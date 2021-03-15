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Манчестерский университет отказался от слова "мать": Остались лишь "индивидуумы"

15 марта 2021, 00:35  •  42 • В мире
В Манчестерском университете распространили руководство, согласно которому сотрудникам не рекомендуют использовать слова, указывающие на пол человека, то есть теперь нельзя употреблять слова "мать" и "отец". Таким образом, отмечается в руководстве, "остались лишь "индивидуумы" - "родители", "опекуны" или "партнёры".
В кампусах Манчестерского университета распространили новое руководство, согласно которому теперь сотрудники будут использовать вместо обычных слов, таких как "мать" и "отец", "муж" и "жена", гендерно-нейтральные термины. То есть при применении обычных слов будет стёрта половая принадлежность человека, пишет издание The Spectator.
Разработкой нового руководства занимались представители отдела университета, отвечающего за гендерное и расовое равенство. Таким образом, вместо привычных "мать" и "отец" необходимо будет говорить "родитель" или "опекун"; вместо "муж" и "жена" - "партнёры". В документе перечислены списки терминов с гендерными коннотациями и альтернатив к ним.
По мнению депутата британского парламента Джонатана Галлиса, представителя Консервативной партии, замена повседневных слов - это полный "абсурд".

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