«Мандат на войну»: Киев негодует из-за признания Россией выборов в Донбассе

В Киеве возмущены заявлением России по Донбассу и признанием выборов в ЛНР и ДНР.

Россия официально признала выборы в ДНР и ЛНР на заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Это вызвало приступ гнева со стороны Украины. Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко опубликовала по этому поводу в Facebook сообщение, полное возмущения и негодования.

Она пишет, что выборы в Донбассе противоречат букве и духу Минских соглашений, в то время как официальный Киев уже больше 4 лет не выполнил ни одного из взятых на себя обязательств. Кроме того, не вспомнила Геращенко и причину проведения выборов - убийство украинскими спецслужбами главы ДНР Александра Захарченко.

Зато вице-спикер украинского парламента в очередной раз обвинила Россию в выдаче «мандата на войну» на Украине, которую Россия якобы уже давно объявила Киеву. Почему тогда Украина продолжает активно торговать с Москвой несмотря на все это, тоже осталось за рамками сообщения.