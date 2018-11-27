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«Манафорт солгал ФБР»: Спецпрокурор США обвинил экс-соратника Трампа в нарушении сделки со следствием
27 ноября 2018, 08:39 • 80 • Политика
Спецпрокурор США Робер Мюллер выдвинул против бывшего соратника американского президента Дональда Трампа Пола Манафорта обвинение в нарушении сделки со следствием. Офис спецпрокурора передал в суд отчет, в котором прямо указывается: «Манафорт совершил федеральные преступления, солгав ФБР».
По данным Мюллера, экс-глава предвыборного штаба Трампа врал Федеральному бюро расследований уже после того, как подписал соглашение о признании своей вины.
В связи с этим обвинение решило освободить себя от всех обязательств, ранее взятых на себя по делу Манафорта. А вот все признательные показания соратника президента, как и взятые им на себя обязательства, наоборот, остаются в силе.
С этим заявлением офиса спецпрокурора категорически не согласна защита Манафорта, которая заявила, что тот предоставлял людям Мюллера все необходимые по условиям заключенного соглашения данные в рамках расследования якобы вмешательства России в американские выборы президента.
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