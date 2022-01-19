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Малышева предупредила о серьёзных побочных эффектах популярного препарата
19 января 2022, 22:05 • 214 • Политика
Елена Малышева заявила, что приём сердечного аспирина грозит анемией и астмой. "Если у вас низкий гемоглобин, у вас уже есть где-то кровотечение", - заявила теледоктор.
Популярный в России сердечный аспирин грозит принимающим его людям серьёзными побочными эффектами. Об этом предупредила врач и популярная телеведущая Елена Малышева.
По её словам, сердечный аспирин в России принимают огромное количество людей. Однако не многие знают, за какими показателями необходимо следить, чтобы препарат не вызвал опасных побочных эффектов.
- заявила Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!".
Её соведущий Герман Гандельман пояснил, почему при приёме сердечного аспирина важно следить за показателем гемоглобина в крови. По его словам, использование препарата при низком уровне гемоглобина может усугубить состояние и даже вызвать анемию.
Однако это не единственный опасный побочный эффект этого лекарства. Сердечный аспирин также может привести к появлению астмы, предупредил Герман Гандельман.
- объяснил он.
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