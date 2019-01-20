«Маниакальная идея»: кому в Эстонии мешает Петербург

В Эстонии предложили разместить на своей территории ракеты и нацелить их на Санкт-Петербург для «сдерживания России». С такой инициативой выступил журналист Вахур Коортис, передает ФАН.

Он также считает нужным отправить эстонские военные корабли на препятствование движению и захват судов российского торгового флота в Балтийском море. В целом, по словам журналиста, Таллин должен разработать «резервный план» по сдерживанию Москвы, чтобы за нападение на Эстонию Россия заплатила «слишком высокую цену».

Выбор Петербурга как приоритетной цели для эстонских ракет обусловлен, по мнению журналиста, размещением там стратегически важных целей, среди которых — штабы Западного военного округа РФ и Военно-морского флота России. Угроза нанесения удара по этим объектам, указал Коортис, окажет «серьезное психологическое давление» на Кремль, передает НСН.

В ответ на это член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич указал, что предложения Кооритса никак не связаны с реальным положением дел.

«Эстонский гражданин Вахур Кооритс, призывая разместить на территории своей страны ракеты, способные поразить Санкт-Петербург, по определению не может считаться журналистом.

Это — настоящий провокатор.

Предназначение журналиста — передавать информацию, делая это максимально правдиво, а не выступать с безответственными заявлениями. При этом Вахур Кооритс даже не понимает, к чему могут привести его предложения в случае их реализации. Надеюсь, что те, кто принимают решения в Эстонии, реально оценивают ситуацию», — пояснил сенатор.

В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов предложил отправить эстонского журналиста на медицинское обследование, передает РИА «Новости».

«Журналиста, скорее всего, надо проверить с медицинской точки зрения, все ли у него с головой в порядке. Ведь такие заявления, тем более звучащие от журналистского сообщества наших соседей они к нормальным взаимоотношениям не приведут… Надо еще рассмотреть, может ли он выполнять свои функциональные обязанности», — подчеркнул парламентарий.

Он также напомнил про давнюю антироссийскую ориентацию Прибалтики.

«Не удивительно, что эти страны сейчас выходят с новыми, маниакальными идеями о том, чтобы разместили такое вооружение и технику для того, чтобы, как он (журналист) сообщил, (быть) в готовности поразить, уничтожить Санкт-Петербург. Россия — это миропорядок, стабильность и безопасность», — резюмировал член нижней палаты парламента.

В ноябре прошлого года

в ходе 37-й сессии Балтийской ассамблеи, прошедшей в Вильнюсе, была принята резолюция, в которой содержится пункт о том, что Латвия, Литва и Эстония должны расширить сотрудничество в сфере обороны.

В документе также предлагалось создать условия для более легкого передвижения вооруженных сил союзников по воздуху, суше и морю в связи с необходимостью «противостоять угрозам» со стороны России.

«Важно, чтобы со стороны НАТО следовала защитная реакция на угрозы, возникающие в связи с провокационными действиями российских вооруженных сил. Россия неоднократно нарушала воздушное пространство стран Балтии, проводила крупномасштабные учения у границ региона и отрабатывала военные сценарии наступления на западном направлении», — указывалось в тексте.

Месяцем ранее американское аналитическое издание The National Interest со ссылкой на доклад аналитического оборонного центра в Эстонии писало, что противовоздушная оборона стран Прибалтики слишком слаба, чтобы остановить Россию или защитить прибывшее подкрепление НАТО.

Эстония, Латвия и Литва невелики, как и их вооруженные силы, отмечало издание. Немногочисленные войска и самолеты НАТО в настоящее время дислоцированы на местах, однако они просто «лежачие полицейские», поэтому, в случае потенциального вторжения на территорию стран, Прибалтике понадобится дополнительная помощь от Североатлантического альянса.

В распоряжении российских войск около 27 боевых эскадрилий в Западном военном округе, писало The National Interest. Помимо этого, ВКС России имеют дополнительные самолеты, базирующиеся в соседних регионах, которые могли бы увеличить российскую авиацию до нескольких сотен самолетов, отмечало издание.