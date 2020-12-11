Манипуляция русскими: Известная украинская певица раскрыла свой личный способ воздействия

О том, что культура вне политики, участница известной украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, видимо, подзабыла. Больше того, она умело манипулирует своими российскими поклонниками, используя удобный политический предлог: в нашу страну на концерты певица ездить отказывается, считая выступления в России лицемерием. Хотя в то же время артистка заявляет, что "музыка не должна быть инструментом у политиков".

Впрочем, от русских поклонников она и не отказывается, правда, предпочитая видеть их у себя на родине - в Незалежной.

"Мне нравится думать, что, показывая несогласие, мы свою публику там (в России. - Ред.) направляем на путь истинный", - похвасталась она в интервью Youtube-каналу "Ходят слухи".

Санина предположила, что в результате подобных манипуляций российские фанаты "посмотрят иначе на ситуацию, задумаются, что что-то здесь не то". Певица заявила, что любит всех своих слушателей, однако прилетать в Россию и давать в нашей стране концерты считает "неприемлемым".

Интервью вызвало противоречивые отзывы. Одни поклонники огорчились тем, что концертов певицы в России не будет. Другие же поддержали её позицию о лицемерном отношении и политике.

"Блин!! Как же жить теперь в России, если она не будет приезжать?" - пишет Сергей Ч.

"Выступать в России и говорить, что мы вне политики - лицемерие" - просто браво!" - высказалась Вика Томми.