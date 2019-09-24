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Манкурты и победа над Гитлером
24 сентября 2019, 08:09 • 209 • Аналитика
«За пять последних лет мы выработали собственный сценарий, свой ритуал празднования Дня Победы во Второй мировой войне, приближенный к общеевропейской традиции. В отличие от наших соседей, мы не страдаем дальтонизмом и видим полную цветовую гамму её величества истории», – сказал Порошенко
Наше «общее» европейское счастье
Господин Порошенко (на тот момент уходящий президент Украины) озвучил достаточно интересные вещи (не им придуманные), которые имеет смысл обсудить. В конце концов, как бы мы ни оценивали его личные и профессиональные качества, он на тот момент был прежде всего президентом Украины, то есть практически профессиональным политиком (ну, или должен был таковым быть) и речи его — это выражение определённой политической позиции и определённой идеологии, существующих вне зависимости от самого господина Порошенко.
И, как мы все очень хорошо понимаем, эта самая политика и эта самая идеология разрабатываются далеко за пределами Украины. Так вот, касательно общеевропейской традиции. Тут всё получается очень забавно: Третий рейх в какой-то мере был своего рода образом, «бета-версией» будущего Евросоюза (это с сателлитами и оккупированными территориями). Это, конечно, если внимательно изучать историю. Которая общедоступна и особых усилий для своего постижения не требует.
Страны от Норвегии до Болгарии и от Финляндии до Испании ориентировались на Берлин и противостояли «русским большевикам». Как бы да, единая Европа уже тогда имела место быть, и это совсем не пустая фразеология. Как хорошо известно, один Сталинград стоил господину Адольфу Гитлеру гораздо дороже, чем захват всей Европы. Не хотели европейцы с оружием в руках защищать свою свободу. Совсем не хотели.
И в общем и целом уже тогда (на рубеже 30-х и 40-х) объединение Европы (практически бескровное!) состоялось. Это своего рода исторический факт, который мало кому нравится. Ну да, разные французские и сербские партизаны пытались бороться с гидрой нацизма, но всё это было не слишком убедительно. Рейх вполне себе мог состояться (с учётом бурного роста германской армии и промышленности), если бы не война с СССР.
Да, конечно, ещё англосаксы активно воевали с Гитлером (с определённого момента), как без них. Вот только… они могли просто «не позволить» захватить ему Австрию и Чехословакию, да и вообще «дать по рукам» ещё в момент оккупации Рейнской демилитаризованной зоны. И всё: нет никакого Третьего рейха. Напомним: в 30-е годы Британская империя и США — великие державы. СССР — непонятно что. Политических и экономических рычагов для воздействия на ситуацию в Европе у Лондона и Вашингтона было на порядок больше, чем у советской России.
СССР мог делать любые (самые честные и смелые!) заявления, в Европе это было мало кому интересно. То политическое влияние в Европе, которое СССР получил после 1945-го года, почему-то иногда пытаются переносить на 30-е годы, но, простите, это просто-напросто абсурд. В 30-е годы СССР на ситуацию в Европе мог влиять очень слабо. К сожалению.
То есть, если в 30-е годы США, Британия и Франция (как победители в ПМВ) имели чёртову уйму возможностей для блокирования и даже разрушения Третьего рейха, то СССР таких возможностей попросту не имел. Не надо обольщаться. Поэтому «победа» США и Британии над Гитлером выглядит достаточно странно. А где вы раньше были, господа?
Америка — это не Европа, что логично. Но и британцы считают себя не совсем «европейцами». Классика жанра, знаменитый заголовок британских газет: «Над Британским каналом туман, континент изолирован» (у нас почему-то цитируют «над Ла-Маншем», что очень странно). То есть для бриттов есть Англия, а есть континент. И это очень чётко в британской психологии прописано. То есть Британия — это Британия, Европа — это Европа.
И поэтому «общеевропейская традиция празднования Дня Победы» — звучит очень странно. Практически вся континентальная Европа («крепость Европа») сражалась «против большевизма и англосаксонской плутократии». Это я германские газеты той эпохи цитирую. Ну и понятно, что и русский большевизм, и англоязычная плутократия объявлялись филиалами одного и того же «мирового сионизма». Уже интересно? Безусловно, интересно, но мы не будем здесь развивать эту животрепещущую тему.
Какой такой «общеевропейский День Победы»? Кого над кем? Нет, в рамках пропаганды можно изобразить всё что угодно, вот только работать это будет только с «упоротыми адептами». Любой нормальный человек будет задавать вопросы. Неприятные вопросы.
Крах СССР и полное переписывание истории
А интересно получилось после 1991-го: началось объединение Европы, и ежели поначалу Франция и Германия играли роль своего рода «дуополии», то потом французов явно отодвинули на второй план. Потому — Германия, которая и развязала две мировые войны, в которой и «рулил процессом» Адольф Гитлер. Поэтому очень многим и пришлось «срочно переобуваться в воздухе» и изобретать что-то по-настоящему фантастическое.
Кстати, очень характерный пример, как из чёрного сделать белое и наоборот. После 1991-го было решено в Европе (и не только), что Россия — это очень плохо, а Германия — хорошо (пусть и не так, как США). И началось самое весёлое и интересное. Началось переписывание истории. Весьма и весьма рекомендую почитать на данную тему украинскую и белорусскую прессу (про польскую и прибалтийскую лучше промолчать). На тему ВМВ и победы в ней почитать.
Будете по-настоящему удивлены. В смысле — возможностями пропаганды. Как из мальчика сделать девочку, а из рыбы — мясо… А политическая потребность потому что возникла. И людям пришлось приспосабливать праздник Победы к реалиям, в которых Россия — враг, а Германия — друг. И началось нечто просто неописуемое. Берутся некие исходные факты, как-то: была большая война (она действительно была!), пострадало население Беларуси, Украины (действительно так!), хорошие парни победили… а вот кто хорошие парни — вопрос отдельный.
В польской прессе зачастую писалось, что, так как «поблизости» войск Англии и США не было, страну освобождали «советы». Вот так-то. Но Польша — понятно (хотя одну треть современной территории, бывшей немецкой, им подарил Сталин). Гораздо больше удивления в России вызвала враждебная реакция властей Беларуси на георгиевскую ленточку. То есть как раз в России это вызвало шок и непонимание. Ещё большее непонимание вызвала реакция властей РБ на «Бессмертный полк». Который прошёл везде: от Британии до Австралии. Без особых проблем.
Хотя, как мы все прекрасно понимаем, и в Британии, и в Австралии вполне себе имеет место быть и своя история, и своя память. От нашей полностью отличная, если что. Но и в США, и в Мексике (!) эти самые полки прошли. Без вопросов. А вот в Полесье, у братских белорусов возникли вопросы. А что вы хотите — переписывание истории. Нет, понятно, в Киеве — там хунта. Но в Минске вроде бы никакой хунты нет, а вот реакция на «Бессмертный полк» и георгиевскую ленточку во многом аналогичная.
Как чёрт на ладан, примерно так это можно описать. И вот «хорошо» быть украинским политиком — Россия там официально «страна-агрессор». А вот политикам белорусским приходится изображать некую «дружбу». И им приходится буквально из штанов выпрыгивать, объясняясь по данному вопросу. Почему Беларусь вся такая «пророссийская», но вот полк и ленточка там не нужны. Да потому что «свято место пусто не бывает», и как раз в сегодняшней Белоруссии, как и в сегодняшней Украине, это самое «свято место» уже плотно занято. Да, именно так, плотно занято «европейскими ценностями». Кстати, белорусов уже начинают потихоньку пугать, что Россия не просто «агрессивная империя», но ещё и самая «гомофобская» страна в Европе. Что, понятно, никак не соответствует менталитету толерантных европейских белорусов. И да, для молодёжи это уже аргумент.
Согласитесь, если «циничный Бандера» выглядит странно, вообще что-то там празднуя 8-9 мая (в смысле победы кого-то над кем-то), то «главный и последний союзник» выглядит просто дико, долго и путано объясняя, почему Беларуси нужны/не нужны «ленточка и полк». Пройди данное мероприятия в РБ с массовым использованием данного символа, в России это бы просто не заметили. Это же нормально и естественно. Беда в том, что для белорусов общее с русскими понимание Великой Отечественной уже не нормально и не естественно.
«Еврошенген» Гитлера
Беда как раз в том, что в той самой войне такие «шенгенские» страны, как Германия и Италия, Хорватия и Венгрия, Финляндия и Румыния, Испания и Болгария, в едином строю сражались против советской России. Если брать добровольцев, «сражавшихся с большевизмом», то там весь сегодняшний Евросоюз, вот как-то так. И как-то очень удобен становится вариант истории, когда Сталин точно так же «виноват» во Второй мировой, как и Гитлер, да и вообще он чуть ли не сам начал эту самую войну.
А немцы — вообще хорошие и демократические, и вот если бы не Гитлер… Но союзники сделали Гитлеру «укорот», и вообще всё стало хорошо в Европе. Но не в России. Понимаете, нравится нам это или нет, но в сердцевине современной России как раз не олигархи, не Путин, не нефть и не Шойгу, не буддизм и не православие, не Яндекс-сервисы и не турецкий «безвиз». Там как раз 9 Мая.
Многим это не нравится. Потому как 9 Мая — это как раз тот «базовый элемент», исходя из которого строится вся остальная психология и идеология общества. Победа в той войне — это как раз «эталонный метр» из «Палаты мер и весов» и нулевая точка отсчёта. В принципе, даже в России уже были скандалы вокруг «победобесия» и «можем повторить». То есть вот эта самая идеология и психология «победителей во Второй мировой» — это не мелочь и не «сбоку бантик», как почему-то думают некоторые.
Потому как невозможно (абсолютно невозможно!) соединить в одно целое психологию победителей и логику евроинтеграции. Это несовместимо по определению, вот почему Ельцин не особо праздновал 50-летие Победы (как-то без пафоса), вот почему вокруг этой самой исторической даты (75 лет уже скоро! Три четверти века! Это как в 1886-м бурно и со скандалом обсуждать Отечественную войну 12-го года…) кипят такие страсти.
После украинского «майдана» (внезапно) Победа и георгиевская лента превратились в некие живые символы современной России («спасибо» необандеровцам). Точно так же Европа (та самая Европа, которая пошла за Гитлером на восток) однозначно поддержала хунту и ввела против России санкции. То есть «выбор был сделан». Все разговоры о том, что кто-то там чем-то недоволен, — это классические разговоры в пользу бедных. Никакого криминала в возрождении нацистской идеологии «победившие европейцы» не увидели. Что, в общем и целом совсем не удивительно, учитывая их историю.
С их точки зрения, «победу над Германией Гитлера в конечном счёте одержала демократическая Германия», а Россия тут сбоку припёка, да ещё и Восточную Европу полвека оккупировала, по крайней мере «по деньгам» сегодня так «выгодней». А насчёт нацистов в Прибалтике и на Украине, так они (перефразируя фразу Геринга) «сами решают, кто тут нацист, а кто не нацист».
«Линия разлома»
То есть, например, Россия, конечно, может полноценно вернуться в Совет Европы, но вот толку от этого будет немного. Слишком у нас разное понимание событий ВМВ в Европе. Ну и, как мы знаем, во многих европейских странах (наряду с нацистской) запрещена и советская символика. То есть людей плавно подводят к выводу, что это были «две тоталитарные системы». О каком «взаимодействии и взаимопонимании» тут можно говорить, понять очень непросто. Если для нас Сталин и Знамя Победы — это центральные политические символы, а для них это «нечто преступное» (как и современный российский «режим»), то говорить о «взаимопонимании» достаточно сложно. Мы не можем иметь «две отдельные идеологии» — одну «для себя», другую «на экспорт», так не бывает, по крайней мере, в России.
Чего бы «они» хотели, как раз великолепно видно на примере Прибалтики, Польши, Беларуси и Украины (я думаю, эти страны можно поставить в один ряд). То есть полное и кардинальное переписывание истории, полный разворот на 180 градусов в идеологии и по итогам какая-нибудь акция типа: «Беларусь помнит». Помнит, простите, что? Бонапартия, научившего поляков побеждать? На Украине г-н Порошенко одной фразой поздравил ветеранов УПА (запрещённой в РФ) и Красной Армии. Тоже вполне по-европейски. В Польше (где немцы вполне себе устроили геноцид в ходе оккупации) сносят памятники советским воинам-освободителям.
Вот что-то подобное наши европейские друзья и хотели бы видеть в России. Что как бы вроде и не за нацизм, нет… ни в коей мере, что вы! Хотя в Эстонии или Латвии вполне себе нацисты и маршируют… Но в целом вроде и победа присутствует (общеевропейская!) и «память» (о чём, простите?) и «нескрываемая боль», и «первый час мира», и бла-бла-бла… Ещё раз: весьма любопытно глянуть на то, что происходит в Минске и Киеве (как там переписывается история и как там «успешно связали» Великую Отечественную, НАТО и европейские ценности), ну и присмотреться к определённым конфликтам, возникшим в сегодняшней России вокруг известных медиаперсон и их категорического неприятия «победобесия».
Дело в том, что (в разных пропорциях, конечно) и на Украине, и в Беларуси, и даже в России выросло поколение «манкуртов» с полностью «перепрошитым» сознанием, готовых позитивно реагировать на флаг радужный и негативно — на флаг красный. И да, единственный рабочий вариант «евроинтеграции» сегодня лежит как раз через полную и безоговорочную «манкуртизацию». Эту цену придётся заплатить всем «возжелавшим европейских ценностей». Иного не дано. Латынина соврать не даст.
Олег Егоров
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