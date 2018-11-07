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«Мандат на войну»: Киев негодует из-за признания Россией выборов в Донбассе

07 ноября 2018, 01:09  •  39 • Политика
В Киеве возмущены заявлением России по Донбассу и признанием выборов в ЛНР и ДНР.
Россия официально признала выборы в ДНР и ЛНР на заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Это вызвало приступ гнева со стороны Украины. Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко опубликовала по этому поводу в Facebook сообщение, полное возмущения и негодования.
Она пишет, что выборы в Донбассе противоречат букве и духу Минских соглашений, в то время как официальный Киев уже больше 4 лет не выполнил ни одного из взятых на себя обязательств. Кроме того, не вспомнила Геращенко и причину проведения выборов - убийство украинскими спецслужбами главы ДНР Александра Захарченко.
Зато вице-спикер украинского парламента в очередной раз обвинила Россию в выдаче «мандата на войну» на Украине, которую Россия якобы уже давно объявила Киеву. Почему тогда Украина продолжает активно торговать с Москвой несмотря на все это, тоже осталось за рамками сообщения.
«Украинская сторона заявляет: РФ, которая дала старт псевдовыборам в оккупированном Донецке и Луганске, «выборам», которые противоречат букве и духу минских соглашений, сегодня выдала этим заявлением мандат на войну, которую она давно объявила Украине», - написала политик в соцсети.

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