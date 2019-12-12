«Мама не виновата»: в Архангельске родители снимавшихся в порно детей получили длительные сроки

В Архангельске семь человек приговорили к длительным тюремным срокам за производство и продажу детского порно под видом съёмок рекламы одежды. Наиболее мягкий приговор получили организаторы «модельной студии», гражданские супруги Вадим Двораковский и Ольга Гусарова, они пошли на сделку со следствием. С ними на скамье подсудимых оказались пятеро родственниц детей, одна из них также оформила явку с повинной. Пострадавшие дети при этом настаивают на невиновности своих родителей, однако суд их позицию в расчёт не принял. В итоге в отношении ряда фигурантов обвинение строится исключительно на показаниях Двораковского и Гусаровой.

Ксения Стребличенко из Архангельска не верит в виновность своей матери Юлии Красновой. Женщину в сентябре приговорили к 13,3 годам тюремного заключения: её обвинили в том, что она склонила свою дочь к съёмкам в порнографии, когда той было всего 11 лет. Девочка снялась как минимум в 300 роликах с 2009 по 2013 год. Всего же в съёмках за время работы подпольной студии принимали участие 11 детей.

«Кейси»

Сейчас Ксении 22 года. Девушка работает визажистом и в одиночку воспитывает двухлетнего сына Марка. Однако больше времени она проводит не дома с ребёнком, а в судах. Девушка настаивает, что мама не знала о её съёмках в порно: «Она не виновата».

Как рассказала Ксения, в 2009 году к её бабушке Татьяне Болотовой обратилась бывшая сослуживица из ФСИН Ольга Гусарова. Ольга тогда открыла на дому детскую фотостудию и спросила у Татьяны, не хочет ли та привести на съёмки для рекламы одежды свою 11-летнюю внучку. На первую фотосессию девочка пришла со своей мамой Юлией Красновой. Там они познакомились с сожителем Ольги и фотографом студии, 40-летним Вадимом Двораковским.

Маленькой Ксюше очень понравилось сниматься, а получившиеся в результате снимки устроили её маму. По словам Стребличенко, она стала периодически самостоятельно заходить к Вадиму и Ольге после уроков, тем более что студия была всего в пяти минутах от её школы. К тому же, новые знакомые Ксюши быстро завоевали её доверие, постоянно интересовались делами девочки, часто её хвалили и прочили карьеру модели.

Родители Ксюши в это время и сами занимались карьерой: отчим работал в МЧС, а мать перешла в ФСБ.

«Она много работала в тот период и не могла мне уделять столько же внимания», — вспоминает Ксения.

Через несколько «рекламных» фотосессий Вадим предложил девочке сниматься обнажённой.

«Он говорил, что я очень раскрепощённая и фотогеничная, идеальная модель, — рассказывает она RT. — Что фото и видео нужны для продажи иностранным клиентам — даже псевдоним из-за этого специальный придумал, «Кейси», и пообещал делиться половиной выручки. Единственным условием было, чтобы я не говорила о происходящем маме. Я и сама это понимала. Тем более, что однажды она, узнав о моих визитах, запретила к ним ходить, но я продолжала это делать втайне от родителей».

Дом, где располагалась подпольная порностудия

© Святослав Петров/RT

Тем не менее Гусарова и Краснова продолжали общаться — в основном на тему эзотерики, которой обе интересовались. Однако, как утверждает Стребличенко, Ольга никогда не рассказывала Юлии о визитах Ксюши — и уж тем более о том, чем ей приходится заниматься в студии.

Агент КГБ, экстрасенс, фотограф

Согласно материалам уголовного дела, фотограф студии Вадим Двораковский родился в Москве, паспорта у него нет, судим не был, о близких родственниках ничего не известно. По словам Ксении, новым знакомым он представлялся «бывшим агентом КГБ и участником боевых действий с множеством военных наград».

Со своей будущей подельницей Ольгой Гусаровой Двораковский познакомился в 2006 году, рассказал RT сын женщины Олег. В то время она продавала цветы на кладбище, а Двораковский жил там же в подсобке. Гусарова привела его в свою квартиру: они стали жить вместе за её счёт.

Олег Гусаров предполагает, что Вадим втёрся в доверие к его матери, заявив об экстрасенсорных способностях: «Этот шарлатан мог произвести впечатление разве что на одинокую женщину, доверчивых детей или алкашей-товарищей».

В 2008 году Двораковский купил оборудование для студии на кредит, который взяла Ольга Гусарова. Её сыну он предложил поработать рекрутером: искать детей, чтобы снимать видео якобы для поимки педофилов. Вместо этого Олег Гусаров заявил на свою мать и её сожителя в полицию. Проверка ничего не выявила, дело возбуждать не стали, а любое общение матери с сыном на этом прекратилось.

«Райские птицы»

Со временем в студию Двораковского стали приходить другие модели. Поиском новых детей занималась сама Ольга Гусарова через своих старых знакомых, которым так же рассказывала версию про «съёмки для рекламы одежды».

Теперь Ксения снималась не только одна, но и с другими детьми. По её словам, никто из них не рассказывал родителям о том, что творится в студии. Как и у «Кейси», у них были свои псевдонимы. Согласно материалам уголовного дела, Двораковский размещал приличные фотографии детей на своём сайте Paradise Birds («Райские птицы»), а клиенты писали ему, какие именно съёмки и с кем они хотят.

Ксения Стребличенко

Платежи за заказы проходили через Western Union, их обналичивали знакомые Гусаровой. За один фотосет или видео покупатели платили $300-400, непосредственно детям Двораковский отдавал не более полутора тысяч рублей. На случай внезапного визита родителей у Вадима наготове была флешка с фотографиями одетых детей.

Не все из покупателей детского порно были мужчинами — одной из первых к Двораковскому обратилась женщина из Норвегии, у неё же были и самые жёсткие требования. По словам Ксении, в некоторых сценах также снималась и Ольга Гусарова.

Всего за шесть с половиной лет Двораковский и Гусарова заработали на съёмках 2,9 млн рублей. В 2015 году Вадим, опасаясь, что может попасться, забросил студию и переключился на съёмки рыбок и аквариумистику.

Новые жертвы

Осенью 2016 года полицейские неожиданно задержали Вадима Двораковского и Ольгу Гусарову. По данным источников RT, правоохранители обнаружили один из сайтов с фотографиями детей и таким образом вышли на порностудию. Двораковский дотошно вёл архив своих работ, расфасовывал их по папкам с именами моделей, сохранял время и дату съёмки. Поэтому следствие легко вышло на остальных фигурантов, к тому же, Вадим и Ольга сами стали указывать контакты родителей, чьих детей они снимали.

Вместе с владельцами студии были задержаны четыре мамы и одна бабушка несовершеннолетних моделей. Гусарова, Двораковский и одна из мам — 49-летняя Наталья Нивина пошли на сделку со следствием и свою вину признали. Их показания легли в основу обвинения в отношении остальных фигурантов.

38-летний Алексей Мартынов с ужасом вспоминает, как ранним утром к ним с женой Ольгой в квартиру нагрянула полиция.

«Приезжают, я в трусах, меня мордой в пол, что называется, — вспоминает Алексей. — Ничего не понимали. Жену забрали, чуть ли не в ночной рубашке. Дома всё перевернули вверх дном».

35-летняя Ольга Мартынова и её мать 64-летняя Валентина Варакина получили то же обвинение, что и Юлия Краснова. Мужчина утверждает, что ни его супруга, ни тёща не знали о происходящем.

«Кто мог такое подумать? Гусарова знакомой семьи была, с бабушкой нашей работала, ей доверяли. Девочки ничего не говорили, а самим о таком не догадаться», — рассказывает Алексей.

У Мартыновых две дочки, 12 и 14 лет. По словам их отца, в студию девочек водила бабушка. Что там происходило, дети взрослым не рассказывали, продолжает Алексей. Иногда у старшей дочери появлялось немного денег: мама и папа думали, что это гонорары от съемок одежды. Снимки, которые выдавал родителям Двораковский, им нравились, они даже вешали их в рамочку или размещали в соцсетях.

Когда вскрылась вся правда о «профиле» студии, детей Мартыновых забрали из семьи, а в отношении Алексея и Ольги завели дело по статье о неисполнении родительских обязанностей. Сейчас опеку над детьми оформила мать Алексея. Сам мужчина, как и Ксения Стребличенко, пытается добиться освобождения родственницы.

31 том материалов дела

В общей сложности следствие продлилось больше двух лет. Материалов набралось на 31 том. Дело рассматривалось в закрытом режиме в Архангельском гарнизонном военном суде под председательством судьи Веселовского. Закрытом — из-за того, что в процессе фигурируют несовершеннолетние, военном — потому что одна из подозреваемых, Юлия Краснова, была военнослужащей на момент совершения вменяемых преступлений.

Ксения Стребличенко, семья Мартыновых и Юшковых утверждают, что во время следствия и суда на них оказывалось давление. По мнению обвиняемых и их родственников, были использованы подложные показания. В частности, в отношении Юлии Красновой и Ольги Мартыновой обвинение строится исключительно на показаниях Гусаровой и Двораковского, утверждают родственники осужденных родителей. Они также говорят, что в отношении Валентины Варакиной и Полины Юшковой у следствия есть всего пара видео, на которых якобы слышен их голос за кадром, но по ним не было экспертизы.

Показания свидетелей и пострадавших суд в расчёт не принял. При этом в суде не было доказано, что родители получали деньги за съёмки детей.

24 сентября суд приговорил Вадима Двораковского к 10 годам лишения свободы колонии строгого режима. Ольгу Гусарову к 9, Наталью Нивину к 5,5, Ольгу Мартынову к 12,9, Валентину Варакину к 13,1, Юлию Краснову к 13,3 и Марину Юшкову к 13,9 годам колонии общего режима. Аппеляция 6 октября оставила приговоры в силе, незначительно снизив сроки обвиняемым, например, Красновой — на три месяца.

Бороться до конца

«На последнем суде я уже не сдерживала слёз. Я действительно боюсь за маму, хоть она держится лучше, чем я. Меня не пугают дальнейшие суды, но страшит мамино наказание ни за что», — говорит Ксения.

Несмотря на суровые приговоры и безуспешную апелляцию, ни Ксения Стребличенко, ни другие дети осужденных не планируют опускать руки. Впереди их ещё ждут Кассационный и Верховный суды.

По мнению адвокатов Красновой, Юшковой и Мартыновой, приговор суда составлен неграмотно и в нём не описаны все вменяемые их подзащитным эпизоды. Каждый из юристов заявил RT, что в отношении их подзащитных нет весомой доказательной базы, а ряд показаний свидетелей получены с нарушениями. Адвокаты считают, что нельзя строить обвинение исключительно на словах Гусаровой и Двораковского.

RT продолжит следить за развитием ситуации.