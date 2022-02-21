Маневры российских войск у границы с Украиной обошлись в сотни миллиардов рублей • 164 • Аналитика В последние несколько месяцев были зафиксированы беспрецедентные масштабы переброски российских войск и техники из регионов к границам Украины. По данным иностранных экспертов, на запад было стянуто более 150 тыс. человек, что, по некоторым оценкам, составляет до 70% всех боевых частей Российской армии. Боевые подразделения подтягивались даже с Дальнего Востока, что подчёркивало чрезвычайный характер происходящего. Сюжет: Украинский кризис, Армия Принесут ли эти манёвры политические дивиденды, покажет время, а вот гигантские финансовые затраты для их проведения уже очевидны. Кадры масштабной переброски военной техники в сторону западных границ активно распространялись в различных социальных сетях. Трафик действительно впечатляющий. По дорогам тянулись бесконечные вереницы военных «Уралов». На видео в соцсетях попали и многочисленные железнодорожные эшелоны с самой разнообразной военной техникой – танками, тактическими ракетными комплексами, реактивными системами залпового огня, лёгкой бронированной техникой, инженерными машинами, военными грузовиками, полевой артиллерией и пр. Только в Белоруссию Россия перебросила порядка 200 эшелонов с военной техникой и военнослужащими. Железнодорожные составы в среднем насчитывали по 50 вагонов. Однако уже объявлено, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращаться к местам постоянной дислокации. То есть активная фаза российских военных учений у границ Украины вроде бы завершена. Но это даёт начало новому процессу переброски войск. То есть автоколонны и железнодорожные эшелоны потянутся теперь в обратном направлении. Железные мускулы Почему появилась необходимость провести такую глобальную переброску войск с одного конца страны на другой и обратно, официально не говорится. Первоначально сообщалось, что перебрасываемая в западную часть России военная техника будет развёрнута на границе с Украиной из-за риска того, что ВСУ могут напасть как на Донбасс, так и на Крым. Затем это объяснялось участием в серии учений на территории России и Белоруссии. Какие цели действительно преследовало военное командование, до конца не понятно. Возможно, это была генеральная репетиция действий в случае обострения обстановки на границе с Украиной и заодно проверка реакции Запада. Или наступление, как говорят многочисленные иностранные политики, действительно планировалось, но что-то его сдержало, например изменение оценки возможностей украинской армии, угроза санкционного давления, прогнозы внутриполитического коллапса в самой России из-за неготовности россиян к большой войне с Украиной. Оценить количество сконцентрированных на украинских границах войск можно только по публикациям в иностранных СМИ, по информации в соцсетях, а также по вброшенным из-за кордона спутниковым снимкам, на которых можно рассмотреть концентрацию российских войск на приграничных полигонах. Новые полевые лагеря появились и в Брянской, и в Курской, и в Ростовской областях, на территории Крыма. Ряд западных СМИ сообщили, что Россия разместила вдоль украинской границы 90–95 батальонных тактических групп (около 50 тыс. бойцов). На оперативные аэродромы Крыма массово перебрасывались фронтовая авиация и вертолёты из всех военных округов. Также официально было объявлено, что в море в полном составе вышли все боеготовые корабли Черноморского флота, на учения выдвинулись корабли и других флотов и начали переходы в сторону Чёрного моря. Информацию о последней переброске войск фактически засекретили, и детально относительно состава войск Минобороны РФ так ничего и не сообщило. Но, по разным оценкам, к западным границам России действительно было стянуто от 40 до 70% всех боеготовых частей. При этом остаются открытыми вопросы: насколько оголились восточное и центральноазиатское направления, за которые отвечают Восточный и Центральный военные округа, откуда происходила массовая переброска войск? Насколько быстро войска могли вернуться на свои участки ответственности в случае обострения обстановки в этих непростых регионах? Ещё один важный вопрос: во сколько обошлись такое массовое перемещение войск и содержание их в полевых лагерях? Для сравнения: на содержание 120-тысячного контингента коалиционных сил в Афганистане расходовалось 300 млн долларов в сутки. Содержание сопоставимой по размерам группировки российских войск оценивается в сумму порядка 800 млн рублей в сутки. Это гораздо скромнее – почти в 30 раз меньше, чем тратила коалиция. Во многом это из-за того, что на комфорте бойцов в Российской армии традиционно принято экономить. Напомним, что войска были развёрнуты на многочисленных военных полевых лагерях, личный состав зимой жил в палатках с печным отоплением, что не предполагает огромных трат. А вот на технике экономить сложнее – для передвижений ей нужны ГСМ. Эксперты считают, что только по этой статье на нынешние учения ушёл миллиард рублей. Но техника потребует и отложенных расходов: в полевых условиях происходит значительный расход ресурса боемашин. Например, такая жёсткая эксплуатация значительно сократит промежуток между ремонтами участвующих в учениях зенитных ракетных комплексов С-400 (рыночная цена только одного полкового комплекта составляет более 30 млрд рублей). Помимо них на учения массово перебрасывались авиация, танки, артиллерия, сложная аппаратура связи и радиоэлектронной борьбы. Стоимость снижения ресурса техники вследствие более интенсивной эксплуатации оценивается экспертами в несколько сотен миллиардов рублей. Скрытые расходы Из социальных сетей известно, что на эти учения отправляли преимущественно контрактников, которым положены командировочные, или так называемые полевые. Это порядка 300 рублей на человека за каждый день нахождения, но оговаривается, что эта сума снижается до 100 рублей, если на месте организовано питание. По самым скромным подсчётам, на дополнительные денежные выплаты ежедневно тратилось от 15 млн рублей. При этом организация полноценного питания на полигонах тоже предполагает многомиллионные траты, которые ложатся на военный бюджет. Астрономические суммы списываются и на железнодорожные перевозки. Известно, что в ноябре прошлого года военное ведомство провело закрытый конкурс на «оказание услуг по выполнению воинских грузовых перевозок в прямом международном железнодорожном сообщении для нужд Минобороны в 2021–2022 годах», начальная цена лота составила более 854 млн рублей. По всей видимости, большая часть названной суммы была потрачена именно во время этих учений. При этом гружённые тяжёлой техникой эшелоны значительно увеличили износ транспортной инфраструктуры. Тяжёлая гусеничная и даже колёсная техника также не добавляет прочности дорогам общественного пользования. Появление колеи на асфальтовых дорогах после прохождения нескольких военных автоколонн – обычное дело. Какой ущерб был нанесён и кто в конечном счёте за это будет платить – непонятно. Анатолий Цыганок, руководитель Центра военного прогнозирования Анатолий Цыганок, руководитель Центра военного прогнозирования – Подобные учения всегда являются весьма затратными, но когда речь идёт о безопасности страны, деньги обычно не считают. Все расходы наверняка будут списаны на плановую боевую подготовку. В таких манёврах есть большие плюсы, ведь это держит Вооружённые силы в тонусе. В то же время ситуация с регулярными учениями возле границ Украины очень напоминает произошедшее перед войной с Грузией. Тогда также перебрасывалось большое число войск на границу, отрабатывались различные сценарии действий. С другой стороны, такая демонстрация силы – действенный метод для предотвращения войны. Сразу всем стало понятно, что обострение в Донбассе, усиливающиеся обстрелы со стороны ВСУ не остаются без внимания и политического, и военного руководства страны. Зеленский решил создать ядерную бомбу Тем временем Объявлено, что все участвующие в учениях войска будут постепенно возвращаться к местам постоянной дислокации, но на украинском направлении остаётся достаточно войск. Напомним, что в последнее время Россия нарастила на границе с Украиной масштабную группировку. Самое крупное формирование – 8-я гвардейская армия (около 20 тыс. человек). Костяк армии составила вновь сформированная 150-я мотострелковая дивизия с местом дислокации в Новочеркасске (Ростовская область). В состав армии также включены мотострелковая, артиллерийская, ракетная и разведывательная бригады, бригада противовоздушной обороны, части радиоэлектронной борьбы и материально-технического обеспечения. Кроме того, на юго-западном направлении развёрнуты ещё две новые мотострелковые дивизии: 144-я в Смоленске и 3-я с местами дислокации в Белгородской и Воронежской областях. Это огромная масса войск, десятки тысяч бойцов и единиц техники. Объяснялась такая милитаризация региона тем, что после 2014 года появилась необходимость прикрыть огромные участки на границе с Украиной, которые ранее оставались беззащитными. По оценкам экспертов, концентрация войск на юго-западе будет наращиваться и сюда продолжат регулярно перебрасывать личный состав и военную технику из других регионов в рамках различных учений. В целом за последние пять лет в ЮВО прошло более 4 тыс. командно-штабных и тактических учений. Дрова, ремонты, ГСМ Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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