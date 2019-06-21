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"Манипуляции перед выборами в Раду": В Крыму ответили на заявление Порошенко о возможном отказе Украины от Крыма

21 июня 2019, 11:24  •  98 • В России

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара назвал внутриукраинскими спекуляциями и заигрыванием с избирателями недавнее заявление Петра Порошенко о возможном признании Зеленским российского статуса Крыма в обмен на мир на Донбассе.

Напомним, что 19 июня бывший президент Украины Петр Порошенко заявил журналистам, что киевская власть может разменять Крым на Донбасс. При этом Порошенко утверждает, что это будет концом власти и очень опасной ситуацией для народа.

- Петр Порошенко планирует продолжить свою политическую карьеру, блок Петра Порошенко никуда не делся, мы знаем, что сегодня Верховная Рада, по сути распущенная, более верна тому же Порошенко, нежели Зеленскому. И хоть Зеленский и вошел "на трон" украинского президентства - шатается он под ним постоянно. Подобное провокационное заявление, безусловно, звучит из уст Порошенко, чтобы попытаться спровоцировать Зеленского на какой-то ответ, хотя риторика Зеленского касаемо Крыма мало чем отличается от того, что говорил в свое время Порошенко, - сказал КП-Крым Владислав Ганжара.

Также политик отметил, что вопрос Крыма для Украины не решаем в принципе, а потому украинским политикам рано или поздно придется искать какие-то компромиссы. По словам депутата, признание выбора крымчан решило бы огромное количество как внешних, так и внутренних проблем Украины.

- Украинские политики все время путают: проблема Донбасса это не проблема Российской Федерации, это проблема самой Украины, а вопрос Крыма - конечно же, это вопрос исключительно Российской федерации, это часть нашей страны, но на этом поприще будет еще много спекулятивных заявлений, как мы и можем видеть по заявлению Порошенко, - заключил Ганжара.

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