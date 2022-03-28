Манипуляциям Силуанова осталось недолго, уверен аналитик: "Всё кончено"

Финансовым манипуляциям Антона Силуанова осталось недолго, уверен финансовый аналитик Андрей Верников. На фоне последних событий его политика по выводу денег из экономики уже была обречена. Теперь же появился и соответствующий законопроект: "Всё кончено".

Многолетняя политика вывода денег из экономики России ради покупки иностранных бумаг, которую преимущественно вёл глава Минфина Антон Силуанов, потерпела фиаско, подчеркнул экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".

В Госдуму внесён законопроект о закреплении новой финансовой реальности в бюджетные нормы. Депутат Оксана Дмитриева предложила запретить вложения нефтегазовых доходов России в ценные бумаги иностранных государств.

Эксперты считают, что Фонд национального благосостояния необходимо сохранить в минимальных размерах для поддержки малоимущих слоёв населения, остальные деньги в новой реальности необходимо напрямую отправлять в экономику.

Эту идею в эфире программы прокомментировал финансовый аналитик Андрей Верников. Он подчеркнул, что данная инициатива на фоне последних событий буквально витала в воздухе:

Даже если бы и не вносили такого предложения… Все мы, находясь в здравом уме, понимаем, что всё. Всё кончено. Мы не будем их финансировать.

Он добавил, что при этом, однако, сейчас очень важно грамотно распределять ресурсы, которые будут направлены на поддержку нашей экономики. Несмотря на то, что многие иностранные компании заявили о выходе с рынка России, они всё равно продолжают работать по серым схемам. Это важно учитывать - больше вливаний потребуется тем сферам, где импортозамещение будет де-факто необходимо.