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Малый флот России
23 июля 2018, 11:09 • 126 • Аналитика
Тема флота (его отсутствия) является для России «вечной». В принципе, морской флот пытались создавать ещё до Петра. Необходимость морских связей с иноземными державами стала понятна отнюдь не в конце XVII века, а гораздо раньше. Но сложная судьба была у российского флота, извилистая. Тут и большевиков вспомнишь, и Цусиму, и Хрущёва, и Крымскую войну, да много чего.
Из ранее опубликованной на «ВО» статьи Обратная сторона «большого флота»» некоторые комментаторы почему-то сделали странный вывод, что России флот вообще не сильно нужен (не наше это). Тут имеет место некое бросание из крайности в крайность: нам нужен самый сильный в мире флот/флот нам не нужен вообще (в степи конницей обойдёмся).
Скорее всего, истина где-то посередине. Вообще, например, Британская и Японская империи имели очень мощный флот и относительно слабые сухопутные силы. Что вполне понятно, исходя из их островного положения. Практически то же самое можно сказать про Соединённые Штаты Америки: очень неплохой (крупный) флот и очень неплохая авиация, а вот сухопутная армия США — отнюдь не предмет для гордости. Но вы и не можете быть всегда и везде сильнее всех. Нереально это.
Такая же дилемма вставала в своё время перед империей испанской: на что тратить деньги — на флот или на армию? Есть колонии за океаном, но есть и интересы в Европе. Ещё более серьёзной была «проблема выбора» для Франции эпохи абсолютизма и после неё: в отличие от своего южного иберийского соседа она была технически развитой страной с хорошим бюджетом и достойными традициями кораблестроения (французские корабли парадоксальным образом были лучше английских), у французов были серьёзные колониальные амбиции, но была и сухопутная граница, и амбиции в континентальной Европе…
Для Османской империи (с её приморскими ТВД) данный выбор тоже был остроактуален. Для современного Китая проблема тоже имеет место: ресурсы можно сконцентрировать либо на том, либо на другом.
У России, как мы знаем, специфическое географическое положение: её моря (и её флот) раскиданы по всей Евразии, при этом страна — прямой антипод Японии — до моря практически везде далеко… Нестандартная, прямо скажем, ситуация. Совсем нестандартная. При этом исторически Россия колоний не имела и большой морской торговли не вела. И тут начинается кидание из стороны в сторону: морская романтика vs флот как дорогостоящая и ненужная вещь.
Сложно сказать, правда это или нет, но свежепостроенные при Николае Втором «престижные» линкоры обвиняют в том, что они «съели» деньги, которые могли бы пойти на создание тяжёлой артиллерии для армии сухопутной… Бюджет, как известно, не резиновый, и на всё денег не может хватить по определению… И вот эти самые два основных вида ВС начинают неизбежно «перетягивать одеяло».
Исторически флот требовал гораздо меньше людей, чем армия, но гораздо более квалифицированных, а также гораздо больше денег. Именно поэтому «морская» Британия имела совсем иную государственно-правовую структуру, чем сухопутная Франция. Британия вообще очень долго жила без массового призыва (да и без регулярной армии).
Тем не менее, сегодня, если рассматривать геополитическое положение России и основные риски, то, как ни странно, приходится признать возросшую роль флота при обороне страны, по сравнению с тем, что имело место быть во времена Наполеона, Вильгельма II или Гитлера.
То есть с течением времени, конечно, ситуация может и измениться, может быть создана общеевропейская объединённая армия (вопрос, насколько она будет эффективна?), но сегодня гораздо больше угроз для России возникает с акваторий Балтики и Чёрного моря (Баренцево с Японским и Охотским тоже имеют прямое отношение к данному вопросу). Дело в том, что разместить ракеты/противоракеты на суше — это одно, а вот боевой корабль в международных водах — это совсем другое, тут возмущаться гораздо сложнее.
Также надо упомянуть, что для тех самых американцев (как ранее англичан) характерна приморско-десантная логика военных операций. Они так действовали всегда, с опорой на порты (захваченные/союзные) и свой торговый флот (а не на железные дороги, как СССР).
Поэтому небольшие, на первый взгляд, акватории Чёрного и Балтийских морей приобретают гораздо большую значимость, чем это было, например, в эпоху «Барбароссы» (тогда они, кстати, тоже играли роль, как и в Первую мировую, но в отличие от кайзера/Гитлера при всех их «натовских достижениях» создание единой и эффективной общеевропейской армии, способной на полноценное вторжение (по типу вермахта/рейхсхеера), представляется маловероятным на в ближайшей и среднесрочной перспективе.
Реальная боевая сила — это как раз вооружённые силы США, а они «танцуют от пристани» и не любят забираться далеко в глубь континента. США могут быть «эффективны» там, где эффективен их Корпус морской пехоты. В Нормандии — скорее да, в Арденнах — скорее нет. Только бизнес, ничего личного. Именно поэтому на Украине им Севастополь был гораздо интереснее Киева или, не приведи господи, Чернигова.
Не надо судить своего противника по себе: американцы всё-таки обладают именно морским мышлением: Чикаго (расположенный на Великих озёрах!) — это всё-таки исключение, основные американские города расположены строго на берегу океана… Что-то подобное имеет место быть как в Европе, так и в Латинской Америке (особенно в Латинской Америке!), не говоря уже об Японии. Мы со своими «Свердловсками» и «Новосибами» несколько не в тренде мировой цивилизации. Самый крупный и значимый город в Китае? Шанхай! Сверхкрупные города Китая исторически располагались или у моря-океана, или на крупных реках, по которым была возможна навигация в океан.
То есть для американских генералов и адмиралов контроль над Чёрным/Балтийским морями принципиален абсолютно. Это не немцы и не французы (и даже не шведы!). Гитлер, Вильгельм II, Наполеон и даже Карл XII шли на восток будучи готовы (или считая, что они готовы) действовать в глубине континента, используя сухопутные коммуникации.
Американцы к таким раскладам не готовы и готовы не будут никогда. Те же самые их «заокеанские кузены» из Лондона весьма эффективно действовали в Крымскую войну, опираясь на военный и торговый флот. По-другому они воевать не любят.
Таким образом, если смотреть на карту европейской части России, то ситуация зеркально отобразилась по отношению к тому, что мы привыкли считать «стандартным вторжением». Возможно «бойня в Одессе» объяснялась тем, что после «потери Севастополя» для американцев Одесса становилась критична абсолютно на «украинском ТВД».
То есть черноморский ТВД не является второстепенным. Он как раз основной в текущем противостоянии. Практически столь же велик по значимости и Балтийский регион. Это не некий «изыск», это именно столкновение лоб в лоб с нашими заокеанскими партнёрами. Они стараются взять под контроль морские коммуникации.
И некоторым тут Чёрное и Балтийское море могут казаться несерьёзными в глобальном масштабе, но вот с точки зрения океанской державы, противостоящей России, — всё совсем иначе… Ещё раз: сверхнервная реакция США на «уход» Крыма — это именно «оттуда». Гитлер, будучи человеком сугубо сухопутным», смотрел на Крым «изнутри», как и Сталин, а вот для «морских глаз» американских планировщиков ситуация выглядит строго наоборот. То есть они смотрят на Крым «снаружи», как на полуостров, не «отрезанный» морем, а морем омываемый. Где белогвардейцы держались дольше всего? В Крыму! А почему? Кто их поддерживал?
«Вы таки знаете, вы будете смеяться», но если бы после Крыма в 2014 «вернуть» ещё и Одессу в «родную гавань», то, возможно бы, янки просто бы плюнули на страну «Юкрейн». Ещё раз: для них важны порты (гавани!), Жмеринка им неинтересна в принципе.
Вот многие у нас смеялись над угрозой Псаки послать 6-ой флот к берегам Белоруссии (кстати, зря), но тут, скорее, присутствует штамп американского мышления: что это за страна, у которой нет берегов? Как может геополитически значимая страна не иметь берегов? Абсурд! Как там морпехов высаживать?
Они мыслят по-другому. Не так, как мы. То есть для нас «мост в Крым» — супернациональный «проэкт», при том что длина оного моста 16-18 «километров», а вот для американцев, живущих за океаном, Севастополь — это совсем рядом, раз он на берегу моря и туда можно доплыть… такие вот они бойкие… То есть если для нас Керченский пролив — это «много», то для них Атлантика — это «мало». Для нас «возврат Крыма» — это «укрепление фланга», для них — контрудар на главном направлении…
Идём далее: Военно-Грузинская дорога — это, конечно, очень пафосно, но ведь то самое Закавказье с обеих сторон омывается морями. Чёрное море и Каспий, если что. В мировом масштабе эти два моря, возможно, и пустяк, но для России они крайне важны в стратегическом плане. Вот почему-то для нас Закавказье — это то, что за Кавказским хребтом… и оно сложнодостижимо. Хотя британцы в ходе многочисленных конфликтов в веке XIX-м активно поставляли горским племенам оружие и засылали эмиссаров, используя далёкое (для них) Чёрное море.
Так что значимость контроля за «невеликим» Чёрным морем для России сложно переоценить. Практически то же самое касается моря Каспийского. Тут и Средняя Азия, и то же самое Закавказье… Автору категорически не нравится исключительно «сухопутная» идеология российского мышления: там же море, там танки не ходят… Море почему-то на подсознательном уровне у нас воспринимается в качестве препятствия. Выход в море — это что-то героически-романтическое.
Отнюдь. Например, тот же закрытый Каспий — это и Азербайджан, и Иран, и даже солнечная Туркмения… Мало кто задумывается над тем фактом, что из Астрахани можно доплыть по международным водам до самого Туркменистана… Да никто не хочет ни с кем воевать, но доплыть-то можно. И до нефтяных вышек солнечного Азербайджана путь достаточно короткий… И до Ирана можно торговое и прочее судоходство вести в закрытом, по сути, водоёме…
Интересный такой вот водоём, стратегический. К тому же там нефти обнаружено весьма и весьма в приличных количествах. Про море Чёрное уже было сказано. Балтика — это транзит грузов НАТО в порты стран Балтии. В предвоенный период и в ходе боевых действий невозможно переоценить значимость Балтийского моря. Ну, любят наши англосаксонские друзья моря и порты. Любят. И это надо учитывать. Не сухопутное у них мышление, и морские коммуникации всегда стоят на первом месте.
То есть, по сути дела, сегодня российским военным морякам (и не только подводникам!) можно просто позавидовать. В советское время офицер-сухопутчик мог всю жизнь отслужить верой и правдой, но «вероятного противника» не наблюдать даже в бинокль… Ни разу за весь срок службы. Сегодня, с учётом сложившейся геополитической обстановки и с учётом ограниченности матчасти российских ВМФ, личному составу боеспособных кораблей предстоит работа буквально на износ, на пределе и за пределом возможностей людей и техники. Ну, и в качестве бонуса — возможность постоянно находится в соприкосновении с «потенциальным партнёром». Авиация тут (в прибрежных морях), конечно, может помочь и очень сильно помочь, но заменить флот не в состоянии. А судя по всему, в Балтике и на Чёрном море будет горячо. в ближайшие годы. А на Дальнем Востоке Япония строит флот…
То есть самым парадоксальным образом небольшие, разбросанный по разным направлениям российский флот оказывается «на направлении главного удара» (и Курилы тоже) и становится, по сути дела, по определению наиболее значимыми, элитными частями. В глубокие, танковые прорывы японских/американских дивизий верится как-то с трудом. А так даже Каспийская флотилия сегодня имеет стратегическое значение и даже без «Калибров».
А как же «большой флот»? А тут уже вопрос упирается, в первую очередь, в наличие заморских баз ВМФ России, которых пока в большом количестве не наблюдается. По советскому опыту: содержать целую страну третьего мира ради баз и «союзничества» несколько накладно, то есть невыгодно. И океанский ВМФ — это не только экономика, судостроение, приборостроение и тяжёлая промышленность, но и успехи дипломатов, и престиж страны в целом.
Судя по появляющейся информации, операция ВКС в Сирии привела к росту спроса на российское оружие, однако каких-то стран, желающих разместить на своей территории базы ВКС, пока не появилось. Их не интересует собственная безопасность? Тогда почему? Нет, авиация не может в полной мере заменить флот, и тем не менее: у России есть весьма неплохая авиация, в том числе дальняя, а вот желающих её размещать у себя что-то не наблюдается. Яркий и любимый автором пример — категорический отказ белорусов размещать у себя базу ВКС. И это не только Лукашенко — белорусы в целом против этой базы.
Старый спор за авианосец/против авианосца для ВМФ России должен всё-таки начинаться с чисто политических реалий: наличия стран, готовых предоставлять нам территорию под базы ВМФ. Авианосное соединение нуждается в стратегическом пространстве для своих действий, а для этого нужны базы. Без наличия таковых не только авианосцы, но и крупные корабли в целом теряют значительную часть своих возможностей.
Без наличия сети зарубежных баз, строительство крупного флота — достаточно бессмысленное занятие. Нежелание же размещать российские базы (от Ирана до Белоруссии) объясняется достаточно просто — люди категорически не хотят ухудшать отношения с Западом. То есть они, конечно, готовы использовать Россию для решения своих проблем (это и Сербия, и Белоруссия, и Армения, и Иран) но вот «делать на неё ставку» они не собираются.
Отношения строятся «сложно и непросто» именно потому, что они их предполагают строить «на принципах равноправия». При этом стратегический ориентир для них — Запад (уже иногда Китай, особенно экономически). То есть даже для Армении/Белоруссии военная/экономическая помощь России — это что-то «бесплатное» и что-то, что в порядке вещей и не требует отдельной благодарности.
Более того, даже две вышеперечисленные страны (полностью зависящие от России в экономическом/военном планах) предпринимают решительные политические шаги практически без оглядки на Россию и этим бравируют (ни Германия, ни Япония так не делают никогда по отношению к США). То есть для того чтобы задумываться об авианосцах, России надо многое «поменять в консерватории», в смысле — во внешней политике. Любой успешный большой флот был колониальным везде и всегда.
Снимать же со своего народа последние штаны (по советскому принципу) для строительства флота и одновременно для помощи «прогрессивным неграм» несколько неразумно. Не оценит никто. В смысле, ни свой народ, ни «прогрессивные негры».
Автор: Олег Егоров
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