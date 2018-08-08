«Маниакальное стремление сдержать Трампа»: почему в конгрессе США выступают за новые санкции против России

Стремясь ужесточить санкции в отношении Москвы, Соединённые Штаты только провоцируют её на конфликт. Об этом RT заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В Совфеде убеждены, что американцы увлеклись политикой ограничений в отношении других стран и это подталкивает мир к новой холодной войне. Ранее в сенате США Россию назвали в числе «государств-спонсоров международного терроризма». Конгрессмены разработали законопроект, предусматривающий введение новых санкционных мер, которые могут затронуть российские банки, нефтедобывающие компании и военный сектор

В Москве высказывают опасения, что санкционная спираль США в отношении России может продолжить закручиваться. Ранее американские сенаторы отнесли Российскую Федерацию к «государству — спонсору международного терроризма».

Группа сенаторов разработала новый законопроект, в котором призывает президента Трампа «поддержать усилия по противодействию вмешательству российского правительства и прочих иностранных игроков в деятельность госучреждений Соединенных Штатов, а также в демократические процессы в стране».

Помимо этого, сенаторы подчёркивают, что нужно «публично призвать Россию вернуть Крым под контроль Украины, отказаться от поддержки сепаратистского насилия на востоке Украины и перестать поддерживать президента Сирии Башара Асада».

В законодательном проекте, опубликованном на официальном сайте верхней палаты конгресса США, говорится также о запрете всех транзакций таких банковских структур, как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк и Промсвязьбанк.

«Абсолютно аморально»

«Во-первых, на паранойю не стоит реагировать, — сказал RT первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.—Обвинять страну, которая единственная реально боролась с терроризмом, по сути сломала хребет ИГ* и спасла целое государство — САР, в спонсорстве терроризма, абсолютно аморально».

Джабаров полагает, что американцы увлеклись в своих санкционных усилиях и переступили некую грань, которую нельзя переступать в международных отношениях.

«К чему они подталкивают Россию, к прямому конфликту? Они же понимают, что этот конфликт будет смертельным для всех. Нет, чтобы искать точки соприкосновения — они все только обостряют», — говорит Джабаров.

Российский парламентарий полагает, что в преддверии выборов в конгресс американцы «забыли все рамки приличия». «Они обвиняют Россию в том, в чём должны обвинять сами себя, — убежден парламентарий. — Пусть они вспомнят, как создавали «Аль-Каиду»**, как создавали так называемую сирийскую оппозицию, а, по сути, террористические бригады, которые боролись не только с режимом Асада, и со всеми, с кем только можно. А то, что они коснулись личности нашего президента – это вообще недопустимо».

В свою очередь председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий считает, что новаяинициатива сенаторов США — явная демонстрация излюбленного приёма американского истеблишмента «хвост виляет собакой».

«В своём маниакальном стремлении по сдерживанию президента Трампа законодатели Соединенных Штатов договорились до того, что, дескать, Россия является спонсором терроризма, — сказал депутат. — При этом со счётов абсолютно сбрасываются те факты, что именно США в результате своей преступной политики на Ближнем Востоке фактически способствовали появлению Аль-Каиды, ИГ и Джабхат ан-Нусры***».

По его словам, против России ведётся новая холодная война, причем гораздо более жёсткая и беспринципная, чем во времена СССР.

«В запале внутриполитической борьбы или ради установления собственной гегемонии, за океаном готовы намеренно искажать образ нашей страны в мире, — сказал Слуцкий. — Однако мы рассчитываем на прозрение Европы. Евросоюз, к которому также апеллируют авторы законопроекта, не должен, как и в случае отказа от возобновления антииранских санкций, поддерживать ужесточение санкционного режима против РФ».

Новый санкционный пакет

Инициатива сенаторов США вполне может обрести силу закона, считает замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

«Это сейчас неотъемлемая часть дипломатической практики и риторики в США, и не удивительно, что, скорее всего, они подготовят новый пакет санкций, — полагает политолог-международник. — Не факт, что именно эта редакция будет финальной, но было очевидно, что санкционный режим продолжится, потому что это — следование долгосрочным геополитическим и геоэкономическим задачам США. Но для того, чтобы их ввести необходим формальный повод. Как мы видим, их предостаточно — это и ситуация в Сирии, где у нас совершенно разные интересы, и ситуация на Украине».

Данюк уверен, что в настоящее время именно антироссийская тематика является главным вопросом не только внешней, но и внутренней политики Америки.

«Попытки задушить нашу страну продолжатся, им не выгодна наша кооперация с Европой в сфере энергетике, высоких технологий и промышленного производства, и в этом контексте, они будут пытаться, чтобы наши банки, наши капиталы и компании которые выходят на мировые рынки, подвергались карательным и ограничительным мерам», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что до сих пор не был стопроцентно применён принцип экстерриториальности, согласно которому под санкции будут попадать не только отечественные компании и госкорпорации, но и те компании, которые сотрудничают с нашим бизнесом и государством, и при этом имеют юрисдикцию третьих стран.

Против России

Свой антироссийский законопроект группа сенаторов внесла за три с лишним месяца до выборов в конгресс. Сенаторы представляющие в конгрессе США обе партии, предложили законопроект, который «позволил бы наложить более жесткие санкции на Россию, если она будет продолжать вмешиваться в выборы в США», передает издание Usa Today.

Соавторами законопроекта являются республиканцы Линдси Грэм, Джон Маккейн и Кори Гарднер, а также демократы —Боб Менендес, Бен Кардин и Жанна Шахин.

По словам одного из инициаторов законопроекта, сенатора Грэма, чьи слова приводит официальный интернет-ресурс Сената США, «цель их инициативы — наложить сокрушительные санкции и другие меры против «России до тех пор, пока она не прекратит свое существование и не перестанет вмешиваться в избирательный процесс США, не остановит кибератаки в отношении инфраструктуры США, не покинет Украину и не прекратит усилия по созданию хаоса в Сирии».

Еще один соавтор антироссийского закона, сенатор Гарднер отметил, что «если Россия существенно не изменит свою линию поведения, то США не стоит более повторять ошибки прошлых администраций в их стремлении нормализовать отношения со страной, которая продолжает представлять серьезную угрозу Соединенным Штатам и их союзникам».

Содержание антироссийского законопроекта

Подробности законопроекта изложены на официальном портале верхней палаты конгресса США. Проект нового закона оговаривает следующие ключевые положения, касающиеся России.

Законопроект предусматривает снижение зависимости некоторых стран НАТО от российской военной техники. Также он призван оказать давление на российское правительство с тем, чтобы остановить его вмешательство в международные усилия по расследованию случаев использования химического оружия, а также серьезным образом наказать российское правительство «за производство и использование химического оружия».

Новая инициатива предписывает санкции в отношении политических деятелей, олигархов и других лиц, которые якобы прямо или косвенно способствуют незаконной и коррупционной деятельности «по поручению» президента РФ Владимира Путина.

Предусматривает новый санкционный проект закона и секторальные санкции в отношении любого лица в Российской Федерации, «имеющего склонность поддерживать или облегчать злонамеренную кибердеятельность». Предполагается также и запрет на выдачу лицензий для граждан Соединенных Штатов с целью их участия в деятельности, связанной с некоторыми проектами по добыче нефти на территории Российской Федерации.

Также новый законопроект предполагает создание некоего национального центра реагирования на «гибридные» угрозы, исходящие от России и ограничение Москвы в действиях по линии Интерпола.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.