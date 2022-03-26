Манеры отмены: Путин обвинил Запад в дискриминации русской культуры

На Западе прогрессирует дискриминация всего, что связано с Россией. Об этом заявил Владимир Путин , который 25 марта встретился с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры, а также в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2021 год. При этом глава РФ сравнил нынешнее положение дел с тем, как нацистская Германия боролась с неугодной литературой в прошлом веке . Между тем во время открытой дискуссии с участниками встречи Владимир Путин предложил объединить дирекции Большого театра и Мариинки . Эту идею вполне позитивно воспринял директор Мариинского театра Валерий Гергиев.

Голливуд и Роулинг

В текущей ситуации, кажется, нет сферы, которая бы не была затронута политикой и разногласиями, происходящими на международной арене. Поэтому неудивительно, что даже встреча, которая прошла в День работника культуры — 25 марта, не обошлась без острых заявлений и критики в адрес западных стран, которые, по мнению Владимира Путина, занимаются «отменой» России.

— Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит, — уточнил глава РФ. — Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова. Также запрещаются и русские писатели и их книги. В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии . Мы хорошо знаем и помним из кадров кинохроники, как сжигались книги прямо на площадях.

Впрочем, от «культуры отмены» — публичного остракизма и замалчивания очевидных фактов, книг, имен исторических и современных общественных деятелей, которые не укладываются в современные шаблоны, по мнению Владимира Путина, пострадала даже создательница одного из самых популярных литературных персонажей — Гарри Поттера .

Президент РФ Владимир Путин Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

— Не так давно «отменили» и детского писателя Джоан Роулинг за то, что она — автор книг, которые разошлись по миру сотнями миллионов экземпляров, — не угодила поклонникам так называемых гендерных свобод, — заявил он.

Между тем президент раскритиковал самую мощную кузницу фильмов в мире за то, что она не уделяет должного внимания историческим фактам.

— В Голливуде, например, раз за разом выходили фильмы, в которых единственным победителем нацизма назывались Соединенные Штаты . При этом мужество и героизм, победу Красной армии, которая внесла решающий вклад, — достаточно посмотреть просто на цифры воинских подразделений, которые воевали на Восточном фронте, у Германии, — решающий вклад Красной армии просто взяли и «отменили», — добавил Владимир Путин.

— А в Японии, например, в день памяти о жертвах атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки или стыдливо молчат о том, кто же сбросил бомбы на их города , или пишут совсем уже очевидную чушь: мол, это сделали некие абстрактные союзники. В учебниках прямо об этом пишут, — также напомнил Владимир Путин.

На этом фоне г лава государства вспомнил итальянского уличного художника Йорита, который недавно на фасаде одного из зданий создал портрет русского писателя Федора Достоевского , продемонстрировав таким образом, что культура — это универсальная ценность человечества.

— Это все-таки дает надежду, что именно через взаимную симпатию людей, через культуру, которая всех нас связывает и объединяет, правда, безусловно, пробьет себе дорогу , что искусство, образование, как им и должно быть, будут сеять только лишь умное, доброе и вечное, — заявил президент.

Культурный подход

После вступительного слова президента встреча перешла в формат открытой дискуссии. Л ауреатами премии для молодых деятелей культуры (до 35 лет) стали артистка балета Оксана Кардаш, режиссер Дмитрий Сердюк, а также Софья Кипрская , которая была отмечена за вклад в развитие и популяризацию традиций отечественной арфовой школы.

А вот премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества были присуждены художественному руководителю Московского государственного академического детского музыкального театра им. Н.И. Сац Георгию Исаакяну, худруку Архангельского театра кукол Дмитрию Лохову и гендиректору «ХПС Придум» Никите Сазонову за создание детских и семейных музейных экспозиций.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с лауреатами премий президента для молодых деятелей культуры, а также в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2021 года Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина в беседе с «Известиями» особо отметила значимость премии за произведения для детей, которую она назвала основополагающей .

— Литература лежит в основе всего, именно поэтому премию вручают не только писателям и поэтам, но и иллюстраторам, артистам, музыкантам, театральным режиссерам, мультипликаторам, авторам ярких музейных экспозиций , ведь все они прививают детям и юношеству любовь к настоящему искусству, а значит, и к чтению, — сказала она «Известиям».

По ее мнению, премия очень важна как для оценки больших и долгих заслуг, так и для открытия новых имен и поддержки их проектов.

Владимир Путин на встрече говорил и о театре. Так, он предложил гендиректору Мариинского театра Валерию Гергиеву, который, так же как и некоторые другие члены Совета при президенте по культуре и искусству, присоединился к беседе, подумать о создании объединенной дирекции Большого театра и Мариинки .

— Вы наверняка знаете, что в свое время у нас была Дирекция императорских театров, которая позволяла заботиться о самых лучших коллективах соответствующим образом и развивать если не в одном ключе, то оказывая им поддержку таким образом, чтобы они наилучшим образом друг друга дополняли, — сказал президент.