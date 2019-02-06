Мама Вероники из Приморья рассказала, почему Путин подарил ретривера девочке

У маленькой Вероники Уваевой из приморского посёлка Славянка исполнилась заветная мечта: у нее появилась собака, молодой золотистый ретривер. Пёс непростой: его подарил сам президент России Владимир Путин.

6-летняя Вероника страдает серьезным заболеванием – аутизмом. О собаке, веселом друге и любящем питомце, она с мамой мечтала давно. Как рассказала корреспонденту «КП» мать девочки, Ольга, выбор пал на золотистого ретривера.

– Эта порода – лучшая для детей с особенностями развития, надежный друг и компаньон. К тому же, ретриверы веселые и активные, ребенок обращает на них внимание. В случае с Вероникой это очень важно, – пояснила она.

Вообще, животные в доме Уваевых и так имелись: старшая сестра Вероники воспитывает маленького йоркширского терьера. Однако по складу характера этот пес оказался не очень общительным и довольно мизантропичным. Поэтому у Вероники контакт с терьером как-то не задался.

Под Новый год Вероника с мамой написала письмо президенту. Фото: Ольга Уваева

Другое дело, что стоит золотистый ретривер немалых денег. С финансами в семье непросто: всё уходит на реабилитацию Вероники.

Ольга Уваева рассказала, что идея попросить о помощи Владимира Путина возникла в декабре. Тогда глава государства на форуме добровольцев пообещал исполнить желания неизлечимо больных детей.

– Просто подумалось: а вдруг Владимир Владимирович поможет и моей дочке? Под Новый год мы вместе с Вероникой написали письмо на сайт президента. Попросили подарить щеночка, – вспоминает Ольга Уваева.

О том, что кто-то вообще получил это письмо (а тем более на него отреагировал), женщина не знала до последнего. Только минувшим вечером ей позвонили из администрации – и обрадовали: ждите вашего ретривера! По поручению самого президента вручать будем!

Сегодня в квартиру Уваевых нагрянула целая делегация чиновников во главе с вице-губернатором Константином Межоновым. Они подарили Веронике 2-месячного щенка. Юки – как назвала девочка нового питомца – приехал в Приморье из лучшего хабаровского питомника. Там, к слову говоря, осталась его сестра (ее сейчас выставили на продажу).

Контакт между собакой и девочкой завязался сразу. Юки безумно рад своей новой хозяйке – и с удовольствием носится вслед за ней по квартире.

Теперь Вероника постоянно играет с новым питомцем.

К слову говоря, Ольге Уваевой заодно вручили почетную грамоту «за активное участие в судьбе Родины, особые заслуги в труде, патриотизм и ратный труд во славу России».