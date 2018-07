Малый флот России • 126 • Аналитика



Тема флота (его отсутствия) является для России «вечной». В принципе, морской флот пытались создавать ещё до Петра. Необходимость морских связей с иноземными державами стала понятна отнюдь не в конце XVII века, а гораздо раньше. Но сложная судьба была у российского флота, извилистая. Тут и большевиков вспомнишь, и Цусиму, и Хрущёва, и Крымскую войну, да много чего.



Из ранее опубликованной на «ВО» статьи Обратная сторона «большого флота»» некоторые комментаторы почему-то сделали странный вывод, что России флот вообще не сильно нужен (не наше это). Тут имеет место некое бросание из крайности в крайность: нам нужен самый сильный в мире флот/флот нам не нужен вообще (в степи конницей обойдёмся).





Скорее всего, истина где-то посередине. Вообще, например, Британская и Японская империи имели очень мощный флот и относительно слабые сухопутные силы. Что вполне понятно, исходя из их островного положения. Практически то же самое можно сказать про Соединённые Штаты Америки: очень неплохой (крупный) флот и очень неплохая авиация, а вот сухопутная армия США — отнюдь не предмет для гордости. Но вы и не можете быть всегда и везде сильнее всех. Нереально это.



Такая же дилемма вставала в своё время перед империей испанской: на что тратить деньги — на флот или на армию? Есть колонии за океаном, но есть и интересы в Европе. Ещё более серьёзной была «проблема выбора» для Франции эпохи абсолютизма и после неё: в отличие от своего южного иберийского соседа она была технически развитой страной с хорошим бюджетом и достойными традициями кораблестроения (французские корабли парадоксальным образом были лучше английских), у французов были серьёзные колониальные амбиции, но была и сухопутная граница, и амбиции в континентальной Европе…



Для Османской империи (с её приморскими ТВД) данный выбор тоже был остроактуален. Для современного Китая проблема тоже имеет место: ресурсы можно сконцентрировать либо на том, либо на другом.



У России, как мы знаем, специфическое географическое положение: её моря (и её флот) раскиданы по всей Евразии, при этом страна — прямой антипод Японии — до моря практически везде далеко… Нестандартная, прямо скажем, ситуация. Совсем нестандартная. При этом исторически Россия колоний не имела и большой морской торговли не вела. И тут начинается кидание из стороны в сторону: морская романтика vs флот как дорогостоящая и ненужная вещь.







Сложно сказать, правда это или нет, но свежепостроенные при Николае Втором «престижные» линкоры обвиняют в том, что они «съели» деньги, которые могли бы пойти на создание тяжёлой артиллерии для армии сухопутной… Бюджет, как известно, не резиновый, и на всё денег не может хватить по определению… И вот эти самые два основных вида ВС начинают неизбежно «перетягивать одеяло».



Исторически флот требовал гораздо меньше людей, чем армия, но гораздо более квалифицированных, а также гораздо больше денег. Именно поэтому «морская» Британия имела совсем иную государственно-правовую структуру, чем сухопутная Франция. Британия вообще очень долго жила без массового призыва (да и без регулярной армии).



Тем не менее, сегодня, если рассматривать геополитическое положение России и основные риски, то, как ни странно, приходится признать возросшую роль флота при обороне страны, по сравнению с тем, что имело место быть во времена Наполеона, Вильгельма II или Гитлера.



То есть с течением времени, конечно, ситуация может и измениться, может быть создана общеевропейская объединённая армия (вопрос, насколько она будет эффективна?), но сегодня гораздо больше угроз для России возникает с акваторий Балтики и Чёрного моря (Баренцево с Японским и Охотским тоже имеют прямое отношение к данному вопросу). Дело в том, что разместить ракеты/противоракеты на суше — это одно, а вот боевой корабль в международных водах — это совсем другое, тут возмущаться гораздо сложнее. Митинг в умирающем городе пенсионеров



Также надо упомянуть, что для тех самых американцев (как ранее англичан) характерна приморско-десантная логика военных операций. Они так действовали всегда, с опорой на порты (захваченные/союзные) и свой торговый флот (а не на железные дороги, как СССР).



Поэтому небольшие, на первый взгляд, акватории Чёрного и Балтийских морей приобретают гораздо большую значимость, чем это было, например, в эпоху «Барбароссы» (тогда они, кстати, тоже играли роль, как и в Первую мировую, но в отличие от кайзера/Гитлера при всех их «натовских достижениях» создание единой и эффективной общеевропейской армии, способной на полноценное вторжение (по типу вермахта/рейхсхеера), представляется маловероятным на в ближайшей и среднесрочной перспективе.



Реальная боевая сила — это как раз вооружённые силы США, а они «танцуют от пристани» и не любят забираться далеко в глубь континента. США могут быть «эффективны» там, где эффективен их Корпус морской пехоты. В Нормандии — скорее да, в Арденнах — скорее нет. Только бизнес, ничего личного. Именно поэтому на Украине им Севастополь был гораздо интереснее Киева или, не приведи господи, Чернигова.







Не надо судить своего противника по себе: американцы всё-таки обладают именно морским мышлением: Чикаго (расположенный на Великих озёрах!) — это всё-таки исключение, основные американские города расположены строго на берегу океана… Что-то подобное имеет место быть как в Европе, так и в Латинской Америке (особенно в Латинской Америке!), не говоря уже об Японии. Мы со своими «Свердловсками» и «Новосибами» несколько не в тренде мировой цивилизации. Самый крупный и значимый город в Китае? Шанхай! Сверхкрупные города Китая исторически располагались или у моря-океана, или на крупных реках, по которым была возможна навигация в океан. Кумовской капитализм привёл к обнищанию четверти украинского населения



То есть для американских генералов и адмиралов контроль над Чёрным/Балтийским морями принципиален абсолютно. Это не немцы и не французы (и даже не шведы!). Гитлер, Вильгельм II, Наполеон и даже Карл XII шли на восток будучи готовы (или считая, что они готовы) действовать в глубине континента, используя сухопутные коммуникации.



Американцы к таким раскладам не готовы и готовы не будут никогда. Те же самые их «заокеанские кузены» из Лондона весьма эффективно действовали в Крымскую войну, опираясь на военный и торговый флот. По-другому они воевать не любят.



Таким образом, если смотреть на карту европейской части России, то ситуация зеркально отобразилась по отношению к тому, что мы привыкли считать «стандартным вторжением». Возможно «бойня в Одессе» объяснялась тем, что после «потери Севастополя» для американцев Одесса становилась критична абсолютно на «украинском ТВД».



То есть черноморский ТВД не является второстепенным. Он как раз основной в текущем противостоянии. Практически столь же велик по значимости и Балтийский регион. Это не некий «изыск», это именно столкновение лоб в лоб с нашими заокеанскими партнёрами. Они стараются взять под контроль морские коммуникации.



И некоторым тут Чёрное и Балтийское море могут казаться несерьёзными в глобальном масштабе, но вот с точки зрения океанской державы, противостоящей России, — всё совсем иначе… Ещё раз: сверхнервная реакция США на «уход» Крыма — это именно «оттуда». Гитлер, будучи человеком сугубо сухопутным», смотрел на Крым «изнутри», как и Сталин, а вот для «морских глаз» американских планировщиков ситуация выглядит строго наоборот. То есть они смотрят на Крым «снаружи», как на полуостров, не «отрезанный» морем, а морем омываемый. Где белогвардейцы держались дольше всего? В Крыму! А почему? Кто их поддерживал?



«Вы таки знаете, вы будете смеяться», но если бы после Крыма в 2014 «вернуть» ещё и Одессу в «родную гавань», то, возможно бы, янки просто бы плюнули на страну «Юкрейн». Ещё раз: для них важны порты (гавани!), Жмеринка им неинтересна в принципе.



Нулевой вариант для России и США



Вот многие у нас смеялись над угрозой Псаки послать 6-ой флот к берегам Белоруссии (кстати, зря), но тут, скорее, присутствует штамп американского мышления: что это за страна, у которой нет берегов? Как может геополитически значимая страна не иметь берегов? Абсурд! Как там морпехов высаживать?



Они мыслят по-другому. Не так, как мы. То есть для нас «мост в Крым» — супернациональный «проэкт», при том что длина оного моста 16-18 «километров», а вот для американцев, живущих за океаном, Севастополь — это совсем рядом, раз он на берегу моря и туда можно доплыть… такие вот они бойкие… То есть если для нас Керченский пролив — это «много», то для них Атлантика — это «мало». Для нас «возврат Крыма» — это «укрепление фланга», для них — контрудар на главном направлении…



Идём далее: Военно-Грузинская дорога — это, конечно, очень пафосно, но ведь то самое Закавказье с обеих сторон омывается морями. Чёрное море и Каспий, если что. В мировом масштабе эти два моря, возможно, и пустяк, но для России они крайне важны в стратегическом плане. Вот почему-то для нас Закавказье — это то, что за Кавказским хребтом… и оно сложнодостижимо. Хотя британцы в ходе многочисленных конфликтов в веке XIX-м активно поставляли горским племенам оружие и засылали эмиссаров, используя далёкое (для них) Чёрное море.



Так что значимость контроля за «невеликим» Чёрным морем для России сложно переоценить. Практически то же самое касается моря Каспийского. Тут и Средняя Азия, и то же самое Закавказье… Автору категорически не нравится исключительно «сухопутная» идеология российского мышления: там же море, там танки не ходят… Море почему-то на подсознательном уровне у нас воспринимается в качестве препятствия. Выход в море — это что-то героически-романтическое. Донбасский референдум. Бессилие американского президента



Отнюдь. Например, тот же закрытый Каспий — это и Азербайджан, и Иран, и даже солнечная Туркмения… Мало кто задумывается над тем фактом, что из Астрахани можно доплыть по международным водам до самого Туркменистана… Да никто не хочет ни с кем воевать, но доплыть-то можно. И до нефтяных вышек солнечного Азербайджана путь достаточно короткий… И до Ирана можно торговое и прочее судоходство вести в закрытом, по сути, водоёме…



Интересный такой вот водоём, стратегический. К тому же там нефти обнаружено весьма и весьма в приличных количествах. Про море Чёрное уже было сказано. Балтика — это транзит грузов НАТО в порты стран Балтии. В предвоенный период и в ходе боевых действий невозможно переоценить значимость Балтийского моря. Ну, любят наши англосаксонские друзья моря и порты. Любят. И это надо учитывать. Не сухопутное у них мышление, и морские коммуникации всегда стоят на первом месте.



То есть, по сути дела, сегодня российским военным морякам (и не только подводникам!) можно просто позавидовать. В советское время офицер-сухопутчик мог всю жизнь отслужить верой и правдой, но «вероятного противника» не наблюдать даже в бинокль… Ни разу за весь срок службы. Сегодня, с учётом сложившейся геополитической обстановки и с учётом ограниченности матчасти российских ВМФ, личному составу боеспособных кораблей предстоит работа буквально на износ, на пределе и за пределом возможностей людей и техники. Ну, и в качестве бонуса — возможность постоянно находится в соприкосновении с «потенциальным партнёром». Авиация тут (в прибрежных морях), конечно, может помочь и очень сильно помочь, но заменить флот не в состоянии. А судя по всему, в Балтике и на Чёрном море будет горячо. в ближайшие годы. А на Дальнем Востоке Япония строит флот…



Великий президент Трамп против вашингтонского болота



То есть самым парадоксальным образом небольшие, разбросанный по разным направлениям российский флот оказывается «на направлении главного удара» (и Курилы тоже) и становится, по сути дела, по определению наиболее значимыми, элитными частями. В глубокие, танковые прорывы японских/американских дивизий верится как-то с трудом. А так даже Каспийская флотилия сегодня имеет стратегическое значение и даже без «Калибров».



А как же «большой флот»? А тут уже вопрос упирается, в первую очередь, в наличие заморских баз ВМФ России, которых пока в большом количестве не наблюдается. По советскому опыту: содержать целую страну третьего мира ради баз и «союзничества» несколько накладно, то есть невыгодно. И океанский ВМФ — это не только экономика, судостроение, приборостроение и тяжёлая промышленность, но и успехи дипломатов, и престиж страны в целом.



Судя по появляющейся информации, операция ВКС в Сирии привела к росту спроса на российское оружие, однако каких-то стран, желающих разместить на своей территории базы ВКС, пока не появилось. Их не интересует собственная безопасность? Тогда почему? Нет, авиация не может в полной мере заменить флот, и тем не менее: у России есть весьма неплохая авиация, в том числе дальняя, а вот желающих её размещать у себя что-то не наблюдается. Яркий и любимый автором пример — категорический отказ белорусов размещать у себя базу ВКС. И это не только Лукашенко — белорусы в целом против этой базы.



Старый спор за авианосец/против авианосца для ВМФ России должен всё-таки начинаться с чисто политических реалий: наличия стран, готовых предоставлять нам территорию под базы ВМФ. Авианосное соединение нуждается в стратегическом пространстве для своих действий, а для этого нужны базы. Без наличия таковых не только авианосцы, но и крупные корабли в целом теряют значительную часть своих возможностей.



Без наличия сети зарубежных баз, строительство крупного флота — достаточно бессмысленное занятие. Нежелание же размещать российские базы (от Ирана до Белоруссии) объясняется достаточно просто — люди категорически не хотят ухудшать отношения с Западом. То есть они, конечно, готовы использовать Россию для решения своих проблем (это и Сербия, и Белоруссия, и Армения, и Иран) но вот «делать на неё ставку» они не собираются. Киев не переживёт ещё один референдум. Почему Порошенко выгодно захватить Донбасс



Отношения строятся «сложно и непросто» именно потому, что они их предполагают строить «на принципах равноправия». При этом стратегический ориентир для них — Запад (уже иногда Китай, особенно экономически). То есть даже для Армении/Белоруссии военная/экономическая помощь России — это что-то «бесплатное» и что-то, что в порядке вещей и не требует отдельной благодарности.



Более того, даже две вышеперечисленные страны (полностью зависящие от России в экономическом/военном планах) предпринимают решительные политические шаги практически без оглядки на Россию и этим бравируют (ни Германия, ни Япония так не делают никогда по отношению к США). То есть для того чтобы задумываться об авианосцах, России надо многое «поменять в консерватории», в смысле — во внешней политике. Любой успешный большой флот был колониальным везде и всегда.



Снимать же со своего народа последние штаны (по советскому принципу) для строительства флота и одновременно для помощи «прогрессивным неграм» несколько неразумно. Не оценит никто. В смысле, ни свой народ, ни «прогрессивные негры».



Тема флота (его отсутствия) является для России «вечной». В принципе, морской флот пытались создавать ещё до Петра. Необходимость морских связей с иноземными державами стала понятна отнюдь не в конце XVII века, а гораздо раньше. Но сложная судьба была у российского флота, извилистая. Тут и большевиков вспомнишь, и Цусиму, и Хрущёва, и Крымскую войну, да много чего.Из ранее опубликованной на «ВО» статьи Обратная сторона «большого флота»» некоторые комментаторы почему-то сделали странный вывод, что России флот вообще не сильно нужен (не наше это). Тут имеет место некое бросание из крайности в крайность: нам нужен самый сильный в мире флот/флот нам не нужен вообще (в степи конницей обойдёмся).Скорее всего, истина где-то посередине. Вообще, например, Британская и Японская империи имели очень мощный флот и относительно слабые сухопутные силы. Что вполне понятно, исходя из их островного положения. Практически то же самое можно сказать про Соединённые Штаты Америки: очень неплохой (крупный) флот и очень неплохая авиация, а вот сухопутная армия США — отнюдь не предмет для гордости. Но вы и не можете быть всегда и везде сильнее всех. Нереально это.Такая же дилемма вставала в своё время перед империей испанской: на что тратить деньги — на флот или на армию? Есть колонии за океаном, но есть и интересы в Европе. Ещё более серьёзной была «проблема выбора» для Франции эпохи абсолютизма и после неё: в отличие от своего южного иберийского соседа она была технически развитой страной с хорошим бюджетом и достойными традициями кораблестроения (французские корабли парадоксальным образом былианглийских), у французов были серьёзные колониальные амбиции, но была и сухопутная граница, и амбиции в континентальной Европе…Для Османской империи (с её приморскими ТВД) данный выбор тоже был остроактуален. Для современного Китая проблема тоже имеет место: ресурсы можно сконцентрировать либо на том, либо на другом.У России, как мы знаем, специфическое географическое положение: её моря (и её флот) раскиданы по всей Евразии, при этом страна — прямой антипод Японии — до моря практическидалеко… Нестандартная, прямо скажем, ситуация. Совсем нестандартная. При этом исторически Россия колоний не имела и большой морской торговли не вела. И тут начинается кидание из стороны в сторону: морская романтика vs флот как дорогостоящая и ненужная вещь.Сложно сказать, правда это или нет, но свежепостроенные при Николае Втором «престижные» линкоры обвиняют в том, что они «съели» деньги, которые могли бы пойти на создание тяжёлой артиллерии для армии сухопутной… Бюджет, как известно, не резиновый, и на всё денег не может хватить по определению… И вот эти самые два основных вида ВС начинают неизбежно «перетягивать одеяло».Исторически флот требовал гораздо меньше людей, чем армия, но гораздо более квалифицированных, а также гораздо больше денег. Именно поэтому «морская» Британия имела совсем иную государственно-правовую структуру, чем сухопутная Франция. Британия вообще очень долго жила без массового призыва (да и без регулярной армии).Тем не менее, сегодня, если рассматривать геополитическое положение России и основные риски, то, как ни странно, приходится признать возросшую роль флота при обороне страны, по сравнению с тем, что имело место быть во времена Наполеона, Вильгельма II или Гитлера.То есть с течением времени, конечно, ситуация может и измениться, может быть создана общеевропейская объединённая армия (вопрос, насколько она будет эффективна?), но сегодня гораздо больше угроз для России возникает с акваторий Балтики и Чёрного моря (Баренцево с Японским и Охотским тоже имеют прямое отношение к данному вопросу). Дело в том, что разместить ракеты/противоракеты на суше — это одно, а вот боевой корабль в международных водах — это совсем другое, тут возмущаться гораздо сложнее.Также надо упомянуть, что для тех самых американцев (как ранее англичан) характерна приморско-десантная логика военных операций. Они так действовали всегда, с опорой на порты (захваченные/союзные) и свой торговый флот (а не на железные дороги, как СССР).Поэтому небольшие, на первый взгляд, акватории Чёрного и Балтийских морей приобретают гораздо большую значимость, чем это было, например, в эпоху «Барбароссы» (тогда они, кстати, тоже играли роль, как и в Первую мировую, но в отличие от кайзера/Гитлера при всех их «натовских достижениях» создание единой и эффективной общеевропейской армии, способной на полноценное вторжение (по типу вермахта/рейхсхеера), представляется маловероятным на в ближайшей и среднесрочной перспективе.Реальная боевая сила — это как раз вооружённые силы США, а они «танцуют от пристани» и не любят забираться далеко в глубь континента. США могут быть «эффективны» там, где эффективен их Корпус морской пехоты. В Нормандии — скорее да, в Арденнах — скорее нет. Только бизнес, ничего личного. Именно поэтому на Украине им Севастополь былинтереснее Киева или, не приведи господи, Чернигова.Не надо судить своего противника по себе: американцы всё-таки обладают именно морским мышлением: Чикаго (расположенный на Великих озёрах!) — это всё-таки исключение, основные американские города расположены строго на берегу океана… Что-то подобное имеет место быть как в Европе, так и в Латинской Америке (особенно в Латинской Америке!), не говоря уже об Японии. Мы со своими «Свердловсками» и «Новосибами» несколько не в тренде мировой цивилизации. Самый крупный и значимый город в Китае? Шанхай! Сверхкрупные города Китая исторически располагались или у моря-океана, или на крупных реках, по которым была возможна навигация в океан.То есть для американских генералов и адмиралов контроль над Чёрным/Балтийским морями принципиален абсолютно. Это не немцы и не французы (и даже не шведы!). Гитлер, Вильгельм II, Наполеон и даже Карл XII шли на восток будучи готовы (или считая, что они готовы) действовать в глубине континента, используя сухопутные коммуникации.Американцы к таким раскладам не готовы и готовы не будут никогда. Те же самые их «заокеанские кузены» из Лондона весьма эффективно действовали в Крымскую войну, опираясь на военный и торговый флот. По-другому они воевать не любят.Таким образом, если смотреть на карту европейской части России, то ситуация зеркально отобразилась по отношению к тому, что мы привыкли считать «стандартным вторжением». Возможно «бойня в Одессе» объяснялась тем, что после «потери Севастополя» для американцев Одесса становилась критична абсолютно на «украинском ТВД».То есть черноморский ТВДвторостепенным. Он как раз основной в текущем противостоянии. Практически столь же велик по значимости и Балтийский регион. Это не некий «изыск», это именно столкновение лоб в лоб с нашими заокеанскими партнёрами. Они стараются взять под контроль морские коммуникации.И некоторым тут Чёрное и Балтийское море могут казаться несерьёзными в глобальном масштабе, но вот с точки зрения океанской державы, противостоящей России, — всё совсем иначе… Ещё раз: сверхнервная реакция США на «уход» Крыма — это именно «оттуда». Гитлер, будучи человеком сугубо сухопутным», смотрел на Крым «изнутри», как и Сталин, а вот для «морских глаз» американских планировщиков ситуация выглядит строго наоборот. То есть они смотрят на Крым «снаружи», как на полуостров, не «отрезанный» морем, а морем. Где белогвардейцы держались дольше всего? В Крыму! А почему? Кто их поддерживал?«Вы таки знаете, вы будете смеяться», но если бы после Крыма в 2014 «вернуть» ещё и Одессу в «родную гавань», то, возможно бы, янки просто бы плюнули на страну «Юкрейн». Ещё раз: для них важны порты (гавани!), Жмеринка им неинтересна в принципе.Вот многие у нас смеялись над угрозой Псаки послать 6-ой флот к берегам Белоруссии (кстати, зря), но тут, скорее, присутствует штамп американского мышления: что это за страна, у которой нет берегов? Как может геополитически значимая страна не иметь берегов? Абсурд! Как там морпехов высаживать?Они мыслят по-другому. Не так, как мы. То есть для нас «мост в Крым» — супернациональный «проэкт», при том что длина оного моста 16-18 «килметров», а вот для американцев, живущих за океаном, Севастополь — это совсем рядом, раз он на берегу моря и туда можно доплыть… такие вот они бойкие… То есть если для нас Керченский пролив — это «много», то для них Атлантика — это «мало». Для нас «возврат Крыма» — это «укрепление фланга», для них — контрударнаправлении…Идём далее: Военно-Грузинская дорога — это, конечно, очень пафосно, но ведь то самое Закавказье ссторон омывается морями. Чёрное море и Каспий, если что. В мировом масштабе эти два моря, возможно, и пустяк, но для России они крайне важны в стратегическом плане. Вот почему-то для нас Закавказье — это то, что за Кавказским хребтом… и оно сложнодостижимо. Хотя британцы в ходе многочисленных конфликтов в веке XIX-м активно поставляли горским племенам оружие и засылали эмиссаров, используя далёкое (для них) Чёрное море.Так что значимость контроля за «невеликим» Чёрным морем для России сложно переоценить. Практически то же самое касается моря Каспийского. Тут и Средняя Азия, и то же самое Закавказье… Автору категорически не нравится исключительно «сухопутная» идеология российского мышления: там же море, там танки не ходят… Море почему-то на подсознательном уровне у нас воспринимается в качестве препятствия. Выход в море — это что-то героически-романтическое.Отнюдь. Например, тот же закрытый Каспий — это и Азербайджан, и Иран, и даже солнечная Туркмения… Мало кто задумывается над тем фактом, что из Астрахани можно доплыть по международным водам до самого Туркменистана… Да никто не хочет ни с кем воевать, но доплыть-то можно. И до нефтяных вышек солнечного Азербайджана путь достаточно короткий… И до Ирана можно торговое и прочее судоходство вести в закрытом, по сути, водоёме…Интересный такой вот водоём, стратегический. К тому же там нефти обнаружено весьма и весьма в приличных количествах. Про море Чёрное уже было сказано. Балтика — это транзит грузов НАТО в порты стран Балтии. В предвоенный период и в ходе боевых действий невозможно переоценить значимость Балтийского моря. Ну, любят наши англосаксонские друзья моря и порты. Любят. И это надо учитывать. Не сухопутное у них мышление, и морские коммуникации всегда стоят на первом месте.То есть, по сути дела, сегодня российским военным морякам (и не только подводникам!) можно просто позавидовать. В советское время офицер-сухопутчик мог всю жизнь отслужить верой и правдой, но «вероятного противника» не наблюдать даже в бинокль… Ни разу за весь срок службы. Сегодня, с учётом сложившейся геополитической обстановки и с учётом ограниченности матчасти российских ВМФ, личному составу боеспособных кораблей предстоит работа буквально на износ, на пределе и за пределом возможностей людей и техники. Ну, и в качестве бонуса — возможность постоянно находится в соприкосновении с «потенциальным партнёром». Авиация тут (в прибрежных морях), конечно, может помочь и очень сильно помочь, но заменить флот не в состоянии. А судя по всему, в Балтике и на Чёрном море будет горячо. в ближайшие годы. А на Дальнем Востоке Япония строит флот…То есть самым парадоксальным образом небольшие, разбросанный по разным направлениям российский флот оказывается «на направлении главного удара» (и Курилы тоже) и становится, по сути дела, по определению наиболее значимыми, элитными частями. В глубокие, танковые прорывы японских/американских дивизий верится как-то с трудом. А так даже Каспийская флотилия сегодня имеет стратегическое значение и даже без «Калибров».А как же «большой флот»? А тут уже вопрос упирается, в первую очередь, в наличие заморских баз ВМФ России, которых пока в большом количестве не наблюдается. По советскому опыту: содержать целую страну третьего мира ради баз и «союзничества» несколько накладно, то есть невыгодно. И океанский ВМФ — это не только экономика, судостроение, приборостроение и тяжёлая промышленность, но и успехи дипломатов, и престиж страны в целом.Судя по появляющейся информации, операция ВКС в Сирии привела к росту спроса на российское оружие, однако каких-то стран, желающих разместить на своей территории базы ВКС, пока не появилось. Их не интересует собственная безопасность? Тогда почему? Нет, авиация не может в полной мере заменить флот, и тем не менее: у России есть весьма неплохая авиация, в том числе, а вот желающих её размещать у себя что-то не наблюдается. Яркий и любимый автором пример — категорический отказ белорусов размещать у себя базу ВКС. И это не только Лукашенко — белорусы в целом против этой базы.Старый спор за авианосец/против авианосца для ВМФ России должен всё-таки начинаться с чисто политических реалий: наличия стран, готовых предоставлять нам территорию под базы ВМФ. Авианосное соединение нуждается в стратегическом пространстве для своих действий, а для этого нужны базы. Без наличия таковых не только авианосцы, но и крупные корабли в целом теряют значительную часть своих возможностей.Без наличия сети зарубежных баз, строительство крупного флота — достаточно бессмысленное занятие. Нежелание же размещать российские базы (от Ирана до Белоруссии) объясняется достаточно просто —. То есть они, конечно, готовыРоссию для решения своих проблем (это и Сербия, и Белоруссия, и Армения, и Иран) но вот «делать на неё ставку» они не собираются.Отношения строятся «сложно и непросто» именно потому, что они их предполагают строить «на принципах равноправия». При этом стратегический ориентир для них — Запад (уже иногда Китай, особенно экономически). То есть даже для Армении/Белоруссии военная/экономическая помощь России — это что-то «бесплатное» и что-то, что в порядке вещей и не требует отдельной благодарности.Более того, даже две вышеперечисленные страны (полностью зависящие от России в экономическом/военном планах) предпринимают решительные политические шаги практически без оглядки на Россию и этим бравируют (ни Германия, ни Японияне делают никогда по отношению к США). То есть для того чтобы задумываться об авианосцах, России надо многое «поменять в консерватории», в смысле — во внешней политике. Любой успешный большой флот был колониальным везде и всегда.Снимать же со своего народа последние штаны (по советскому принципу) для строительства флота и одновременно для помощи «прогрессивным неграм» несколько неразумно. Не оценит никто. В смысле, ни свой народ, ни «прогрессивные негры». Автор: Олег Егоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 126 Источник Похожие новости Насущный вопрос дня: что делать с гниющей рыбой? Киев не переживёт ещё один референдум. Почему Порошенко выгодно захватить Донбасс Донбасский референдум. Бессилие американского президента

Пенсионная реформа. Арифметика для правительства «НЛО» перебрасывают боевиков из Сирии и Ирака в Афганистан Митинг в умирающем городе пенсионеров Новости партнеров