Маниловщина по-киевски. На Украине решили поднять ВВП на 40% • 189 • Аналитика









Позволит ли продажа земли повысить ВВП?

На самом деле сразу смеяться над планами киевского правительства не стоит. В течение 2018 года ВВП Украины действительно несколько вырос. С 2,5% в 2017 году до 3,3% в 2018 году. То есть рост украинской экономики хоть и не впечатляет, но действительно присутствует. Однако не стоит и обнадеживаться по поводу возможного серьезного увеличения данного показателя.



Дело в том, что для реального роста ВВП необходим благоприятный фон, позволяющий привлекать инвестиции и модернизировать украинскую экономику. В правительстве Украины связывают большие надежды с разрешением продажи земли частным владельцам, против чего прежде выступали многие политические силы страны.



Формирование свободного рынка земли является для Украины шансом несколько повысить свое благосостояние, и это прекрасно понимает действующий глава государства Владимир Зеленский. Тем более что экономическое положение украинского государства таково, что уже не остается возможности думать лишь об имидже власти в глазах населения и о политическом престиже.



Украинскому руководству уже не до реакции со стороны особо «отмороженных» националистов, главная задача – свести концы с концами, иначе экономическое положение населения может ухудшиться настолько, что грядет новый Майдан, который сметет уже новых правителей незалежной.



Сейчас украинская власть окончательно решила открыть рынок земли. И учитывая общую привлекательность украинских земель, можно не сомневаться, что инвесторы найдутся, в первую очередь среди иностранных корпораций. Соответственно, у государства появятся дополнительные возможности для развития, ВВП будет расти. То есть, продажа земли рассматривается как первостепенный способ добиться роста валового внутреннего продукта на Украине.



Однако в сложившейся ситуации, когда Украина набрала огромное количество долгов у западных стран и МВФ, практически все средства, вырученные от продажи земли, могут уйти на выплату долгов. Получается, что Киев фактически расплатится украинской землей по долговым обязательствам. Только другой земли у Украины нет. И заплатив сегодня долги вырученными от продажи земли деньгами, завтра Киев окажется и без земли, и без денег.



В отличие даже от природных ресурсов, земля – ресурс исчерпывающийся очень быстро. Сегодня у Украины есть в наличии свободные земли, которыми могут заинтересоваться иностранные инвесторы, а завтра их в наличии не будет, поскольку вся свободная земля будет распродана. Да и не вся территория Украины, если быть откровенными, представляет собой интерес для иностранных компаний. В первую очередь, раскупят, конечно, земли южной части Украины, приморские территории. Но на том же Донбассе землю уже не продашь, даже на контролируемых ВСУ территориях.



Кредиты позволят жить хорошо, но не долго

Второй способ увеличить ВВП – снижение кредитных ставок для населения. Собственно, и в России сейчас очень высок уровень закредитованности населения. Объясняется это не только недостаточным уровнем заработных плат, но и растущими потребностями – люди хотят жить лучше, в более комфортных квартирах, пользоваться автомобилями, иметь возможность посещать курорты – хотя бы отечественные. Кредиты помогают людям не так сильно ощущать снижение уровня жизни во время инфляции товаров и услуг.



Большая часть населения Украины сегодня находится в плачевном финансовом положении. Даже если не брать в расчет высокую безработицу, и у работающих людей уровень жизни низкий. Покупательная способность украинских зарплат сокращается, при этом в стране весьма высокие кредитные ставки. И многие украинцы не могут воспользоваться даже кредитами.



Поэтому повышение доступности кредитования стало бы для части украинского населения «палочкой – выручалочкой». Люди повысили бы свою потребительскую активность, соответственно в украинскую экономику стали бы вливаться новые деньги, что стимулировало бы рост ряда секторов экономики, в первую очередь – финансового, торгового, строительного.



Украинское правительство может снизить кредитные ставки, чтобы они не превышали 10% годовых. Тем самым украинцы получат возможность брать деньги в кредит и направлять их на решение каких-либо нужд. Другое дело, что в этом случае украинским властям придется обеспечить относительно стабильный и высокий курс гривны.





Но как стабилизировать курс гривны? На этот вопрос украинские власти уже ответить не могут. И сделать это сложнее, чем разрешить свободную продажу плодородных украинских земель иностранным инвесторам. Поэтому второй способ увеличения ВВП представляется куда более сложно реализуемым, чем первый, хотя, конечно, нельзя говорить о полной безнадежности проекта.



Демонополизация электроэнергетики и газовой отрасли

Есть и третий способ – демонополизация рынка жилищно-коммунальных услуг, в первую очередь энергетики. Сегодня украинцы все больше и больше платят за газ, за электроэнергию, но при этом компании, являющиеся поставщиками газа и электроэнергии, по сути, могут быть названы монополистами. Они вольны определять стоимость поставляемых товаров, у них нет никаких конкурентов, которые бы могли добиваться снижения цен на газ и электричество.







В результате не только рядовые граждане – физические лица, но и мелкие и средние предприниматели с трудом могут оплачивать растущие тарифы. И здесь стоит отметить, что для бизнеса высокие тарифы на электричество и газ являются прямым препятствием для масштабирования, развития, поскольку многие предприниматели просто не найдут средства для оплаты предоставляемых услуг при попытке расширения своего бизнеса.



Цены на электричество и газ должны соответствовать спросу, что позволит значительно улучшить ситуацию с потреблением названных ресурсов. И украинский бизнес тогда сможет вздохнуть спокойно, а не выживать, выплачивая неподъемные деньги естественным монополиям. Но действующие власти страны данный вопрос почему-то обходят стороной, по крайней мере, обращаются к нему гораздо менее охотно, чем к обсуждению темы продажи земли. Ведь еще и Запад настаивает на повышении цен на газ для населения, на что украинское правительство пыталось не соглашаться, прекрасно понимая, что рост тарифов ЖКХ станет очередной бомбой замедленного действия.



С газом все гораздо сложнее, чем с электроэнергией. Дело в том, что основную часть газа Украина получает из России и здесь все в большой степени зависит от того, какие политические отношения складываются между двумя государствами. Пока Россия еще не обрезала газ Украине, но если обрежет, то для Киева наступят очень печальные времена.



Еще одна серьезная проблема – устарелость инфраструктуры. На Украине ситуация с жилищным строительством, особенно с коммуникациями, подводящими газ, свет, воду в жилые дома, еще более плачевная, чем в российской провинции.



Но, с другой стороны, модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры является одним из наиболее эффективных способов приобретения денежных средств внутри самой страны, поскольку предприятия, получающие заказы на то же производство труб, различных компонентов коммуникаций, будут работать и реализовывать свою продукцию на Украине, и покупатель у этой продукции будет, причем гарантированный.



Отсталая промышленность и оружейный комплекс как единственная надежда

Одна из главных бед современной Украины – отсталость тех отраслей промышленности, которые до 1991 года считались определяющими в украинской экономике. В первую очередь речь идет о металлургии и машиностроении. Украина всегда славилась своими металлургическими предприятиями. Так повелось еще с дореволюционных времен, а в советский период истории Украинская ССР переживала бурную индустриализацию.



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В целом ряде городов союзной республики возникли мощные металлургические предприятия. Развивалось и машиностроение. Однако распад Советского Союза повлек за собой ослабление существовавших экономических связей между союзными республиками. В Киеве с ужасом увидели, что Запад отнюдь не спешит покупать украинскую продукцию. Тем не менее, постсоветской Украине удавалось дрейфовать на фундаменте, заложенном в советский период.



Все стало стремительно меняться после 2014 года. Ссора с Россией и введение санкций на украинскую продукцию привели к тому, что по целому ряду направлений украинские предприятия просто не смогли работать. Тридцать постсоветских лет никто не занимался вопросами модернизации украинской металлургии, машиностроительной отрасли. Поэтому сегодня продукция украинских металлургических предприятий, точнее тех из них, что еще продолжают функционировать, оказывается все менее конкурентоспособной на международных рынках.



Как современной Украине вытянуть конкуренцию с тем же Китаем, с Бразилией? У Киева пока нет реальных возможностей для модернизации металлургической отрасли. И это если не говорить уже о высокотехнологичных отраслях промышленности. Единственной из них, еще сохраняющей какие-то перспективы, является оборонная промышленность, фундамент которой также закладывался в советское время.



Украинская «оборонка» имеет надежных клиентов в странах «третьего мира», прежде всего на Африканском континенте и в Южной Азии. Поэтому многие эксперты убеждены, что если у современной украинской промышленности и есть какая-то отрасль, которую можно назвать флагманом, то это – оборонная промышленность. Рынок оружия до сих пор приносит Киеву неплохую прибыль и чтобы не остаться без нее, современной Украине необходимо и далее развивать свой военно-промышленный комплекс.







Другое дело, что в развитии украинской оружейной промышленности не заинтересован Запад. В странах «третьего мира» украинское оружие, как и китайское, к слову, пользуются широкой востребованностью именно по причине более низкой стоимости, чем оружие американского или европейского производства.



Украину, конечно, нельзя назвать серьезным конкурентом США или Франции на мировом рынке оружия, но каких-то покупателей в конкретных направлениях она все же оттягивает. Поэтому украинскому правительству нужно сохранять самостоятельность в вопросе будущего оружейной промышленности. Другое дело, что в стране, фактически находящейся под «внешним управлением» США, о независимости правительства говорить не приходится. Новые власти Украины продолжают строить наполеоновские планы относительно развития своего государства. Теперь правительство страны заявило о том, что в обозримом будущем поднимет ВВП Украины на 40%. Правда, каким способом Киев планирует добиться подобных результатов, не очень понятно.На самом деле сразу смеяться над планами киевского правительства не стоит. В течение 2018 года ВВП Украины действительно несколько вырос. С 2,5% в 2017 году до 3,3% в 2018 году. То есть рост украинской экономики хоть и не впечатляет, но действительно присутствует. Однако не стоит и обнадеживаться по поводу возможного серьезного увеличения данного показателя.Дело в том, что для реального роста ВВП необходим благоприятный фон, позволяющий привлекать инвестиции и модернизировать украинскую экономику. В правительстве Украины связывают большие надежды с разрешением продажи земли частным владельцам, против чего прежде выступали многие политические силы страны.Формирование свободного рынка земли является для Украины шансом несколько повысить свое благосостояние, и это прекрасно понимает действующий глава государства Владимир Зеленский. Тем более что экономическое положение украинского государства таково, что уже не остается возможности думать лишь об имидже власти в глазах населения и о политическом престиже.Украинскому руководству уже не до реакции со стороны особо «отмороженных» националистов, главная задача – свести концы с концами, иначе экономическое положение населения может ухудшиться настолько, что грядет новый Майдан, который сметет уже новых правителей незалежной.Сейчас украинская власть окончательно решила открыть рынок земли. И учитывая общую привлекательность украинских земель, можно не сомневаться, что инвесторы найдутся, в первую очередь среди иностранных корпораций. Соответственно, у государства появятся дополнительные возможности для развития, ВВП будет расти. То есть, продажа земли рассматривается как первостепенный способ добиться роста валового внутреннего продукта на Украине.Однако в сложившейся ситуации, когда Украина набрала огромное количество долгов у западных стран и МВФ, практически все средства, вырученные от продажи земли, могут уйти на выплату долгов. Получается, что Киев фактически расплатится украинской землей по долговым обязательствам. Только другой земли у Украины нет. И заплатив сегодня долги вырученными от продажи земли деньгами, завтра Киев окажется и без земли, и без денег.В отличие даже от природных ресурсов, земля – ресурс исчерпывающийся очень быстро. Сегодня у Украины есть в наличии свободные земли, которыми могут заинтересоваться иностранные инвесторы, а завтра их в наличии не будет, поскольку вся свободная земля будет распродана. Да и не вся территория Украины, если быть откровенными, представляет собой интерес для иностранных компаний. В первую очередь, раскупят, конечно, земли южной части Украины, приморские территории. Но на том же Донбассе землю уже не продашь, даже на контролируемых ВСУ территориях.Второй способ увеличить ВВП – снижение кредитных ставок для населения. Собственно, и в России сейчас очень высок уровень закредитованности населения. Объясняется это не только недостаточным уровнем заработных плат, но и растущими потребностями – люди хотят жить лучше, в более комфортных квартирах, пользоваться автомобилями, иметь возможность посещать курорты – хотя бы отечественные. Кредиты помогают людям не так сильно ощущать снижение уровня жизни во время инфляции товаров и услуг.Большая часть населения Украины сегодня находится в плачевном финансовом положении. Даже если не брать в расчет высокую безработицу, и у работающих людей уровень жизни низкий. Покупательная способность украинских зарплат сокращается, при этом в стране весьма высокие кредитные ставки. И многие украинцы не могут воспользоваться даже кредитами.Поэтому повышение доступности кредитования стало бы для части украинского населения «палочкой – выручалочкой». Люди повысили бы свою потребительскую активность, соответственно в украинскую экономику стали бы вливаться новые деньги, что стимулировало бы рост ряда секторов экономики, в первую очередь – финансового, торгового, строительного.Украинское правительство может снизить кредитные ставки, чтобы они не превышали 10% годовых. Тем самым украинцы получат возможность брать деньги в кредит и направлять их на решение каких-либо нужд. Другое дело, что в этом случае украинским властям придется обеспечить относительно стабильный и высокий курс гривны.Но как стабилизировать курс гривны? На этот вопрос украинские власти уже ответить не могут. И сделать это сложнее, чем разрешить свободную продажу плодородных украинских земель иностранным инвесторам. Поэтому второй способ увеличения ВВП представляется куда более сложно реализуемым, чем первый, хотя, конечно, нельзя говорить о полной безнадежности проекта.Есть и третий способ – демонополизация рынка жилищно-коммунальных услуг, в первую очередь энергетики. Сегодня украинцы все больше и больше платят за газ, за электроэнергию, но при этом компании, являющиеся поставщиками газа и электроэнергии, по сути, могут быть названы монополистами. Они вольны определять стоимость поставляемых товаров, у них нет никаких конкурентов, которые бы могли добиваться снижения цен на газ и электричество.В результате не только рядовые граждане – физические лица, но и мелкие и средние предприниматели с трудом могут оплачивать растущие тарифы. И здесь стоит отметить, что для бизнеса высокие тарифы на электричество и газ являются прямым препятствием для масштабирования, развития, поскольку многие предприниматели просто не найдут средства для оплаты предоставляемых услуг при попытке расширения своего бизнеса.Цены на электричество и газ должны соответствовать спросу, что позволит значительно улучшить ситуацию с потреблением названных ресурсов. И украинский бизнес тогда сможет вздохнуть спокойно, а не выживать, выплачивая неподъемные деньги естественным монополиям. Но действующие власти страны данный вопрос почему-то обходят стороной, по крайней мере, обращаются к нему гораздо менее охотно, чем к обсуждению темы продажи земли. Ведь еще и Запад настаивает на повышении цен на газ для населения, на что украинское правительство пыталось не соглашаться, прекрасно понимая, что рост тарифов ЖКХ станет очередной бомбой замедленного действия.С газом все гораздо сложнее, чем с электроэнергией. Дело в том, что основную часть газа Украина получает из России и здесь все в большой степени зависит от того, какие политические отношения складываются между двумя государствами. Пока Россия еще не обрезала газ Украине, но если обрежет, то для Киева наступят очень печальные времена.Еще одна серьезная проблема – устарелость инфраструктуры. На Украине ситуация с жилищным строительством, особенно с коммуникациями, подводящими газ, свет, воду в жилые дома, еще более плачевная, чем в российской провинции.Но, с другой стороны, модернизация жилищно-коммунальной инфраструктуры является одним из наиболее эффективных способов приобретения денежных средств внутри самой страны, поскольку предприятия, получающие заказы на то же производство труб, различных компонентов коммуникаций, будут работать и реализовывать свою продукцию на Украине, и покупатель у этой продукции будет, причем гарантированный.Одна из главных бед современной Украины – отсталость тех отраслей промышленности, которые до 1991 года считались определяющими в украинской экономике. В первую очередь речь идет о металлургии и машиностроении. Украина всегда славилась своими металлургическими предприятиями. Так повелось еще с дореволюционных времен, а в советский период истории Украинская ССР переживала бурную индустриализацию.В целом ряде городов союзной республики возникли мощные металлургические предприятия. Развивалось и машиностроение. Однако распад Советского Союза повлек за собой ослабление существовавших экономических связей между союзными республиками. В Киеве с ужасом увидели, что Запад отнюдь не спешит покупать украинскую продукцию. Тем не менее, постсоветской Украине удавалось дрейфовать на фундаменте, заложенном в советский период.Все стало стремительно меняться после 2014 года. Ссора с Россией и введение санкций на украинскую продукцию привели к тому, что по целому ряду направлений украинские предприятия просто не смогли работать. Тридцать постсоветских лет никто не занимался вопросами модернизации украинской металлургии, машиностроительной отрасли. Поэтому сегодня продукция украинских металлургических предприятий, точнее тех из них, что еще продолжают функционировать, оказывается все менее конкурентоспособной на международных рынках.Как современной Украине вытянуть конкуренцию с тем же Китаем, с Бразилией? У Киева пока нет реальных возможностей для модернизации металлургической отрасли. И это если не говорить уже о высокотехнологичных отраслях промышленности. Единственной из них, еще сохраняющей какие-то перспективы, является оборонная промышленность, фундамент которой также закладывался в советское время.Украинская «оборонка» имеет надежных клиентов в странах «третьего мира», прежде всего на Африканском континенте и в Южной Азии. Поэтому многие эксперты убеждены, что если у современной украинской промышленности и есть какая-то отрасль, которую можно назвать флагманом, то это – оборонная промышленность. Рынок оружия до сих пор приносит Киеву неплохую прибыль и чтобы не остаться без нее, современной Украине необходимо и далее развивать свой военно-промышленный комплекс.Другое дело, что в развитии украинской оружейной промышленности не заинтересован Запад. В странах «третьего мира» украинское оружие, как и китайское, к слову, пользуются широкой востребованностью именно по причине более низкой стоимости, чем оружие американского или европейского производства.Украину, конечно, нельзя назвать серьезным конкурентом США или Франции на мировом рынке оружия, но каких-то покупателей в конкретных направлениях она все же оттягивает. Поэтому украинскому правительству нужно сохранять самостоятельность в вопросе будущего оружейной промышленности. Другое дело, что в стране, фактически находящейся под «внешним управлением» США, о независимости правительства говорить не приходится. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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