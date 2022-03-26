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Манеры отмены: Путин обвинил Запад в дискриминации русской культуры
26 марта 2022, 02:10 • 100 • Политика
На Западе прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией. Об этом заявил Владимир Путин, который 25 марта встретился с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры, а также в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2021 год. При этом глава РФ сравнил нынешнее положение дел с тем, как нацистская Германия боролась с неугодной литературой в прошлом веке. Между тем во время открытой дискуссии с участниками встречи Владимир Путин предложил объединить дирекции Большого театра и Мариинки. Эту идею вполне позитивно воспринял директор Мариинского театра Валерий Гергиев.
Голливуд и Роулинг
В текущей ситуации, кажется, нет сферы, которая бы не была затронута политикой и разногласиями, происходящими на международной арене. Поэтому неудивительно, что даже встреча, которая прошла в День работника культуры — 25 марта, не обошлась без острых заявлений и критики в адрес западных стран, которые, по мнению Владимира Путина, занимаются «отменой» России.
— Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит, — уточнил глава РФ. — Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова. Также запрещаются и русские писатели и их книги. В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии. Мы хорошо знаем и помним из кадров кинохроники, как сжигались книги прямо на площадях.
Впрочем, от «культуры отмены» — публичного остракизма и замалчивания очевидных фактов, книг, имен исторических и современных общественных деятелей, которые не укладываются в современные шаблоны, по мнению Владимира Путина, пострадала даже создательница одного из самых популярных литературных персонажей — Гарри Поттера.
Президент РФ Владимир Путин
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
— Не так давно «отменили» и детского писателя Джоан Роулинг за то, что она — автор книг, которые разошлись по миру сотнями миллионов экземпляров, — не угодила поклонникам так называемых гендерных свобод, — заявил он.
Между тем президент раскритиковал самую мощную кузницу фильмов в мире за то, что она не уделяет должного внимания историческим фактам.
— В Голливуде, например, раз за разом выходили фильмы, в которых единственным победителем нацизма назывались Соединенные Штаты. При этом мужество и героизм, победу Красной армии, которая внесла решающий вклад, — достаточно посмотреть просто на цифры воинских подразделений, которые воевали на Восточном фронте, у Германии, — решающий вклад Красной армии просто взяли и «отменили», — добавил Владимир Путин.
— А в Японии, например, в день памяти о жертвах атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки или стыдливо молчат о том, кто же сбросил бомбы на их города, или пишут совсем уже очевидную чушь: мол, это сделали некие абстрактные союзники. В учебниках прямо об этом пишут, — также напомнил Владимир Путин.
На этом фоне глава государства вспомнил итальянского уличного художника Йорита, который недавно на фасаде одного из зданий создал портрет русского писателя Федора Достоевского, продемонстрировав таким образом, что культура — это универсальная ценность человечества.
— Это все-таки дает надежду, что именно через взаимную симпатию людей, через культуру, которая всех нас связывает и объединяет, правда, безусловно, пробьет себе дорогу, что искусство, образование, как им и должно быть, будут сеять только лишь умное, доброе и вечное, — заявил президент.
Культурный подход
После вступительного слова президента встреча перешла в формат открытой дискуссии. Лауреатами премии для молодых деятелей культуры (до 35 лет) стали артистка балета Оксана Кардаш, режиссер Дмитрий Сердюк, а также Софья Кипрская, которая была отмечена за вклад в развитие и популяризацию традиций отечественной арфовой школы.
А вот премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества были присуждены художественному руководителю Московского государственного академического детского музыкального театра им. Н.И. Сац Георгию Исаакяну, худруку Архангельского театра кукол Дмитрию Лохову и гендиректору «ХПС Придум» Никите Сазонову за создание детских и семейных музейных экспозиций.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры, а также в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2021 года
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина в беседе с «Известиями» особо отметила значимость премии за произведения для детей, которую она назвала основополагающей.
— Литература лежит в основе всего, именно поэтому премию вручают не только писателям и поэтам, но и иллюстраторам, артистам, музыкантам, театральным режиссерам, мультипликаторам, авторам ярких музейных экспозиций, ведь все они прививают детям и юношеству любовь к настоящему искусству, а значит, и к чтению, — сказала она «Известиям».
По ее мнению, премия очень важна как для оценки больших и долгих заслуг, так и для открытия новых имен и поддержки их проектов.
Владимир Путин на встрече говорил и о театре. Так, он предложил гендиректору Мариинского театра Валерию Гергиеву, который, так же как и некоторые другие члены Совета при президенте по культуре и искусству, присоединился к беседе, подумать о создании объединенной дирекции Большого театра и Мариинки.
— Вы наверняка знаете, что в свое время у нас была Дирекция императорских театров, которая позволяла заботиться о самых лучших коллективах соответствующим образом и развивать если не в одном ключе, то оказывая им поддержку таким образом, чтобы они наилучшим образом друг друга дополняли, — сказал президент.
По словам Валерия Гергиева, еще в середине 1990-x велись обсуждения объединения театров. Он считает, что создание такой дирекции «может иметь далеко идущие и самые полноценные благоприятные возможности».
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