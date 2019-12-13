Мандат на брексит: консерваторы одержали победу на выборах в Великобритании

Консервативная партия Великобритании одержала победу на выборах в палату общин с большим перевесом — по предварительным данным, у тори 364 депутатских кресла из 650, тогда как их ближайшие конкуренты, лейбористы, потеряли почти 60 мест и будут представлены лишь 203 парламентариями. Таким образом, консерваторы получили большинство, которое позволит им проводить политику без оглядки на другие партии. По словам премьер-министра Бориса Джонсона, Соединённое Королевство покинет ЕС к 31 января 2020 года. По мнению экспертов, в таком составе парламент быстро проведёт все необходимые процедуры, разногласия по которым и привели к досрочным выборам. Теперь следует ожидать, что консервативное правительство продолжит антироссийскую линию на внешнеполитической арене, предупредили аналитики.

В Великобритании прошли досрочные выборы в парламент. Основное противостояние разгорелось между двумя основными партиями страны — Консервативной (КП) и Лейбористской (ЛП).

Согласно предварительным итогам голосования, консерваторы, возглавляемые действующим премьер-министром Борисом Джонсоном, одержали уверенную победу — 364 мандата из 650 в палате общин.

Таким образом, они взяли большинство мест в парламенте, что позволяет тори полностью контролировать процесс выхода страны из Евросоюза — брексит.

«Консервативное правительство получило новый мощный мандат, чтобы осуществить брексит, — сказал Джонсон. — Это исторические выборы, которые дают нам возможность воплотить в жизнь волю британского народа, изменить эту страну к лучшему, — и это то, что мы начнём делать завтра».

Как отметил Джонсон, Великобритания покинет Евросоюз к 31 января 2020 года.

В то же время лидер лейбористов Джереми Корбин назвал результаты разочаровывающими — его партия смогла получить лишь 203 мандата, потеряв по сравнению с прошлыми выборами 59 мест.

«Я не буду возглавлять партию на будущих всеобщих выборах, — заявил Корбин. — Это, конечно, очень разочаровывающая ночь для Лейбористской партии».

По его словам, ещё некоторое время он будет возглавлять партию. Корбин считает, что такие результаты выборов объясняются брекситом, который «столь сильно разделил страну».

На прошлых выборах, которые прошли в 2017 году и тоже были досрочными, Консервативная партия обеспечила себе 317 мест в палате общин, а лейбористы — 262.

Ожидается, что 13 декабря Борис Джонсон должен посетить королеву Великобритании Елизавету II, которая даст ему мандат на формирование правительства. Кроме того, он выступит с речью о планах деятельности консерваторов в ближайшие пять лет.

Reuters

© Tom Nicholson

«Британия должна завершить трёхлетнюю эпопею»

Напомним, что причиной проведения досрочных выборов в парламент стала очередная отсрочка брексита — на сей раз до 31 января 2020 года. Этому решению Евросоюза предшествовал тот факт, что британские парламентарии трижды отклоняли проект соглашения об условиях выхода Соединённого королевства из состава ЕС.

В результате Борису Джонсону пришлось просить Брюссель предоставить британскому правительству дополнительное время, чтобы страна избежала «жёсткого» брексита, то есть выхода без соглашения. Напомним, что изначально британский премьер обещал «умереть в сточной канаве», но вывести страну из ЕС до 31 октября.

Обратим внимание, что предшественница Бориса Джонсона на посту премьер-министра, Тереза Мэй, в 2017 году также надеялась на досрочные выборы для укрепления своих позиций. Однако она потерпела неудачу: представительство тори в палате общин сократилось и сохранить большинство консерваторы смогли исключительно за счёт того, что вошли в коалицию с Демократической юнионистской партией (DUP) Северной Ирландии.

КП настаивает на выходе из Евросоюза в соответствии с соглашением, которое достиг Джонсон на переговорах с представителями Брюсселя. Лейбористы же намеревались пересмотреть это соглашение и вынести его на второй референдум о выходе из Евросоюза.

Состоявшиеся выборы позволили усилить позиции Консервативной партии до рекордных значений. В последний раз такое представительство партия имела лишь в 1980-е годы при лидерстве Маргарет Тэтчер. А для лейбористов это практически худший результат в истории: на протяжении 80 лет партия имела большинство в палате общин (в меньшинстве тори были лишь в 1930-е годы).

Для ЛП роковым стал не только вопрос брексита, но и в целом вся их политическая программа, констатировал руководитель исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов.

«Они проиграли и в тех округах, где в 2016 году на референдуме голосовали за то, чтобы выйти из ЕС, и в тех, которые голосовали за то, чтобы там остаться. Таким образом, электорату Великобритании в целом не понравилась та программа, с которой лейбористская партия шла на выборы. И не исключаю, что также не понравилась фигура Джереми Корбина как лидера партии. Это и сказалась на том, что консерваторы получили такое большое преимущество. Одновременно, я должен подчеркнуть, что они также нанесли поражение и Альянсу малых партий, которые объединились, чтобы противостоять брекситу. Таким образом, электорат действительно поддержал то, на чём настаивал Борис Джонсон: Британия должна наконец выйти из ЕС и завершить трёхлетнюю эпопею», — сказал он RT.

По словам Куликова, брексит теперь будет осуществляться по плану консерваторов — осталось лишь ратифицировать соглашение в Европарламенте.

«Думаю, что консерваторы уже в ближайшее время завершат всю законотворческую работу относительно выхода из Евросоюза. Они уже анонсировали, что скоро снова внесут в парламент законопроект о выходе из ЕС. И я уверен, что они его проведут в ближайшее время. То есть вопрос останется только за тем, чтобы соглашение было ратифицировано Европарламентом», — констатировал аналитик.

Отношения с Россией

Стоит отметить, что Консервативная партия удерживает контроль над правительством Соединённого королевства с 2010 года. За это время значительно ухудшились отношения между Великобританией и Россией.

Это связано с событиями на юго-востоке Украины, ответственной за которые Лондон считает Москву. Помимо этого, британские власти не признают референдум в Крыму 2014 года, по которому регион воссоединился с Россией. Великобритания критически относится и к российской поддержке законного президента Сирии Башара Асада в его борьбе с террористами в арабской республике.

Значительно ухудшились отношения между странами после инцидента в британском городе Солсбери. В марте 2018 года там возле своего дома были обнаружены без сознания экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Как утверждают британские власти, их якобы отравили так называемым боевым отравляющим веществом «Новичок» (A-234). В этом Лондон обвинил Москву, несмотря на то что никаких доказательств причастности России предоставлено не было. За этим последовала высылка дипломатов РФ из Великобритании и других западных стран.

А перед выборами лейбористы опубликовали информацию, что Джонсон вёл переговоры с американскими властями о частичной продаже Национальной службы здравоохранения компаниям из США. После этого скандала в СМИ сообщили, что за утечкой якобы могла стоять Россия.

По мнению Куликова, усиление позиций консерваторов оставляет мало шансов на восстановление отношений между Россией и Великобританией.

«Этого действительно можно ожидать, — подчеркнул он. — Это подстегнёт очередную волну призывов к введению новых санкций. Тем более что, если брексит будет доведён до конца, Лондон получит право самостоятельно вводить санкции, а не ждать единодушного мнения или одобрения Евросоюза».

Шотландский вопрос

Свои позиции по итогам выборов усилила и Шотландская национальная партия (ШНП) — 48 мандатов вместо 35 ранее. Как отметила её лидер Никола Стёрджен, ШНП победила практически на всех участках домашнего региона.

«Теперь у нас есть мандат предложить жителям Шотландии выбор их собственного будущего», — сказала она.

Она согласилась с тем, что выборы дали Джонсону мандат на развод Великобритании с ЕС, однако подчеркнула, что это не распространяется на Шотландию.

«Борис Джонсон обладает мандатом вывести Великобританию из Евросоюза. Но у него категорически нет мандата вывести из ЕС Шотландию», — подчеркнула Стёрджен.

Напомним, на референдуме о выходе Великобритании из Евросоюза большинство шотландцев проголосовало против — 62% хотели остаться в общеевропейском союзе. Шотландская национальная партия выступает за независимость от Соединённого Королевства.

Реализация правительством Джонсона процесса выхода из Евросоюза ставит под угрозу дальнейшее существование Великобритании как единого государства, считает профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.