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«Мама ждет отца всю жизнь»: дочь пропавшего 30 лет назад в Афганистане советского летчика рассказала о своей семье

01 июня 2018, 22:09  •  353 • В России

31-летняя Лариса Пантелюк живет в городе Батайске Ростовской области — то же самом, откуда когда-то на афганскую войну уходил ее отец. Они никогда не виделись. Сергей Пантелюк отправился в Афганистан, когда его жена была на седьмом месяце беременности. А через четыре месяца после рождения дочки самолет старшего лейтенанта Сергея Пантелюка был сбит в провинции Кунар.

И вот сегодня пришла информация, что Сергей Пантелюк, возможно, жив. «Комсомольская правда» поговорила с дочерью летчика. Но прежде всего мы предупредили, что эта информация пока является неофициальной и еще может быть признана недостоверной. Лариса отнеслась со всем пониманием и согласилась рассказать о своей семье.

— Мама поседела за одну ночь, когда узнала, что папа пропал в Афганистане. Замуж она так никогда и не вышла, все ждала его. Долгое время эта тема была почти закрыта в нашей семье. Без слез об отце мама смогла говорить только, когда мне исполнилось 16 лет, — рассказала Лариса.

Лариса Пантелюк: "Долгое время эта тема была почти закрыта в нашей семье".Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Последняя весточка от Сергея Пантелюка пришла его жене Ирине в августе 1987 года, за два месяца до его гибели. Обратное письмо, в котором находилась фотография, его новорожденной дочки военный летчик так и не успел прочитать.

- У папы были отличные показатели в учебе, его считали очень перспективным. После Афгана он должен был идти в Академию, но увы, — сказала Лариса. — Помню, что в детстве нас навещали сослуживцы отца. В Ростовской области есть три мемориала, посвященные ему: в родном Зернограде, в Батайске и в самом Ростове. Еще один памятник находится в афганской провинции Кунар.

Напомним, сегодня в "Боевом братстве" рассказали, что в Афганистане обнаружен советский военный летчик, сбитый во время той войны в 1987 году и сейчас решивший вернуться в Россию. Предположительно этим без вести пропавшим летчиком является Сергей Пантелюк.

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