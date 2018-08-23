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«Малые шаги в достижении большой цели»: что стоит за военным сближением Китая и Индии

23 августа 2018, 01:24  •  51 • В мире
Индия и Китай восстанавливают сотрудничество в военной сфере после прошлогоднего 72-дневного противостояния в Гималаях. Накануне в Нью-Дели прошли переговоры индийского лидера Нарендры Моди и министра обороны КНР Вэя Фэнхэ, находящегося в южноазиатском государстве с четырёхдневным визитом. Глава индийского правительства отметил, что теперь обе страны будут решать спорные вопросы, «не позволяя им перерастать в конфликты». Эксперты полагают, что сближению Пекина и Нью-Дели поспособствовало их взаимодействие в рамках ШОС и БРИКС, а также внешнеполитический курс Вашингтона, стремящегося оказать давление на Индию. О перспективах военно-политического сотрудничества двух государств — в материале RT.
 
Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди AFP
 

Министры обороны Индии и Китая в ходе переговоров в Нью-Дели, намеченных на 23 августа, намерены обсудить перспективы совместного патрулирования на горном плато Доклам в Гималаях, которое в прошлом году стало местом двухмесячного противостояния военных двух стран. Об этом со ссылкой на собственные источники  сообщает издание India Today. В свою очередь, официальная газета ЦК компартии КНР «Жэньминь жибао» отмечает, что проходящий сейчас визит министра обороны Китая Вэй Фэнхэ в Индию «сигнализирует о восстановлении отношений в военной области».

Шаг навстречу

Во вторник, 21 августа, Фэнхэ провёл переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, обсудив перспективы развития двусторонних связей в военной области.

«Назвав индийско-китайские отношения важным фактором стабильности, премьер-министр подчеркнул, что поддержание мира и спокойствия в пограничных районах свидетельствует о чуткости и зрелости, с которыми Индия и Китай решают свои разногласия, не позволяя им перерастать в конфликты», — сообщил по итогам переговоров офис индийского премьер-министра.

В четверг, по сообщениям индийских СМИ, министры обороны Индии и Китая должны обсудить перспективы укрепления доверия, а также функционирование постоянно действующей горячей линии между военными двух стран и возобновление приостановленных год назад совместных учений.

«Надо констатировать тот факт, что между Китаем и Индией остаются неразрешённые пограничные вопросы, — отметил в интервью RT эксперт Центра исследования проблем мирового социализма в Академии общественных наук Китая Евгений Грачиков. — Кроме того, Индия отказалась участвовать в геополитической инициативе «Один пояс, один путь», и таким образом она оказывает большое влияние на юг Азии, выводя из-под влияния Китая большой кусок геополитического пространства. Поэтому Китай кровно заинтересован в нормализации отношений в этом направлении».

По словам эксперта, КНР делает шаг навстречу Индии и нацелен на достижение договорённостей с Нью-Дели по конкретным вопросам, касающимся урегулирования пограничных инцидентов.

«Это малые шаги в достижении большой цели — добиться того, чтобы Индия не занимала активную антикитайскую позицию», — подчёркивает Грачиков.

Причиной прошлогоднего противостояния индийских и китайских военных на горном плато Доклам стало строительство китайской стороной автодороги на территории, которую оспаривает союзник Индии — королевство Бутан. Дело даже дошло до потасовок между китайскими и индийскими военнослужащими, размещёнными в спорном районе.

В августе прошлого года стороны конфликта отвели войска из этой зоны, но в декабре Индия остановила ещё одну попытку КНР построить дорогу в Гималаях, близ границы со штатом Аруначал-Прадеш — в зоне, принадлежность которой оспаривают Пекин и Дели. Однако эксперты полагают, что, несмотря на противоречия, Индия также готова пойти навстречу Китаю.

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«Китай становится первой экономикой мира, и это всё же сосед Индии. Индия могла бы активно противодействовать китайской экспансии в Южной Азии, либо попытаться найти в этом свою выгоду, и я думаю, что индийское руководство сейчас скорее склоняется ко второму варианту», — считает доцент ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова Борис Волхонский.

Связаны ШОС и БРИКС

В сентябре прошлого года урегулирование спорных проблем в двусторонних отношениях лидеры Индии и Китая Нарендра Моди и Си Цзиньпин обсудили на саммите БРИКС в Сямэне. А 27—28 апреля 2018 года прошли переговоры двух лидеров в китайском городе Ухань. Именно тогда они и договорились о более тесном сотрудничестве в урегулировании пограничных вопросов и об «усилении стратегической коммуникации». В июне Си и Моди снова встречались — на саммите ШОС в китайском Циндао, первом форуме этой организации, на котором Индия и Пакистан присутствовали в качестве её полноправных членов.

  • Китайская 122-мм самоходная гаубица PPL-09 во время международных антитеррористических учений государств — членов Шанхайской организации сотрудничества
  • РИА Новости
  • © Табылды Кадырбеков

22 августа в Челябинской области стартовали военные учения Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия—2018», в которых, помимо военных из России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Пакистана, принимают участие также индийские и китайские военнослужащие.

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«В последние месяцы правительство Индии настроено на то, чтобы улучшать отношения с Китаем, и, безусловно, фактор ШОС сыграл в этом свою роль, — отметил Волхонский. — Повлияло и взаимодействие в рамках БРИКС, G20, общая позиция неприятия однополярного мироустройства с одной стороны, с другой — совместная работа в интеграционных объединениях».

Ещё один международный формат, помимо ШОС и БРИКС, обеспечивающий взаимодействие Пекина и Нью-Дели, — РИК, тройка «Россия—Индия—Китай». В ходе переговоров министров иностранных дел трёх государств в индийской столице в прошлом декабре глава российской дипломатии Сергей Лавров особо подчеркнул важность этого сотрудничества для поддержания глобальной безопасности.

«Россия выступает за дальнейшее наращивание многопланового сотрудничества в рамках «тройки», в том числе в интересах продвижения на международной арене совместных подходов к обеспечению глобальной и региональной стабильности и устойчивого развития», — заявил тогда Лавров.

Американский фактор

Как заявил в интервью RT военный эксперт, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, свою роль в укреплении связей между Китаем и прилегающими к нему государствами, в том числе Россией и Индией, играет давление Вашингтона на Пекин, в частности, инициированная президентом США Дональдом Трампом «торговая война».

«Все эти тарифные ограничения приводят Китай к сближению с соседями, в том числе с Россией, — подчёркивает эксперт. — Мы видим, что КНР идёт на военное сближение с Индией. Раньше там доходило чуть ли не до предвоенного состояния, а сейчас идёт нормальный позитивный диалог».

США, как отмечает индийское издание The Economic Times, стремится вовлечь Индию в свою сферу влияния. Для этой цели Вашингтон продвигает идею привилегированного партнёрства с Нью-Дели в Индо-Тихоокеанском регионе.

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Помимо интенсификации двусторонних связей, речь идёт о возобновлении так называемой квадритерали — четырёхстороннего сотрудничества Индии, США, Японии и Австралии, направленного против КНР. Впервые этот формат США инициировали ещё в 2007 году, но из-за внутренних проблем в странах-участницах уже через год он стал неактивен. 

В ноябре 2017 года на полях саммита АСЕАН состоялись переговоры президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, индийского лидера Нарендры Моди и премьера Австралии Малколма Тёрнбулла, ознаменовавшие возвращение «квадритерали». В базовых документах Пентагона Индия значится в списке приоритетных партнёров Соединённых Штатов.

Стоит отметить, что министр обороны Японии побывал в Нью-Дели 20 августа — за день до визита своего китайского коллеги в Индию — и договорился об усилении сотрудничества оборонных ведомств двух стран.

«США активно создают индо-тихоокеанский союз, поэтому Китай, укрепляя оборонное сотрудничество с Индией, предпринимает контрмеры по разрушению этой американской глобальной стратегии», — подчёркивает Грачиков.

  • Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди
  • Reuters
  • © Kevin Lamarque

Союз трёх

«Россия, да и Китай, сейчас находятся фактически под санкциями, а Индия — нет. Но в связи с тем, что оборонное сотрудничество России и Индии продолжается, Нью-Дели уже начинает испытывать на себе американское давление», — подчёркивает Грачиков.

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В июле американские СМИ сообщали, что США оказывали давление на Индию, требуя отказаться от планов приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Однако, как заявил 20 августа в интервью агентству РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, индийцы могут получить С-400 уже в 2020-м году.

После долгих споров конгресс США разрешил не вводить против Индии санкции из-за закупок российских вооружений, предусмотренный подписанным Трампом в прошлом году законом «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA).

Однако для того, чтобы вывести Нью-Дели из-под санкционного удара, Белому дому придётся предоставить доклад в конгресс, который бы подтверждал, что Индия сокращает оборонное сотрудничество с Россией. Это, как отмечают эксперты, можно рассматривать как рычаг политического давления на индийцев.

«Поэтому России, Индии и Китаю надо держаться вместе, чтобы выработать общую позицию в отношении внешней политики Трампа, — считает Евгений Грачиков. — России крайне выгодно то, что Индия и Китай начинают решать двусторонние проблемы».

Аналогичной точки зрения придерживается и Борис Волхонский.

«Россия заинтересована, чтобы напряжённость в отношениях между Индией и Китаем снизилась. У нас прекрасные отношения с Индией и прекрасные отношения с Китаем, и их двусторонние трения могли бы повлиять и на наши связи с каждой из этих стран», — подчёркивает политолог.

  • Президент России Владимир Путин во время встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди
  • Reuters
  • © POOL New

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