Малым побольше: что даст продление моратория на проверки МСП

Годовое продление моратория на проверки малого бизнеса решит проблемы предпринимателей, но лишь частично, заявили опрошенные «Известиями» политики и эксперты, комментируя итоги совещания председателя правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами . В Торгово-промышленной палате считают, что меры поддержки следует распространить на все компании, у которых по сравнению с прошлым годом упала выручка. Кроме того, требуется снизить ставки налога на имущество, а также хотя бы частично списать фискальные обязательства. В Совфеде, в свою очередь, предложили выделить регионам допсредства на поддержку малого бизнеса, а также вернуться к системе уплаты НДС по факту оплаты товара, а не после его отгрузки.

Без контроля

Сильнее всего ковидные ограничения ударили по малому бизнесу — весенний локдаун пережили далеко не все компании. С августа 2019 по август 2020 года в России, по данным ФНС, закрылось 1,16 млн малых и средних предприятий (МСП) — это почти в два раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом убытки фирм из-за пандемии превысят 1 трлн рублей, считают в «Опоре России». Для облегчения ситуации правительство решило распространить уже принятые меры и на грядущий год.

— По поручению президента правительство продлевает мораторий на плановые проверки малого бизнеса еще на один год ― до 31 декабря 2021 года, ― заявил Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Ранее с соответствующей инициативой выступил генеральный прокурор России Игорь Краснов. Также в начале ноября председатель правительства объявил о продлении налоговых каникул до конца этого года. Отсрочкой по взносам сможет воспользоваться бизнес из наиболее пострадавших от пандемии отраслей.

Временную отмену проверок предпринимателей поддержали в ТПП. Однако в палате уверены: чтобы избежать вымирания бизнеса, еще многое можно сделать.

— Практически у всех компаний мы наблюдаем значительный спад оборотов. Перенос налоговых платежей и процентов по кредитам, что уже сделал Центробанк в рамках реструктуризации, — конечно, не решит проблемы бизнеса , потому что в конце декабря деньги точно не появятся. Скорее всего, и I квартал будет очень сложным. Очень важно пересмотреть ставки налогов на имущество, на землю, потому что платить не из чего , — заявила «Известиям» вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова.

При этом в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, попали далеко не все, что создает дополнительную нервозность в бизнес-среде. Предпринимателям до сих пор сложно доказать, что они нуждаются в поддержке. Распространение госпомощи на все компании, чья выручка упала по сравнению с предыдущим годом, могло бы значительно упростить ситуацию , считает Елена Дыбова. Также необходимо хотя бы частично списать суммы по налоговым обязательствам, потому что у многих компаний просто нет средств, чтобы их погасить. При этом, по ее мнению, уже сейчас очевидно, что отсрочки по платежам потребуется продлевать и в следующем году.

В мрачной обстановке есть и свои исключения, признала Елена Дыбова. Некоторым компаниям удалось адаптироваться, поддержать или даже нарастить выручку в этом году — например, с помощью перевода деятельности в дистанционный режим . Однако таких примеров пока не очень много.

Дополнительные средства

Согласно данным Единого реестра субъектов МСП, быстрее всего сокращается количество предприятий, годовая выручка которых не превышает 120 млн рублей, а число работников не более 15 человек, сообщил «Известиям» зампред комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев. По его мнению, государству следует подумать не только над мораторием проверок.

— Самым рациональным решением на сегодняшний день было бы выделение регионам дополнительных целевых траншей на поддержку малого бизнеса . В частности, для МСП многих субъектов очень остро стоит вопрос арендной платы, которая так и не уменьшилась, несмотря на принятые еще весной решения, — отметил сенатор.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Политик также предложил изменить форматы налогообложения. Например, хотя бы на период пандемии вернуть малый бизнес к уплате НДС по факту оплаты товара, а не после его отгрузки.

Нижняя палата уже приняла три пакета мер поддержки бизнеса, напомнил «Известиям» зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев. Перед выдвижением новых инициатив требуется тщательно оценить результаты решений, которые уже реализуются . Только поняв, что действительно работает, можно двигаться дальше, считает депутат.

По мнению некоторых российских экспертов, поддерживать малый бизнес нужно не только отсрочками и послаблениями, но и прямой материальной помощью, как это уже делается в других странах. Константин Бахарев считает, что в России такой сценарий пока маловероятен. Когда государство принимало решение выделить деньги только некоторым группам населения, оно в первую очередь отталкивалось от возможностей бюджета.

— Мораторий — это хоть какая-то поддержка. Однако если госпомощь не будет сопровождаться улучшением экономической ситуации в стране, то всё равно маленькие компании обречены . В ближайшее время этот сектор будет сокращаться достаточно быстро, — сказала «Известиям» доктор экономических наук, профессор МГУ Елена Ведута.

Для недопущения худшего сценария потребуется улучшить качество жизни в стране, чтобы обеспечить спрос, считает эксперт. Ранее Минтруд спрогнозировал снижение числа безработных к концу 2020 года. По данным ведомства, в поисках заработка в декабре будут 3 млн россиян.