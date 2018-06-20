Мамочка приехала! Бунт против Ангелы Меркель • 106 • Аналитика







Хорст Зеехофер, министр внутренних дел и лидер партии ХСС, неподобающим образом отозвался о своём непосредственном начальнике канцлере Ангеле Меркель: «Я не могу работать с этой женщиной». Эти простые будничные слова потрясли Германию, они потрясут и Европу и, войдут в историю. Они знаковые, напоминают пароль «Бабушка приехала!», который совсем не о бабушке. Так буднично Зеехофер поднял бунт против канцлера Меркель.





После такого скандального заявления Зеехофер должен был быть уволен канцлером «за дискредитацию власти», но этого не произошло, Меркель разделила озабоченности Зеехофера, и взяла две недели на размышление до саммита ЕС. Зеехофер, как лидер партии ХСС, является партнёром Меркель по правительственной коалиции ХДС/ХСС, его отставка чревата развалом не только правительства, но и парламентской правящей коалиции Меркель, поэтому кто из них больше канцлер – ещё большой вопрос, судя по его пренебрежительным словам.



Этот будничный скандал показал, что Меркель – всего лишь ловкий демагог, которому удавалась до последнего времени выстраивать компромиссы между властными фигурами за кулисами власти, но от неё уже все устали, особенно Зеехофер. Поэтому её можно безнаказанно оскорблять. Немецкие эксперты считают этот кризис наихудшим для Меркель.



Фактически, Зеехофер объявил ультиматум своему канцлеру и дал ему две недели на размышление, он настаивает на ужесточении миграционной политики, высылке из Германии мигрантов-нелегалов, фактически, на свёртывании всей демагогической мультикультурной политики Меркель последних лет. Президиум баварского ХСС Зеехофера поддержал.



Президент США Дональд Трамп, там у себя в далёкой Америке, тем не менее в курсе европейских событий и уже поддержал «народ Германии», который «отворачивается от своего руководства», а конкретно, Трамп поддержал Зеехофера.



Так Германию, как гром среди ясного неба, накрывает неожиданный политический шторм: внутриполитические дрязги вывалились на публику. Это Зеехофер как бы сорвался, или расчётливый ход? И теперь европейская история понесётся вскачь? Возможно, Трамп пришёл в Европу, и его зовут Зеехофер. Он понимающий Трампа, а также Путина: он приезжал недавно в Москву, встречался с Путиным. Очень может быть, либеральные фейк-СМИ объявят Зеехофера агентом Трампопутина.



Вообще, трампизм как явление проникает в Европу, он захватывает Италию, Австрию и вот позарился на Германию. Европейские Трампы мечтают повторить успех Трампа в Европе. Либеральные левые настроения: «Европа переживёт Трампа!» сменяются на противоположные: «Европа не переживёт Трампа!»



Ряд наших интеллектуалов полагают, что кризис мировой либеральной демократии вызван перенапряжением и распадом глобальной мировой империи — США, с приходом к власти президента Дональда Трампа. А может быть разрушается самая мировая демократия как власть демагогов-неоконов, оторвавшихся от реальной почвы и проблем, в том числе в США? Поэтому и пришёл Дональд Трамп?



США теряют своё мировое лидерство, основанное на либеральной демагогии о неких мифических правах и свободах, которые распространяются уже только на гомосексуалистов, и американские консервативные элиты вместе с Трампом пытаются восстановить реальную экономическую мощь страны. США теряют свои заокеанские колонии в неоконовском «демократическом» смысле, и в этом смысле позиции мировой империи, но собственно американская империя при Трампе увеличивает свою мощь.



США остаются империей, использующей демократические выборные механизмы, как и Россия, и Китай, и пытаются защитить их сегодня от демагогов с их демагогией в фейк-СМИ (определение Трампа). Причём имперская структура этих мировых держав является их преимуществом над сонмом демократических-демагогических, подверженных настроению текущей минуты и бредням СМИ стран. В том числе над Евросоюзом. Кривой конь российской идеологии



При полном экономическом здоровье Германия погружается своими демагогами в мультикультурный политический кризис вслед за остальной Европой. А Трамп делает из глобальной бесформенной «империи неоконов» всем понятную американскую империю, и саммит в Квебеке (Канада) показал, что демагоги G7 это понимают, поэтому они все набросились на Трампа, а он сидел перед ними со скрещёнными руками. Gallup pool опубликовал последние социологические данные: деятельность Трампа одобряют 45% американцев, это рекордный показатель с момента его вступления в должность президента США.



Западные аналитики предвещают: скоро Европа изменится так, что её мать родная не узнает. Да, не узнает: демократии-демагогии уйдут на свалку истории, а именно те, которые не смогут трансформироваться в империи или войти в состав империй. Это в тучные годы хорошо быть демократией-демагогией под сенью мировой империи, а в трудные годы они разваливаются как бы сами по себе, «не могут работать с этой женщиной».



Единственный шанс для Европы – вернуться к идее Соединённых Штатов Европы, но как империи, а не демагогической иллюзии. В этом смысле интересен французский «проект Макрон» как явление, поскольку силы, стоящие за ним, легко развалили всю французскую демократию за каких-то полгода, сделав политического новодела президентом. Это впечатляет… Канцлера Ангелу Меркель называют «мамочкой» Германии и даже Европы, не смущаясь аналогии с «отцом народов» Иосифом Сталиным. Действительно, аналогия здесь поверхностная. Если Сталин был, конечно, полновластный диктатор, то Меркель – талантливый демагог, и трудно сказать, кто лучше, а кто хуже для народа, особенно в трудные времена. И вот: мамочка приехала!Хорст Зеехофер, министр внутренних дел и лидер партии ХСС, неподобающим образом отозвался о своём непосредственном начальнике канцлере Ангеле Меркель: «Я не могу работать с этой женщиной». Эти простые будничные слова потрясли Германию, они потрясут и Европу и, войдут в историю. Они знаковые, напоминают пароль «Бабушка приехала!», который совсем не о бабушке. Так буднично Зеехофер поднял бунт против канцлера Меркель.После такого скандального заявления Зеехофер должен был быть уволен канцлером «за дискредитацию власти», но этого не произошло, Меркель разделила озабоченности Зеехофера, и взяла две недели на размышление до саммита ЕС. Зеехофер, как лидер партии ХСС, является партнёром Меркель по правительственной коалиции ХДС/ХСС, его отставка чревата развалом не только правительства, но и парламентской правящей коалиции Меркель, поэтому кто из них больше канцлер – ещё большой вопрос, судя по его пренебрежительным словам.Этот будничный скандал показал, что Меркель – всего лишь ловкий демагог, которому удавалась до последнего времени выстраивать компромиссы между властными фигурами за кулисами власти, но от неё уже все устали, особенно Зеехофер. Поэтому её можно безнаказанно оскорблять. Немецкие эксперты считают этот кризис наихудшим для Меркель.Фактически, Зеехофер объявил ультиматум своему канцлеру и дал ему две недели на размышление, он настаивает на ужесточении миграционной политики, высылке из Германии мигрантов-нелегалов, фактически, на свёртывании всей демагогической мультикультурной политики Меркель последних лет. Президиум баварского ХСС Зеехофера поддержал.Президент США Дональд Трамп, там у себя в далёкой Америке, тем не менее в курсе европейских событий и уже поддержал «народ Германии», который «отворачивается от своего руководства», а конкретно, Трамп поддержал Зеехофера.Так Германию, как гром среди ясного неба, накрывает неожиданный политический шторм: внутриполитические дрязги вывалились на публику. Это Зеехофер как бы сорвался, или расчётливый ход? И теперь европейская история понесётся вскачь? Возможно, Трамп пришёл в Европу, и его зовут Зеехофер. Он понимающий Трампа, а также Путина: он приезжал недавно в Москву, встречался с Путиным. Очень может быть, либеральные фейк-СМИ объявят Зеехофера агентом Трампопутина.Вообще, трампизм как явление проникает в Европу, он захватывает Италию, Австрию и вот позарился на Германию. Европейские Трампы мечтают повторить успех Трампа в Европе. Либеральные левые настроения: «Европа переживёт Трампа!» сменяются на противоположные: «Европа не переживёт Трампа!»Ряд наших интеллектуалов полагают, что кризис мировой либеральной демократии вызван перенапряжением и распадом глобальной мировой империи — США, с приходом к власти президента Дональда Трампа. А может быть разрушается самая мировая демократия как власть демагогов-неоконов, оторвавшихся от реальной почвы и проблем, в том числе в США? Поэтому и пришёл Дональд Трамп?США теряют своё мировое лидерство, основанное на либеральной демагогии о неких мифических правах и свободах, которые распространяются уже только на гомосексуалистов, и американские консервативные элиты вместе с Трампом пытаются восстановить реальную экономическую мощь страны. США теряют свои заокеанские колонии в неоконовском «демократическом» смысле, и в этом смысле позиции мировой империи, но собственно американская империя при Трампе увеличивает свою мощь.США остаются империей, использующей демократические выборные механизмы, как и Россия, и Китай, и пытаются защитить их сегодня от демагогов с их демагогией в фейк-СМИ (определение Трампа). Причём имперская структура этих мировых держав является их преимуществом над сонмом демократических-демагогических, подверженных настроению текущей минуты и бредням СМИ стран. В том числе над Евросоюзом.При полном экономическом здоровье Германия погружается своими демагогами в мультикультурный политический кризис вслед за остальной Европой. А Трамп делает из глобальной бесформенной «империи неоконов» всем понятную американскую империю, и саммит в Квебеке (Канада) показал, что демагоги G7 это понимают, поэтому они все набросились на Трампа, а он сидел перед ними со скрещёнными руками. Gallup pool опубликовал последние социологические данные: деятельность Трампа одобряют 45% американцев, это рекордный показатель с момента его вступления в должность президента США.Западные аналитики предвещают: скоро Европа изменится так, что её мать родная не узнает. Да, не узнает: демократии-демагогии уйдут на свалку истории, а именно те, которые не смогут трансформироваться в империи или войти в состав империй. Это в тучные годы хорошо быть демократией-демагогией под сенью мировой империи, а в трудные годы они разваливаются как бы сами по себе, «не могут работать с этой женщиной».Единственный шанс для Европы – вернуться к идее Соединённых Штатов Европы, но как империи, а не демагогической иллюзии. В этом смысле интересен французский «проект Макрон» как явление, поскольку силы, стоящие за ним, легко развалили всю французскую демократию за каких-то полгода, сделав политического новодела президентом. Это впечатляет… Автор: Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 106 Источник Похожие новости "Модернизированный склад" в Калининграде, или Фотомонтаж для начинающих Сражение за Ходейду: момент истины в ирано-саудовском противостоянии Срок царь-батюшка скостит, проценты останутся!

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