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Манипуляция русскими: Известная украинская певица раскрыла свой личный способ воздействия
11 декабря 2020, 15:30 • 301 • Политика
Участница известной украинской группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала о том, как манипулирует своими русскими поклонниками. Девушка призналась, что ей нравится думать, что таким образом она направляет их "на путь истинный".
О том, что культура вне политики, участница известной украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, видимо, подзабыла. Больше того, она умело манипулирует своими российскими поклонниками, используя удобный политический предлог: в нашу страну на концерты певица ездить отказывается, считая выступления в России лицемерием. Хотя в то же время артистка заявляет, что "музыка не должна быть инструментом у политиков".
Впрочем, от русских поклонников она и не отказывается, правда, предпочитая видеть их у себя на родине - в Незалежной.
"Мне нравится думать, что, показывая несогласие, мы свою публику там (в России. - Ред.) направляем на путь истинный", - похвасталась она в интервью Youtube-каналу "Ходят слухи".
Санина предположила, что в результате подобных манипуляций российские фанаты "посмотрят иначе на ситуацию, задумаются, что что-то здесь не то". Певица заявила, что любит всех своих слушателей, однако прилетать в Россию и давать в нашей стране концерты считает "неприемлемым".
Интервью вызвало противоречивые отзывы. Одни поклонники огорчились тем, что концертов певицы в России не будет. Другие же поддержали её позицию о лицемерном отношении и политике.
"Блин!! Как же жить теперь в России, если она не будет приезжать?" - пишет Сергей Ч.
"Выступать в России и говорить, что мы вне политики - лицемерие" - просто браво!" - высказалась Вика Томми.
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