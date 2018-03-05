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Мамой клянусь - не доказательство: Зампред Госдумы поставил на место американца в разговоре о "вмешательстве"
05 марта 2018, 23:09 • 503 • Политика
Александр Шерин считает, что у американского правосудия очень длинный язык, а не руки, как считают некоторые.
Заместитель председателя Государственной Думы Александр Шерин поспорил в прямом эфире с американским публицистом Марком Наклзом по поводу российского вмешательства в выборы в США. Поводом стало требование президента Владимира Путина предъявить реальные доказательства влияния 13 граждан России на американские выборы.
Глава страны подчеркнул, что эти люди в любом случае не будут выданы США, так как являются гражданами России. Соединенные Штаты ведут аналогичную политику по отношению к запросам других стран.
Американский публицист заметил, что у правосудия США "очень длинные руки". Также он добавил, что России никто в мире больше не доверяет. В ответ на этот выпад с заявлением выступил зампред Госдумы Александр Шерин. Он указал, что у правосудия США не руки длинные, а язык.
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