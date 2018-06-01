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«Мама, меня поцеловал самый главный президент»: Путин пообщался с юными пациентами Морозовской больницы

01 июня 2018, 18:54  •  115 • В России

У шестилетнего Савелия на футболке на груди написано «В хоккей играют настоящие мужчины». Три дня назад ему сделали трансплантацию почки, ему еще нельзя вставать с кровати, но энергия бьет через край. Мужественный папа, пожертвовавший сыну свою почку, вместе с мамой скромно сидит рядом.

Владимир Путин, традиционно в День защиты детей посещающий детские лечебные учреждения, в этот раз приехал в Морозовскую больницу, и зашел в палату к Савелию.

- Здравствуйте, - тут же первым протянул руку мальчик. - Вы президент? А я Савелий!

- Как ты себя чувствуешь? - поинтересовался Путин. - Какие у тебя планы?

- Отлично, - ответил Савелий. - Я сегодня в палату пойду.

Планы у него были огромные — в обычной палате можно смотреть мультики по телевизору, читать журналы и вообще скоро выписаться, чтобы гулять. В операцию три дня назад просто невозможно было поверить.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Морозовской детской городской клинической больницы. ФОТО Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Потерпи, мой хороший, - попросил его Путин. - Надо полечиться, чтобы уже потом к этому никогда не возвращаться. Надо, мой хороший, потерпеть, и пойдешь домой.

- Не дойти пешком, нужен самолет, - объяснил главе государства мальчик, приехавший вместе с родителями из Челябинска.

- У него каждую ночь с января проводился гемодиализ, - рассказал врач. - И вот геройский папа дал свою почку, и уже все на ногах. Будем уже передвигаться в общую палату.

- Потерпи еще немножко, - поцеловал Путин на прощанье мальчика.

- Меня поцеловал самый главный президент, - обрадовался Савелий. - А тебя, мама, нет!

- Папа маму поцелует, - ответил Путин, отправившийся осматривать больницу дальше, а мальчику передали подарки от гостя — книжки по истории и географии.

Кирилл Вышинский попросил защиты у Путина

Мальчик Савелий приехал вместе с родителями из Челябинска.

Мальчик Савелий в Морозовской больнице: А меня самый главный президент поцеловал.Дмитрий СМИРНОВ

Таким образом президент своими глазами посмотрел на возможности Морозовской больницы.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал главе государства о проделанной работе — показал на макете реконструированные корпуса и построенные новые.

- А где же исторический корпус? - даже запутался в многообразии зданий Путин.

Отдельно мэр попросил федеральные власти помочь с созданием проектируемого сейчас Протонного корпуса, где разместился бы центр лучевой терапии. В Москве пока такого нет, да и во всей России всего два.

Путин прошел по коридорам новой клиники, рассчитанной на 500 мест, где теперь лечат детей с нарушением сердечного ритма и работает центр детского инсульта. Зашел палату к 16-летней Лизе, восстанавливающейся после перенесенного три месяца назад инсульта. В конференц-зале Путин поучаствовал в сеансе видеосвязи с больницей из Севастополя — московская клиника взяла шефство над крымской — и пожелал всем удачи.

Владимир Путин и Сергей Собянин в Морозовской детской больнице.В день защиты детей президент приехал в один из крупнейших в стране детских медицинских центровДмитрий СМИРНОВ

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