момент уходящий президент Украины) озвучил достаточно интересные вещи (не им придуманные), которые имеет смысл обсудить. В конце концов, как бы мы ни оценивали его личные и профессиональные качества, он на тот момент был прежде всего президентом Украины, то есть практически профессиональным политиком (ну, или должен был таковым быть) и речи его — это выражение определённой политической позиции и определённой идеологии, существующих вне зависимости от самого господина Порошенко.И, как мы все очень хорошо понимаем, эта самая политика и эта самая идеология разрабатываются далеко за пределами Украины. Так вот, касательно. Тут всё получается очень забавно: Третий рейх в какой-то мере был своего рода образом, «бета-версией» будущего Евросоюза (это с сателлитами и оккупированными территориями). Это, конечно, если внимательно изучать историю. Которая общедоступна и особых усилий для своего постижения не требует.Страны от Норвегии до Болгарии и от Финляндии до Испании ориентировались на Берлин и противостояли «русским большевикам». Как бы да, единая Европа уже тогда имела место быть, и это совсем не пустая фразеология. Как хорошо известно, один Сталинград стоил господину Адольфу Гитлеру гораздо дороже, чем захват всей Европы. Не хотели европейцы с оружием в руках защищать свою свободу. Совсем не хотели.И в общем и целом уже тогда (на рубеже 30-х и 40-х) объединение Европы (практически бескровное!) состоялось. Это своего рода исторический факт, который мало кому нравится. Ну да, разные французские и сербские партизаны пытались бороться с гидрой нацизма, но всё это было не слишком убедительно. Рейх вполне себе мог состояться (с учётом бурного роста германской армии и промышленности), если бы не война с СССР.Да, конечно, ещё англосаксы активно воевали с Гитлером (с определённого момента), как без них. Вот только… они могли просто «не позволить» захватить ему Австрию и Чехословакию, да и вообще «дать по рукам» ещё в момент оккупации Рейнской демилитаризованной зоны. И всё: нет никакого Третьего рейха. Напомним: в 30-е годы Британская империя и США — великие державы. СССР — непонятно что. Политических и экономических рычагов для воздействия на ситуацию в Европе у Лондона и Вашингтона было на порядок больше, чем у советской России.СССР мог делать любые (самые честные и смелые!) заявления, в Европе это было мало кому интересно. То политическое влияние в Европе, которое СССР получил после 1945-го года, почему-то иногда пытаются переносить на 30-е годы, но, простите, это просто-напросто абсурд. В 30-е годы СССР на ситуацию в Европе мог влиять очень слабо. К сожалению.То есть, если в 30-е годы США, Британия и Франция (как победители в ПМВ) имели чёртову уйму возможностей для блокирования и даже разрушения Третьего рейха, то СССР таких возможностей попросту не имел. Не надо обольщаться. Поэтому «победа» США и Британии над Гитлером выглядит достаточно странно. А где вы раньше были, господа?Америка — это не Европа, что логично. Но и британцы считают себя не совсем «европейцами». Классика жанра, знаменитый заголовок британских газет: «Над Британским каналом туман, континент изолирован» (у нас почему-то цитируют «над Ла-Маншем», что очень странно). То есть для бриттов есть Англия, а есть континент. И это очень чётко в британской психологии прописано. То есть Британия — это Британия, Европа — это Европа.И поэтому «общеевропейская традиция празднования Дня Победы» — звучит очень странно. Практически вся континентальная Европа («крепость Европа») сражалась «против большевизма и англосаксонской плутократии». Это я германские газеты той эпохи цитирую. Ну и понятно, что и русский большевизм, и англоязычная плутократия объявлялись филиалами одного и того же «мирового сионизма». Уже интересно? Безусловно, интересно, но мы не будем здесь развивать эту животрепещущую тему.Какой такой «общеевропейский День Победы»? Кого над кем? Нет, в рамках пропаганды можно изобразить всё что угодно, вот только работать это будет только с «упоротыми адептами». Любой нормальный человек будет задавать вопросы. Неприятные вопросы.А интересно получилось после 1991-го: началось объединение Европы, и ежели поначалу Франция и Германия играли роль своего рода «дуополии», то потом французов явно отодвинули на второй план. Потому — Германия, которая и развязала две мировые войны, в которой и «рулил процессом» Адольф Гитлер. Поэтому очень многим и пришлось «срочно переобуваться в воздухе» и изобретать что-то по-настоящему фантастическое.Кстати, очень характерный пример, как из чёрного сделать белое и наоборот. После 1991-го было решено в Европе (и не только), что Россия — это очень плохо, а Германия — хорошо (пусть и не так, как США). И началось самое весёлое и интересное. Началось переписывание истории. Весьма и весьма рекомендую почитать на данную тему украинскую и белорусскую прессу (про польскую и прибалтийскую лучше промолчать). На тему ВМВ и победы в ней почитать.Будете по-настоящему удивлены. В смысле — возможностями пропаганды. Как из мальчика сделать девочку, а из рыбы — мясо… А политическая потребность потому что возникла. И людям пришлось приспосабливать праздник Победы к реалиям, в которых Россия — враг, а Германия — друг. И началось нечто просто неописуемое. Берутся некие исходные факты, как-то: была большая война (она действительно была!), пострадало население Беларуси, Украины (действительно так!), хорошие парни победили… а вот кто хорошие парни — вопрос отдельный.В польской прессе зачастую писалось, что, так как «поблизости» войск Англии и США не было, страну освобождали «советы». Вот так-то. Но Польша — понятно (хотя одну треть современной территории, бывшей немецкой, им подарил Сталин). Гораздо больше удивления в России вызвала враждебная реакция властей Беларуси на георгиевскую ленточку. То есть как раз в России это вызвало шок и непонимание. Ещё большее непонимание вызвала реакция властей РБ на «Бессмертный полк». Который прошёл везде: от Британии до Австралии. Без особых проблем.Хотя, как мы все прекрасно понимаем, и в Британии, и в Австралии вполне себе имеет место быть и своя история, и своя память. От нашей полностью отличная, если что. Но и в США, и в Мексике (!) эти самые полки прошли. Без вопросов. А вот в Полесье, у братских белорусов возникли вопросы. А что вы хотите — переписывание истории. Нет, понятно, в Киеве — там хунта. Но в Минске вроде бы никакой хунты нет, а вот реакция на «Бессмертный полк» и георгиевскую ленточку во многом аналогичная.Как чёрт на ладан, примерно так это можно описать. И вот «хорошо» быть украинским политиком — Россия там официально «страна-агрессор». А вот политикам белорусским приходится изображать некую «дружбу». И им приходится буквально из штанов выпрыгивать, объясняясь по данному вопросу. Почему Беларусь вся такая «пророссийская», но вот полк и ленточка там не нужны. Да потому что «свято место пусто не бывает», и как раз в сегодняшней Белоруссии, как и в сегодняшней Украине, это самое «свято место» уже плотно занято. Да, именно так, плотно занято «европейскими ценностями». Кстати, белорусов уже начинают потихоньку пугать, что Россия не просто «агрессивная империя», но ещё и самая «гомофобская» страна в Европе. Что, понятно, никак не соответствует менталитету толерантных европейских белорусов. И да, для молодёжи это уже аргумент.Согласитесь, если «циничный Бандера» выглядит странно, вообще что-то там празднуя 8-9 мая (в смысле победы кого-то над кем-то), то «главный и последний союзник» выглядит просто дико, долго и путано объясняя, почему Беларуси нужны/не нужны «ленточка и полк». Пройди данное мероприятия в РБ с массовым использованием данного символа, в России это бы просто не заметили. Это же нормально и естественно. Беда в том, что для белорусов общее с русскими понимание Великой Отечественной уженормально иестественно.Беда как раз в том, что в той самой войне такие «шенгенские» страны, как Германия и Италия, Хорватия и Венгрия, Финляндия и Румыния, Испания и Болгария, в едином строю сражались против советской России. Если брать добровольцев, «сражавшихся с большевизмом», то там весь сегодняшний Евросоюз, вот как-то так. И как-то очень удобен становится вариант истории, когда Сталин точно так же «виноват» во Второй мировой, как и Гитлер, да и вообще он чуть ли не сам начал эту самую войну.А немцы — вообще хорошие и демократические, и вот если бы не Гитлер… Но союзники сделали Гитлеру «укорот», и вообще всё стало хорошо в Европе. Но не в России. Понимаете, нравится нам это или нет, но в сердцевине современной России как раз не олигархи, не Путин, не нефть и не Шойгу, не буддизм и не православие, не Яндекс-сервисы и не турецкий «безвиз». Там как раз 9 Мая.Многим это не нравится. Потому как 9 Мая — это как раз тот «базовый элемент», исходя из которого строится вся остальная психология и идеология общества. Победа в той войне — это как раз «эталонный метр» из «Палаты мер и весов» и нулевая точка отсчёта. В принципе, даже в России уже были скандалы вокруг «победобесия» и «можем повторить». То есть вот эта самая идеология и психология «победителей во Второй мировой» — это не мелочь и не «сбоку бантик», как почему-то думают некоторые.Потому как невозможно (абсолютно невозможно!) соединить в одно целое психологию победителей и логику евроинтеграции. Это несовместимо по определению, вот почему Ельцин не особо праздновал 50-летие Победы (как-то без пафоса), вот почему вокруг этой самой исторической даты (75 лет уже скоро! Три четверти века! Это как в 1886-м бурно и со скандалом обсуждать Отечественную войну 12-го года…) кипят такие страсти.После украинского «майдана» (внезапно) Победа и георгиевская лента превратились в некие живые символы современной России («спасибо» необандеровцам). Точно так же Европа (та самая Европа, которая пошла за Гитлером на восток) однозначно поддержала хунту и ввела против России санкции. То есть «выбор был сделан». Все разговоры о том, что кто-то там чем-то недоволен, — это классические разговоры в пользу бедных. Никакого криминала в возрождении нацистской идеологии «победившие европейцы» не увидели. Что, в общем и целом совсем не удивительно, учитывая их историю.С их точки зрения, «победу над Германией Гитлера в конечном счёте одержала демократическая Германия», а Россия тут сбоку припёка, да ещё и Восточную Европу полвека оккупировала, по крайней мере «по деньгам» сегодня так «выгодней». А насчёт нацистов в Прибалтике и на Украине, так они (перефразируя фразу Геринга) «сами решают, кто тут нацист, а кто не нацист».То есть, например, Россия, конечно, может полноценно вернуться в Совет Европы, но вот толку от этого будет немного. Слишком у нас разное понимание событий ВМВ в Европе. Ну и, как мы знаем, во многих европейских странах (наряду с нацистской) запрещена и советская символика. То есть людей плавно подводят к выводу, что это были «две тоталитарные системы». О каком «взаимодействии и взаимопонимании» тут можно говорить, понять очень непросто. Если для нас Сталин и Знамя Победы — это центральные политические символы, а для них это «нечто преступное» (как и современный российский «режим»), то говорить о «взаимопонимании» достаточно сложно. Мы не можем иметь «две отдельные идеологии» — одну «для себя», другую «на экспорт», так не бывает, по крайней мере, в России.Чего бы «они» хотели, как раз великолепно видно на примере Прибалтики, Польши, Беларуси и Украины (я думаю, эти страны можно поставить в один ряд). То есть полное и кардинальное переписывание истории, полный разворот на 180 градусов в идеологии и по итогам какая-нибудь акция типа: «Беларусь помнит». Помнит, простите,? Бонапартия, научившего поляков побеждать? На Украине г-н Порошенко одной фразой поздравил ветеранов УПА (запрещённой в РФ) и Красной Армии. Тоже вполне по-европейски. В Польше (где немцы вполне себе устроили геноцид в ходе оккупации) сносят памятники советским воинам-освободителям.Вот что-то подобное наши европейские друзья и хотели бы видеть в России. Что как бы вроде и не за нацизм, нет… ни в коей мере, что вы! Хотя в Эстонии или Латвии вполне себе нацисты и маршируют… Но в целом вроде и победа присутствует (общеевропейская!) и «память» (о чём, простите?) и «нескрываемая боль», и «первый час мира», и бла-бла-бла… Ещё раз: весьма любопытно глянуть на то, что происходит в Минске и Киеве (как там переписывается история и как там «успешно связали» Великую Отечественную, НАТО и европейские ценности), ну и присмотреться к определённым конфликтам, возникшим в сегодняшней России вокруг известных медиаперсон и их категорического неприятия «победобесия».Дело в том, что (в разных пропорциях, конечно) и на Украине, и в Беларуси, и даже в России выросло поколение «манкуртов» с полностью «перепрошитым» сознанием, готовых позитивно реагировать на флаг радужный и негативно — на флаг красный. И да, единственный рабочий вариант «евроинтеграции» сегодня лежит как раз через полную и безоговорочную «манкуртизацию». Эту цену придётся заплатить всем «возжелавшим европейских ценностей». Иного не дано. Латынина соврать не даст. Олег Егоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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