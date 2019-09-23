«Манипулирование российской темой»: кандидат в президенты США предложила меры по борьбе с «влиянием» Москвы

Сенатор Эми Клобушар, претендующая на пост президента США, предложила создать единую структуру для борьбы с «иностранным влиянием», в частности, со стороны России, Китая, Ирана и КНДР. Свой проект она представила на рассмотрение конгрессу. RT ознакомился с совместным заявлением Клобушар и соавтора инициативы сенатора Джека Рида. Политики подчёркивают, что Вашингтону следует активизировать усилия по противодействию «российской угрозе», ведь Москва «неизбежно попытается вмешаться» в выборы 2020 года. При этом сенаторы не приводят никаких доказательств. По мнению опрошенных RT экспертов, многие американцы устали от российской темы, поэтому подобная риторика вряд ли укрепит позиции Демократической партии.

Кандидат в президенты США от Демократической партии, сенатор Эми Клобушар предложила создать Центр реагирования на враждебные зарубежные операции по оказанию влияния, который будет противостоять действиям России, Ирана, Китая и Северной Кореи. Соответствующий законопроект политик внесла в конгресс США.

Как говорится в заявлении Клобушар, с текстом которого ознакомился RT, иностранные правительства якобы стремятся «распространить ложные сообщения и ввести в заблуждение» американских граждан. По мнению сенатора, создание центра поможет разведке «лучше защищать американскую демократию».

«Нам известно, что иностранные государства и их агенты проводили масштабные и изощрённые кампании по оказанию влияния с целью сеять раскол, распространять дезинформацию и вводить американский народ в заблуждение. Нам необходим комплексный план совместных действий для защиты нашей демократии от информационной войны», — считает Клобушар.

Между тем соавтор законопроекта Джек Рид — ещё один сенатор-демократ — подчеркнул, что Вашингтон должен активизировать усилия по противодействию «всё более изощрённой и развивающейся российской угрозе». Россия и другие «противники» неизбежно будут пытаться «вмешиваться» в выборы 2020 года, утверждает он.

«Российская информационная война и враждебные зарубежные операции по оказанию влияния продолжаются и представляют серьёзную угрозу для нашей национальной безопасности и демократии. США должны наращивать усилия по противодействию этой развивающейся и всё более изощрённой угрозе. Россия и другие иностранные противники неизбежно попытаются вмешаться в выборы 2020 года, распространяя дезинформацию и нацеливаясь на нашу избирательную инфраструктуру», — заявил Рид.

Стоит отметить, что ряд политиков в США продолжают обвинять Россию во вмешательстве в избирательные процессы. При этом никаких обоснований своих обвинений они не приводят. Их позиция не поменялась даже по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который так и не смог предоставить доказательств наличия «российского следа».

В Москве также не раз обращали внимание на безосновательность заявлений американских партнёров.

«Если серьёзно, то это не может вызвать никакого позитивного отношения. Голословные обвинения с американской стороны ни разу ничем не были подкреплены», — сказал глава МИД России Сергей Лавров, призвав партнёров из США говорить на основании фактов.

Сенатор Эми Клобушар

Reuters

© Mike Blake

Элемент предвыборных технологий

Согласно законопроекту американских сенаторов, Центр реагирования на враждебные зарубежные операции по оказанию влияния объединит работу разведки и правительственных ведомств. Авторы инициативы указывают, что подобные шаги уже были предприняты для борьбы с терроризмом путём создания Контртеррористического центра.

Организовать работу новой структуры планируется поручить Управлению директора национальной разведки США. При этом действовать центр будет только в течение восьми лет, если конгресс не решит продлить этот срок.

Как сообщает пресс-служба Клобушар, законопроект устранит пробелы в подготовке кампаний по борьбе с иностранным влиянием, сделает сведения о дезинформации доступными общественности и улучшит обмен данными с партнёрами по разведке.

«Закон выявил бы и устранил в министерствах и ведомствах недочёты в том, что касается компетентности, готовности и планов по противодействию зарубежным операциям и кампаниям по оказанию влияния», — говорится в пояснении к биллю.

Ранее в конгрессе США предложили создать рабочую группу, которая занималась бы анализом «вредоносного влияния» Москвы и противодействием ему. Примечательно, что идея также принадлежала члену Демократической партии.

Подобные инициативы демократов являются частью предвыборных технологий, считает профессор ВШЭ Александр Домрин. С помощью мнимого «российского влияния» в партии заведено оправдывать проигрыш, пояснил он в разговоре с RT. По его словам, на этот раз политики заранее пытаются объяснить свои неудачи в 2020 году.

«До сих пор демократы не нашли никакого другого объяснения своему поражению на выборах в 2016 году, кроме мифического «вмешательства» России в президентскую гонку», — сказал Домрин.

В свою очередь, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян считает, что предложения американских политиков относительно борьбы с «влиянием» Москвы — рекламный ход в преддверии внутрипартийных выборов.

«Эти идеи являются не более чем способом пропиариться накануне партийных праймериз. Чтобы выиграть их, кандидат должен быть самым демократичным демократом, максимально ярко придерживаться демократической повестки. Поэтому они изгаляются и придумывают лучший способ противодействия России», — добавил он.

Дебаты кандидатов от Демократической партии США

Reuters

© Mike Blake

Проигрышная стратегия

Имя основного кандидата от демократов, который поборется за пост президента, станет известно в июле 2020 года. Сейчас между заявившими о своём желании участвовать в гонке проходят теледебаты.

Попробовать свои силы на этот раз захотели 19 человек. Согласно опросу телеканала CNN, большинство сторонников партии поддерживают бывшего вице-президента США Джозефа Байдена (24%), за ним следуют сенаторы Элизабет Уоррен из Массачусетса (18%) и Берни Сандерс из Вермонта (17%). В свою очередь, выступившая с предложением создать единую структуру для борьбы с иностранным влиянием Эми Клобушар значительно отстаёт от соперников — у неё всего 2% голосов.

Среди республиканцев тоже может развернуться борьба. Конкуренцию действующему президенту США Дональду Трампу на праймериз намерены составить три человека — экс-губернатор штата Южная Каролина республиканец Марк Сэнфорд, бывший конгрессмен от штата Иллинойс Джо Уолш и бывший губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд.

Однако шансы на победу у всех оппонентов Трампа невелики, считает член-корреспондент Академии военных наук, американист Сергей Судаков. При этом, по его словам, они попытаются сформировать негативное поле вокруг политики президента, используя в том числе антироссийскую риторику.

«Трамп говорит, что хочет видеть РФ в G7, заявляет о необходимости вести диалог с Москвой. А его противники используют противоречия, — сказал аналитик. — То же самое с другими странами: если Трамп намеревается постепенно налаживать отношения с Китаем, значит, надо вспомнить, что Пекин ворует технологии, мешает развитию экономики США».

В эту конъюнктуру вписывается и законопроект о создании Центра по противодействию «российскому влиянию», подметил Судаков. Но такая стратегия не приведёт к успеху, считает эксперт. По его словам, многие жители США устали от российской повестки.