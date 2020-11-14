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Малютка-герой: Пятилетняя девочка не растерялась и спасла свою маму
14 ноября 2020, 04:25 • 43 • В мире
Пятилетняя Девеа Боксли стала настоящим героем. Когда её мама потеряла сознание, девочка не растерялась и смогла вызвать скорую, тем самым сохранив матери жизнь.
Эта история произошла в США. Как рассказывает Лашонасти Боксли, она прилегла дома, когда почувствовала слабость, а потом потеряла сознание.
Её пятилетняя дочь Девеа заметила, что мама не отзывается, не шевелится. Тогда девочка решила вызвать скорую помощь, смогла объяснить врачам, что её мама потеряла сознание, и сидела рядом с родительницей до приезда врачей.
Как выяснилось, у женщины проявилась гипогликемическая реакция, в результате чего уровень сахара в крови упал до критического значения. Сейчас Лашонасти находится в больнице, по словам врачей, дочь буквально спасла ей жизнь.
"Девеа - мой герой! Я так рада, что она не испугалась и сделала всё правильно", - призналась Лашонасти Боксли телеканалу WJHL.
Она добавила, что научила дочку вызывать скорую на всякий случай, поскольку девочка часто оставалась со своей бабушкой, пишут "Радио КП".
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