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Манипуляциям Силуанова осталось недолго, уверен аналитик: "Всё кончено"
28 марта 2022, 20:40 • 271 • Политика
Финансовым манипуляциям Антона Силуанова осталось недолго, уверен финансовый аналитик Андрей Верников. На фоне последних событий его политика по выводу денег из экономики уже была обречена. Теперь же появился и соответствующий законопроект: "Всё кончено".
Многолетняя политика вывода денег из экономики России ради покупки иностранных бумаг, которую преимущественно вёл глава Минфина Антон Силуанов, потерпела фиаско, подчеркнул экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".
В Госдуму внесён законопроект о закреплении новой финансовой реальности в бюджетные нормы. Депутат Оксана Дмитриева предложила запретить вложения нефтегазовых доходов России в ценные бумаги иностранных государств.
Эксперты считают, что Фонд национального благосостояния необходимо сохранить в минимальных размерах для поддержки малоимущих слоёв населения, остальные деньги в новой реальности необходимо напрямую отправлять в экономику.
Эту идею в эфире программы прокомментировал финансовый аналитик Андрей Верников. Он подчеркнул, что данная инициатива на фоне последних событий буквально витала в воздухе:
Он добавил, что при этом, однако, сейчас очень важно грамотно распределять ресурсы, которые будут направлены на поддержку нашей экономики. Несмотря на то, что многие иностранные компании заявили о выходе с рынка России, они всё равно продолжают работать по серым схемам. Это важно учитывать - больше вливаний потребуется тем сферам, где импортозамещение будет де-факто необходимо.
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