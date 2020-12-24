«Маневрировать ядерными силами»: как новый двигатель усилит боевой потенциал бомбардировщика ПАК ДА

В 2021 году в России начнутся испытания двигателя для перспективного стратегического бомбардировщика ПАК ДА. Об этом сообщил управляющий директор «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев. Первый полёт ПАК ДА с силовым агрегатом запланирован на 2025—2026 год. Ожидается, что самолёт сможет находиться в воздухе до 30 часов. По мнению экспертов, новый бомбардировщик будет обладать существенно большими боевыми возможностями по сравнению с предшественниками.

Управляющий директор «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев сообщил о старте в 2021 году стендовых испытаний силовой установки для перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).

«В этом году первый двигатель «в железе» изготовлен, (он. — RT) находится на сборке. До конца года двигатель будет собран для начала стендовых испытаний. В течение 2021 года первый перспективный двигатель будет проходить стендовые испытания с целью отработки параметров, заданных в техническом задании Минобороны», — передаёт РИА Новости слова Соболева.

В планах самарской компании — изготовить несколько образцов силового агрегата для ПАК ДА. Работы будут проводиться в кооперации с другими предприятиями.

«Эта широкая кооперация позволила нам в достаточно короткие сроки завершить разработку чертежей, документация была фактически завершена в этом году, и параллельно изделие проектировалось уже полностью в цифре, что позволило оперативно запустить производство первого опытного образца», — отметил Соболев.

В свою очередь, генеральный конструктор «ОДК-Кузнецов» Павел Чупин заявил журналистам, что испытания новой силовой установки, скорее всего, пройдут и на летающей лаборатории.

«Что касается летающей лаборатории, то фактически нормативная документация подразумевает проведение испытаний двигателя как на летающей лаборатории, так и на специальных стендах ТБК — это термобарокамера, которая воспроизводит высотные условия», — заявил Чупин.

Двигатели Ту-160

© Ростех

«Нести как можно больше оружия»

ПАК ДА представляет собой перспективный малозаметный комплекс, который создаётся для нужд дальней авиации РФ. В настоящее время на вооружении данного формирования стоят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Как полагают эксперты, ПАК ДА будет постепенно вытеснять советские машины из парка ВКС. Известно, что в планах военных в перспективе заменить Ту-160 и Ту-95МС.

Сверхзвуковой ракетоносец Ту-160

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Новый стратегический самолёт получит более серьёзные боевые возможности, чем предшественники, за счёт широкого применения радиопоглощающих материалов, новых систем вооружения, механизмов и силовых агрегатов.

Например, в Минобороны РФ ожидают, что ПАК ДА будет обладать значительным объёмом полезной нагрузки, сможет продолжительное время находиться в воздухе, будет способен приземляться и взлетать практически с любых аэродромов.

«Он должен как можно дольше барражировать, находиться на дежурстве в воздухе, взлетать и садиться с практически любых аэродромов, иметь хорошую грузоподъёмность, чтобы нести как можно больше оружия, быть незаметным. А требования, скажем, к скорости полёта уже не так актуальны при наличии новых характеристик у авиационных средств поражения», — заявил в 2016 году замминистра обороны РФ (сейчас — вице-премьер) Юрий Борисов.

Главный разработчик нового стратегического самолёта — ПАО «Туполев». В 2019 году представители Минобороны РФ утвердили окончательный эскиз ПАК ДА. Кроме того, уже согласованы все характеристики машины и подписаны контракты, необходимые для запуска производства опытных образцов.

Первый полёт новейшего авиационного комплекса должен состояться в 2025—2026 годах. Старт серийного производства на Казанском авиазаводе запланирован на 2028—2029 годы. При этом на вооружение ВКС машина может быть принята до 2027 года.

Как заявил ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с военными и руководителями авиационной отрасли, разработка ПАК ДА — это дорогостоящий, чрезвычайно сложный, но необходимый проект. По словам главы государства, Россия не может «бесконечно» продлевать сроки эксплуатации имеющейся техники.

«Перспективная работа»

Как указывают эксперты, ключевую роль в успешной реализации ПАК ДА должна сыграть разработка двигателя, который упоминается в СМИ под наименованием «изделие РФ».

На сегодняшний день информация о характеристиках нового двигателя весьма скупая. Тем не менее известно, что основная и дублирующая электронные системы агрегата двигателя позволят ПАК ДА совершать полёты продолжительностью до 30 часов.

«Такая продолжительность полёта позволит нести боевое дежурство в разных районах Мирового океана. Чем дольше стратегический бомбардировщик способен находиться в воздухе, тем выше его боевая устойчивость», — подчеркнул в комментарии RT редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин.

Эскизное изображение ПАК ДА

© YouTube / КИНОКОМПАНИЯ ОФИЦЕРЫ ВКС и ВМФ РОССИИ

По мнению специалистов, создание новой силовой установки — огромный вызов для «ОДК-Кузнецов». В то же время данная компания обладает необходимыми компетенциями для совершения научно-технологического прорыва, так как уже несколько десятилетий специализируется на модернизации агрегатов для отечественных стратегических самолётов.

«Думаю, что новый двигатель для ПАК ДА — это решаемая задача для «ОДК-Кузнецов». Хороший знак, что самарское предприятие начало поставки НК-32-02 для Ту-160. Эти двигатели изготавливаются с использованием новых материалов, имеют новый газогенератор. В итоге топливную эффективность удалось повысить на 10—15%», — отметил Литовкин.

По мнению эксперта, в основу «изделия РФ» легли наработки по модернизации НК-32. Предположение Литовкина подтверждается заявлением Павла Чупина о том, что коллектив «ОДК-Кузнецов» планирует вскоре завершить научно-исследовательские работы по разработке перспективного газогенератора для двигателя нового поколения в классе тяги 18—24 тонн-сил. Силовая установка будет использоваться в дальней и военно-транспортной авиации.

«Перспективная работа, которая у нас сейчас ведётся, — это работа над двухвальным газогенератором для двигателей следующего поколения. Это газогенератор в том же классе тяги, что и газогенератор для НК-32... Проект по перспективному газогенератору сейчас рассчитан до конца 2022 года», — рассказал Чупин.

Эксперты полагают, что двигатель, над которым трудятся самарские конструкторы, позволит ПАК ДА подниматься в ближний космос и быстро разгоняться. В то же время «изделие РФ» по ряду важных характеристик будет отличаться от предшественника из-за отсутствия необходимости развивать сверхзвуковую скорость.

Также аналитики не исключают, что для ПАК ДА могут быть позаимствованы некоторые элементы из семейства двигателей ПД-14, которые создаются для гражданской и транспортной авиации. Работы по нему, как и по «изделию РФ», проводятся предприятиями Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК).

Обновлённый двигатель для дальней авиации НК-32-02

РИА Новости

© Сергей Мамонтов

«Конечно, что-то из других разработок может быть позаимствовано, но основа двигателя для ПАК ДА — это всё же НК-32, который устанавливается на Ту-160. Учитывая концепцию этого самолёта, новый агрегат должен иметь малую сигнатуру, то есть малую заметность в радиолокационном и тепловом диапазонах», — пояснил в беседе с RT эксперт Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев.

Аналитик полагает, что появление ПАК ДА позволит Москве «быстро маневрировать стратегическими ядерными силами» и наносить удары, не входя в пределы действия вражеских систем ПВО-ПРО.

«Проекту ПАК ДА уделяется большое внимание, потому что он станет важным компонентом ядерной триады России. Стратегический бомбардировщик в отличие от наземной пусковой установки можно перебросить за тысячи километров. К тому же ПАК ДА — это ещё и имиджевый проект, подчёркивающий статус России как великой военной державы», — резюмировал Денисенцев.